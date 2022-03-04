Вторжение в Украину в прямом эфире: США осудили перед ООН «невероятно безрассудное» нападение России на Запорожскую атомную электростанцию

На восьмой день с начала нападения России на Украину в разных городах продолжаются тревоги из-за обстрелов. Второй по величине город — Харьков — продолжает страдать от натиска. На этот раз российские авиаудары ударили по нескольким инфраструктурам, включая три школы и собор.
Президент Зеленский оценил потери России почти в 9000 солдат и указал, что он уже работает над организацией «гуманитарного коридора» для доставки лекарств и других товаров первой необходимости мирным жителям.
Далее, минута за минутой вторжения России: (украинское время, GMT+2):
20.04: Россиянам грозит тюремное заключение сроком до 15 лет за распространение информации, которая противоречит официальной позиции правительства в отношении войны в Украине, что происходит, когда власти блокируют доступ к иностранной прессе.
Парламент единогласно одобрил в пятницу законопроект, который криминализирует преднамеренное распространение информации, которую Россия отчеты о звонках «false».
19.52: Госдепартамент США в эту пятницу призвал граждан США «не ездить в Россию из-за атака не спровоцировала и не вызвала неоправданного участия российских вооруженных сил в Украине».
В своем заявлении дипломатическое ведомство США также отметило несколько причин, по которым рекомендуется избегать поездок в Россию: «Потенциал преследования граждан США со стороны сотрудников государственной безопасности России, ограниченные возможности посольства по оказанию помощи гражданам США в России, пандемия COVID-19 и связанный с этим въезд ограничения, терроризм, ограниченные полеты в Россию и из нее и произвольное применение местного законодательства».
19.38: Газета «Новая газета», символ информации, критикующей Кремль, объявила в пятницу, что после получения нескольких предупреждений повторит несколько сообщений о военном наступлении на Украине, чтобы оставаться открытой.
Прокуратура и российский медиа-регулятор Роскомнадзор обратились к «Новой газете» и другим независимым компаниям с просьбой удалить контент, который, например, описывает как «вторжение», «войну» или «агрессию» происходящее в Украине.
19.25: Министры иностранных дел G7 в пятницу осудили «нападения Москвы на украинских гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру» и потребовали, чтобы Россия выполнила свое «обязательство» соблюдать международное гуманитарное право.
Лидеры дипломатии из США, Великобритании, Франции, Италии, Японии, Канады и Германии, действующий президент, призвали Россию прекратить атаки, в частности «вблизи украинских атомных электростанций».
19.12: Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил в пятницу, что разрешение президенту России Владимиру Путину безнаказанно нарушать общие принципы, которые были установлены после мировых войн, «откроет ящик Пандоры опасности не только для нас, но и для всего остального мира».
18:50: Технологический гигант Google решил полностью приостановить свой рынок цифровой рекламы в России в результате вторжения в Украину, которое затрагивает множество компаний, размещающих цифровую рекламу на своей платформе.
» В связи с чрезвычайными обстоятельствами мы приостанавливаем рекламу Google в России. Ситуация быстро развивается, и мы продолжим делиться обновлениями там, где это необходимо», — говорится в заявлении представителя Google, направленном Europa Press.
18:40: Независимая российская газета «Новая газета» заявила в пятницу, что удалит контент об Украине после того, как законодатели одобрят закон, устанавливающий сроки тюремного заключения и штрафы за «фейковые новости» о российской армии.
В заявлении в Telegram газета заявила, что продолжит работать «в условиях военной цензуры» и «удалять материалы» о российском вторжении в Украину со своего веб-сайта и социальных сетей.
18:20: Би-би-си решила отозвать своих журналистов из России. Глава сети Тим Дэви заявил в пятницу, что они прекратят свое освещение в России, поскольку принятое новое законодательство «похоже, криминализирует независимую журналистику». Это не оставляет нам другого выбора, кроме как временно приостановить работу всех журналистов BBC News и их вспомогательного персонала в Российской Федерации по мере того, как мы оцениваем все последствия этого нежелательного развития событий», - добавил он.
