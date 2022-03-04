Вторжение в Украину: россиянам может грозить 15 лет тюрьмы, если они распространят информацию, противоречащую путинской

Police officers detain a man during a protest against Russia's invasion of Ukraine in central Moscow on March 2, 2022. - Jailed Kremlin critic Alexei Navalny on March 2 urged Russians to stage daily protests against Moscow's invasion of Ukraine, saying the country should not be a "nation of frightened cowards" and calling Vladimir Putin "an insane little tsar." (Photo by NATALIA KOLESNIKOVA / AFP)

Россиянам грозит тюремное заключение сроком до 15 лет за распространение информации, противоречащей официальной позиции правительства в отношении вторжения в Украину, что происходит, когда власти блокируют доступ к иностранной прессе.

Парламент единогласно принял в пятницу законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за преднамеренное распространение сообщений, которые Россия называет «ложными».

Российские власти неоднократно сожалели о сообщениях о спотыкании российских войск или гибели гражданских лиц в Украине, заявляя, что они являются ложными. Государственная пресса называет вторжение России в Украину «специальной военной операцией», а не «войной» или «вторжением».

Предложение было быстро одобрено обеими палатами парламента и в настоящее время передается на подпись президенту Владимиру Путину с целью его вступления в силу в субботу, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

«Возможно, что к завтрашнему дню их правила подвергнут суровому наказанию тех, кто лгал и делал заявления, дискредитирующие наши вооруженные силы», — сказал Володин.

Предложение было быстро одобрено обеими палатами парламента и в настоящее время направляется на подпись в канцелярию президента Владимира Путина (REUTERS)

«Я хочу, чтобы все поняли, а общество поняло, что мы делаем это для защиты наших солдат и офицеров и защиты правды».

Эта мера предусматривает наказание до трех лет или штрафы за распространение информации о вооруженных силах, которую власти считают ложной, но максимальное наказание увеличивается до 15 лет за случаи, которые, как утверждается, привели к «серьезным последствиям», заявили в нижней палате.

Материал, который подвергается официальному неодобрению, прояснился в пятницу, когда Федеральный регулятор связи Роскомнадзор заявил, что заблокирует пять иностранных СМИ.

В заявлении регулятора говорится, что эти организации опубликовали «ложную информацию» по нескольким вопросам, включая «методы проведения боевых действий (нападения на гражданских лиц, нападения на гражданскую инфраструктуру), количество жертв в Вооруженных силах Российской Федерации и потери среди гражданского населения».

Приказ затрагивает BBC, «Голос Америки» и «Радио Свободная Европа», финансируемые правительством США; немецкую телевизионную станцию Deutsche Welle и латвийский портал Meduza.

«Дождь», критикующий Кремль и классифицированный российским правительством как «иностранный агент», объявил о приостановке своей деятельности (Reuters/Денис Каминев)

С другой стороны, вчера российский телеканал «Дождь», критикующий Кремль и классифицированный российским правительством как «иностранный агент», объявил о приостановке своей деятельности после того, как регулятор связи заблокировал его вещание.

Генеральный директор сети Наталья Синдеева пояснила, что «принято решение временно прекратить деятельность телеканала. Слово временно очень важно. Нам нужны энергия и пространство, чтобы понять, как действовать дальше».

Решение было принято вскоре после того, как совет директоров компании «Газпром медиа», которой принадлежит радиостанция «Эхо Москвы», одно из немногих СМИ, предоставивших место голосам, критикующим Кремль, распорядился закрыть станцию и ее веб-сайт.

Директор оппозиционной телевизионной сети Тижон Дзядко сообщил в среду, что покидает Россию вместе с некоторыми сотрудниками СМИ после того, как его заблокировали за освещение российского вторжения в Украину. «Я принял решение покинуть Россию. Он также был принят рядом сотрудников редакций. После незаконной блокировки сайта и аккаунтов «Дождя» в социальных сетях, а также угроз, полученных некоторыми сотрудниками, становится ясно, что наша личная безопасность находится под угрозой», — написал он в своем аккаунте в Telegram.

Уже из-за рубежа Дедько сообщил независимому порталу Meduza, что для того, чтобы канал возобновил вещание в будущем, «ситуация должна хоть немного нормализоваться». «Но пока у меня нет этой надежды», - добавил он.

(С информацией от AP и EFE)

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