18:15: Президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу в телефонном разговоре, что Россия готова обсудить Украину, если все ее требования будут выполнены, сообщил в пятницу Кремль.
Путин «подтвердил, что Россия открыта для диалога с украинской стороной, а также со всеми, кто хочет мира в Украине. Но при условии выполнения всех требований России», — говорится в заявлении Кремля.
18:00: НАТО решила в эту пятницу усилить координацию и информацию о кризисе в Украине Финляндия и Швеция, страны, которые сегодня были приглашены на внеочередную встречу министров альянса.
17:00: Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский В пятницу к российскому нападению на центр Запорожья и заверили, что в случае взрыва «всему будет конец».
«Впервые в нашей истории, в истории человечества террористическое государство прибегает к ядерному террору. Это не угроза, а реальная. Российская армия должна быть немедленно остановлена. Если произойдёт взрыв, всё закончится. Конец Европы. Европу придется эвакуировать. Давайте не позволим Европе погибнуть в этой катастрофе», — заявил Зеленский в видеоролике в эту пятницу.
16:35: Украина планирует провести в эти выходные третий раунд переговоров с российскими официальными лицами, чтобы попытаться положить конец боевым действиям, вызванным вторжением в Москву, заявил в пятницу один из киевских переговорщиков.
«Третий этап может состояться завтра или послезавтра, мы находимся в постоянном контакте», — заявил советник президента Украины Михаил Подоляк на восьмой день войны.
16:30: Microsoft приостановила продажу своих продуктов и услуг в России, как объявил в пятницу технологический гигант, в рамках последних последствий вторжения Москвы в Украину.
«Как и весь мир, мы ужасаемся, злимся и опечалены изображениями и новостями войны в Украине и осуждаем это неоправданное, неспровоцированное и незаконное вторжение со стороны России», — заявил в своем блоге президент Microsoft Брэд Смит.
16:00: Гид Мишлен приостановил свои рекомендации для ресторанов в России после вторжения в Украину, как сообщалось в пятницу.
«Учитывая серьезность нынешнего кризиса, мы приняли решение не продвигать Москву в качестве пункта назначения», — говорится в заявлении группы Мишлен.
15:00: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу, что альянс не будет вводить бесполетную зону для Украины после Киева просьбы о помощи в прекращении бомбардировок России.
«Союзники согласны с тем, что мы не должны иметь самолеты НАТО, действующие над воздушным пространством Украины, или войска НАТО на украинской территории», — заявил Столтенберг после срочной встречи с министрами иностранных дел НАТО.
14:30: ООН заявила сегодня, что более 1,2 миллиона человек покинули Украину из-за войны и нашли убежище в одной из соседних стран и других стран Европы, и эта цифра увеличивается с каждым часом по мере усиления Россией военного наступления против своего соседа.
Согласно последним данным, опубликованным сегодня Агентством ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), 650 000 украинцев бежали в Польшу, 145 000 — в Венгрию, 103 000 — в Молдову, 90 000 — в Словакию и 57 000 — в Румынию.
На восточной стороне украинской границы (что соответствует сепаратистским районам Луганска и Донецка) 53 000 человек пересекли границу с Россией и 384 покинули страну через Беларусь на севере.
УВКБ зарегистрировало отъезд из Украины еще 110 000 человек, которые уехали из Европы в другие страны (не граничащие с Украиной).
4:25: Совет по правам человека ООН проголосовал за создание независимой комиссии по расследованию в результате российского вторжения в Украину.
14:15: Кремль призвал россиян объединиться вокруг президента Владимира Путина, спустя более недели после того, как Москва начала вторжение в Украину.
«Сейчас не время разделяться», — заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о требованиях общественных деятелей прекратить войну. «Сейчас самое время объединиться, объединиться вокруг нашего президента», - сказал он.
В то время как Путин угрожал своим региональным геополитическим соперникам, которым он рекомендовал «не усугублять ситуацию, введение ограничений» после атаки на Запорожскую атомную электростанцию в Украине, которая горела часами, что вызывает обеспокоенность возможной атомной катастрофой. «У нас нет плохих намерений, нет необходимости усугублять ситуацию, вводить ограничения, мы выполняем все обязательства», - сказал он.
13:30: Российские войска обстреляли школу на севере Житомира, которая в итоге была полностью разрушена.
13:00: Совет по правам человека ООН одобрил в эту пятницу в Женеве подавляющим большинством голосов создание комиссии по расследованию нарушения прав человека и гуманитарного права в Украине после российского вторжения. Резолюция была принята 32 голосами против 2 (Россия и Эритрея) при 13 воздержавшихся (включая Китай, Кубу и Венесуэлу) и была принята через два дня после заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке подавляющим большинством голосов за текст, требующий, чтобы Россия отозвала свой войска из Украины и прекращение войны.
12:50: Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель созвал экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с нападением российских войск на украинскую Запорожскую атомную электростанцию, предупредив, что такие атаки могут иметь «катастрофические» последствия.
12:20: Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси предложил поехать на Чернобыльскую станцию и провести переговоры с Украиной и Россией о гарантиях безопасности украинских ядерных объектов. «Обе стороны его изучают», - сказал он. «Физическая безопасность была скомпрометирована тем, что произошло вчера вечером, нам повезло, что не было выброса радиации», - сказал Гросси на пресс-конференции в Вене, где заявил, что произошедшее было «беспрецедентным» и могло достичь «драматической» ситуации.
12:10: Президент Украины Владимир Зеленский потребовал «ужесточения» санкций против России после нападение на украинскую атомную электростанцию. «Необходимо немедленно усилить санкции против ядерного террористического государства», — заявил он, опасаясь, что боевые действия на Запорожской электростанции могут привести к ядерной аварии. Президент также сказал, что в эту пятницу будет видно, удастся ли сторонам конфликта создать гуманитарные коридоры, чтобы помочь мирным жителям бежать. «Сегодня посмотрим, сработает ли соглашение», - сказал он.
11:40: Мировые фондовые рынки снова резко упали в эту пятницу на фоне опасений, вызванных войной в Украина и бомбардировка крупнейшей атомной электростанции в Европе. Париж и Франкфурт потеряли более 3%, Лондон почти на 2%, а в Мадриде Ibex35, основной индекс фондового рынка, упал чуть более чем на 1,70%
В Азии, потеряв чуть более 3% после объявления о взрывах, финансовые центры едва восстановились: Токио упал на 2,23%, Гонконг на 2,4% и Шанхай на 0,96%.
10:30: Российская полиция провела операции в офисах известной российской правозащитной НПО «Мемориал», закрытие которого привело к отправлению правосудия до конца прошлого года, говорится в сообщении организации.
В декабре Верховный суд России постановил закрыть Мемориал, заявив, что он нарушает обременительный закон об «иностранных агентах», который чиновники все чаще используют для закрытия гражданского общества и медиа-групп.
10:20: Государственный секретарь США Энтони Блинкен дал понять в эту пятницу, что НАТО является оборонительным альянсом, но предупредил, что если война в Украине «дойдет до нас», Альянс «готов» защищаться. «Наш союз - оборонительный, мы не стремимся к конфликту, но если конфликт дойдет до нас, мы готовы к нему и будем защищать каждый дюйм территории НАТО», - заверил Блинкен по прибытии на внеочередную встречу министров иностранных дел союзников.
10:10: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу осудил агрессию России против гражданского населения в Украине и заверили, что нападение на украинскую атомную электростанцию в Запорожье, крупнейшую в Европе, показывает «безрассудство» этой войны и необходимость вывода Россией своих войск. «Это лишь демонстрирует безрассудство этой войны и важность ее прекращения и вывода Россией всех своих войск и добросовестного участия в дипломатических усилиях», — заявил Столтенберг вместе с госсекретарем США. Президент Энтони Блинкен по прибытии на чрезвычайное экстренное совещание министров иностранных дел союзных стран.
9:30: Украинский ядерный регулятор заявил в пятницу, что утечки радиоактивных веществ на Запорожской атомной электростанции, которая ночью пострадала от пожара в результате боевых действий между украинскими и российскими войсками, обнаружено не было.
«Никаких изменений в радиационной обстановке не произошло», — заявили в инспекционном агентстве атомных электростанций Украины.
8:00: Российские власти ограничили доступ к порталам четырех независимых СМИ, включая BBC, что усиливает и без того строгий контроль над информацией в то время, когда Россия осуществляет вторжение в Украину.
По данным Роскомнадзора, доступ к русскомнадзору, издательским порталам BBC и немецкого международного вещания Deutsche Welle, независимому порталу Meduza и Radio Svoboda, российской антенне RFE/RL, СМИ, финансируемого Конгрессом США, была «ограничена» по просьбе обвинения.
6:20: Пожар на Запорожской атомной электростанции был «потушен», как подтвердили украинские пожарные.
«Пострадавших нет», — заявили экстренные службы в Facebook.
6:00: Пожарные контролируют огонь на украинской атомной электростанции после нападения России.
5:50: Украинские пожарные подтвердили, что им удалось получить доступ к сгоревшей атомной электростанции после нападения России.
5:35: Президент США Джо Байден потребовал, чтобы Россия прекратила стрельбу на атомной электростанции в Украине и позволила пожарным выйти на место происшествия, в то время как один из его высокопоставленных чиновников потребовал, чтобы не было признаков «повышенного уровня радиации».
«Президент Байден присоединился к президенту Зеленскому в требовании, чтобы Россия прекратила свои военные действия в этом районе и разрешила пожарным и аварийным службам доступ к месту происшествия», - потребовал Белый дом в резюме разговора между двумя лидерами.
Кроме того, высокопоставленный чиновник США заявил: «Наши последние отчеты не показывают признаков высокого уровня радиации, и мы внимательно следим за этим».
5:30: Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Москву в том, что она прибегает к «ядерному террору» и хочет «повторить» чернобыльскую катастрофу после осуждения российских бомбардировок украинской атомной электростанции в Запорожье, крупнейшей в Европе.
«Мы предупреждаем всех о том, что ни одна другая страна, кроме России, никогда не стреляла по атомным электростанциям. Это впервые в нашей истории, впервые в истории человечества. Это террористическое государство сейчас прибегает к ядерному террору», - сказал он в видеоролике, обнародованном украинским президентством.
«Украина имеет 15 ядерных реакторов. Если произойдёт взрыв, всё кончится. Конец Европы. Это эвакуация Европы», - добавил он. «Только немедленные европейские действия могут остановить российские войска. Мы должны предотвратить гибель Европы от ядерной катастрофы», — настаивал украинский президент.
5:20: Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон созвал экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Украине.
Джонсон обвинил президента России Владимира Путина в том, что он угрожает всей Европе в пятницу, после того как российские вторгшиеся войска атаковали украинскую атомную электростанцию.
«Премьер-министр заявил, что безрассудные действия президента Путина теперь могут напрямую угрожать безопасности всей Европы», - говорится в заявлении на Даунинг-стрит, добавив, что Джонсон будет добиваться экстренного заседания Совета Безопасности ООН в ближайшие часы.
5:00: Российские войска не дают пожарным получить доступ к сожженной украинской электростанции после нападения, сообщили киевские спасатели.
Украинские экстренные службы заявили в пятницу, что российские войска препятствуют пожарным получить доступ к огню на Запорожской атомной электростанции, крупнейшей в Европе, пострадавшей от бомбардировки.
«Захватчик не разрешает украинским подразделениям общественной помощи начать тушение пожара», - сказал он в заявлении, размещенном на его странице в Facebook, в котором говорится, что авария затронула «здание формирования» и что в эксплуатации находился только один из шести реакторов станции.
4:10: Власти Украины говорят, что безопасность атакованной атомной электростанции «гарантирована».
3:40: Пожарным разрешили войти на Запорожскую атомную электростанцию, сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Александр Старух. В настоящее время ветер с атомной электростанции дует в направлении юго-восточной части Украины и в направлении основных российских городов: Ростова-на-Дону и Краснодара.
02.25: На Энергодарской атомной электростанции в Запорожской области юго-востока Украины произошел пожар вспыхнул в эту пятницу после нападения российских войск на завод, сообщил мэр города Дмитрий Орлов в своем аккаунте в Telegram.
«Российская армия ведет огонь со всех сторон по Запорожской атомной электростанции, крупнейшей в Европе. Пожар уже вспыхнул. Если он лопнет, он будет в 10 раз больше Чернобыля. Россияне должны НЕМЕДЛЕННО прекратить огонь, разрешить пожарным, создать безопасную зону!» , написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
02.09: Интернет-страницы Facebook и других независимых СМИ были частично недоступны в пятницу из России, где власти усиливают осаду критических голосов в разгар вторжения в Украину.
Служба наблюдения GlobalCheck и журналисты агентства AFP в Москве обнаружили проблемы с доступом к веб-сайту Facebook местные независимые СМИ Meduza, Deutsche Welle, Радио Свободная Европа/Радио Свобода и русскоязычная служба Би-би-си.
01.58: Российские войска бомбят Ахтырку в Сумской области на северо-востоке Украины и оставили население без электричества и тепла, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем аккаунте в Telegram.
«В Ахтырке, в Сумской области, нет ни отопления, ни электричества, а российские войска обстреливают Сумы», - написал он. «В принципе, вся Сумская область сейчас — это территория ада, которую уничтожают российские войска», — сказал он.
01.36: Украинские власти сообщили в четверг о гибели около 33 человек и 18 раненых в результате нападений российских войск на несколько жилых домов в северном городе Чернигов в контексте вторжения, которое началось 24 февраля.
01.14: Соединенные Штаты объявили во вторник, что предоставляют украинцам, находящимся на их земле, «временный защищенный статус», который препятствует их депортации и позволяет им работать. Решение Министерства внутренней безопасности позволит украинцам, которые сейчас находятся в США, оставаться там в течение следующих 18 месяцев.
00.58: Министр иностранных дел Германии Олаф Шольц подтвердил, что Атлантический альянс не будет участвовать в конфликте на Украине, который возник неделю назад после вторжения России на ее территорию. «Это приведет к резкому обострению этой сложной ситуации в Украине, это принесет большие опасности», — заявила канцлер в заявлении для немецкого телеканала ZDF.
00:42: Украинские официальные лица утверждают, что колонна российских войск направляется к крупнейшей атомной электростанции в Европе, на которую приходится около четверти производства электроэнергии в Украине.
Как украинская государственная компания по атомной энергии, так и мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявили, что российские войска приближаются к Запорожской АЭС. Власти сообщили, что в конце четверга в городе была слышна мощная стрельба.
00.26: Пентагон установил прямой канал связи с Министерством обороны России, чтобы избежать недобровольных военных конфликтов на Украине.
Представитель министерства обороны США заявил, что «линия предотвращения конфликта» была установлена 1 марта «с целью предотвращения просчетов, военных инцидентов и эскалации». Чиновник говорил на условиях анонимности, потому что линия связи не была объявлена.
00.10: BlackRock, крупнейшая инвестиционная компания в мире, заявила в четверг, что приостановила покупку российских ценных бумаг, как в фондах, которыми она управляет напрямую, так и в фондах, которые следуют за индексами, в ответ на вторжение в Украину.
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