Вторжение в Украину в прямом эфире: США осудили перед ООН «невероятно безрассудное» нападение России на Запорожскую атомную электростанцию

A view shows a damaged administrative building of the Zaporizhzhia nuclear power plant, amid the Russian invasion of Ukraine, in Enerhodar, the Zaporizhzhia region, Ukraine in this handout picture released March 4, 2022. Press service of National Nuclear Energy Generating Company Energoatom/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

На восьмой день с начала нападения России на Украину в разных городах продолжаются тревоги из-за обстрелов. Второй по величине город — Харьков — продолжает страдать от натиска. На этот раз российские авиаудары ударили по нескольким инфраструктурам, включая три школы и собор.

Президент Зеленский оценил потери России почти в 9000 солдат и указал, что он уже работает над организацией «гуманитарного коридора» для доставки лекарств и других товаров первой необходимости мирным жителям.

Далее, минута за минутой вторжения России: (украинское время, GMT+2):

20.04: Россиянам грозит тюремное заключение сроком до 15 лет за распространение информации, которая противоречит официальной позиции правительства в отношении войны в Украине, что происходит, когда власти блокируют доступ к иностранной прессе.

Парламент единогласно одобрил в пятницу законопроект, который криминализирует преднамеренное распространение информации, которую Россия отчеты о звонках «false».

19.52: Госдепартамент США в эту пятницу призвал граждан США «не ездить в Россию из-за атака не спровоцировала и не вызвала неоправданного участия российских вооруженных сил в Украине».

В своем заявлении дипломатическое ведомство США также отметило несколько причин, по которым рекомендуется избегать поездок в Россию: «Потенциал преследования граждан США со стороны сотрудников государственной безопасности России, ограниченные возможности посольства по оказанию помощи гражданам США в России, пандемия COVID-19 и связанный с этим въезд ограничения, терроризм, ограниченные полеты в Россию и из нее и произвольное применение местного законодательства».

19.38: Газета «Новая газета», символ информации, критикующей Кремль, объявила в пятницу, что после получения нескольких предупреждений повторит несколько сообщений о военном наступлении на Украине, чтобы оставаться открытой.

Прокуратура и российский медиа-регулятор Роскомнадзор обратились к «Новой газете» и другим независимым компаниям с просьбой удалить контент, который, например, описывает как «вторжение», «войну» или «агрессию» происходящее в Украине.

19.25: Министры иностранных дел G7 в пятницу осудили «нападения Москвы на украинских гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру» и потребовали, чтобы Россия выполнила свое «обязательство» соблюдать международное гуманитарное право.

Лидеры дипломатии из США, Великобритании, Франции, Италии, Японии, Канады и Германии, действующий президент, призвали Россию прекратить атаки, в частности «вблизи украинских атомных электростанций».

19.12: Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил в пятницу, что разрешение президенту России Владимиру Путину безнаказанно нарушать общие принципы, которые были установлены после мировых войн, «откроет ящик Пандоры опасности не только для нас, но и для всего остального мира».

18:50: Технологический гигант Google решил полностью приостановить свой рынок цифровой рекламы в России в результате вторжения в Украину, которое затрагивает множество компаний, размещающих цифровую рекламу на своей платформе.

» В связи с чрезвычайными обстоятельствами мы приостанавливаем рекламу Google в России. Ситуация быстро развивается, и мы продолжим делиться обновлениями там, где это необходимо», — говорится в заявлении представителя Google, направленном Europa Press.

18:40: Независимая российская газета «Новая газета» заявила в пятницу, что удалит контент об Украине после того, как законодатели одобрят закон, устанавливающий сроки тюремного заключения и штрафы за «фейковые новости» о российской армии.

В заявлении в Telegram газета заявила, что продолжит работать «в условиях военной цензуры» и «удалять материалы» о российском вторжении в Украину со своего веб-сайта и социальных сетей.

18:20: Би-би-си решила отозвать своих журналистов из России. Глава сети Тим Дэви заявил в пятницу, что они прекратят свое освещение в России, поскольку принятое новое законодательство «похоже, криминализирует независимую журналистику». Это не оставляет нам другого выбора, кроме как временно приостановить работу всех журналистов BBC News и их вспомогательного персонала в Российской Федерации по мере того, как мы оцениваем все последствия этого нежелательного развития событий», - добавил он.

Файл изображения президента России Владимира Путина во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Москве, Россия. 15 февраля 2022 года. Спутник/Сергей Гунев/Пул через REUTERS

18:15: Президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу в телефонном разговоре, что Россия готова обсудить Украину, если все ее требования будут выполнены, сообщил в пятницу Кремль.

Путин «подтвердил, что Россия открыта для диалога с украинской стороной, а также со всеми, кто хочет мира в Украине. Но при условии выполнения всех требований России», — говорится в заявлении Кремля.

18:00: НАТО решила в эту пятницу усилить координацию и информацию о кризисе в Украине Финляндия и Швеция, страны, которые сегодня были приглашены на внеочередную встречу министров альянса.

17:00: Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский В пятницу к российскому нападению на центр Запорожья и заверили, что в случае взрыва «всему будет конец».

«Впервые в нашей истории, в истории человечества террористическое государство прибегает к ядерному террору. Это не угроза, а реальная. Российская армия должна быть немедленно остановлена. Если произойдёт взрыв, всё закончится. Конец Европы. Европу придется эвакуировать. Давайте не позволим Европе погибнуть в этой катастрофе», — заявил Зеленский в видеоролике в эту пятницу.

Вторая переговорная встреча в Беларуси

16:35: Украина планирует провести в эти выходные третий раунд переговоров с российскими официальными лицами, чтобы попытаться положить конец боевым действиям, вызванным вторжением в Москву, заявил в пятницу один из киевских переговорщиков.

«Третий этап может состояться завтра или послезавтра, мы находимся в постоянном контакте», — заявил советник президента Украины Михаил Подоляк на восьмой день войны.

16:30: Microsoft приостановила продажу своих продуктов и услуг в России, как объявил в пятницу технологический гигант, в рамках последних последствий вторжения Москвы в Украину.

«Как и весь мир, мы ужасаемся, злимся и опечалены изображениями и новостями войны в Украине и осуждаем это неоправданное, неспровоцированное и незаконное вторжение со стороны России», — заявил в своем блоге президент Microsoft Брэд Смит.

16:00: Гид Мишлен приостановил свои рекомендации для ресторанов в России после вторжения в Украину, как сообщалось в пятницу.

«Учитывая серьезность нынешнего кризиса, мы приняли решение не продвигать Москву в качестве пункта назначения», — говорится в заявлении группы Мишлен.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном перед встречей министров иностранных дел НАТО на фоне российского вторжения в Украину в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, Бельгия, 4 марта 2022 года. REUTERS/Ив Херман/Пул

15:00: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу, что альянс не будет вводить бесполетную зону для Украины после Киева просьбы о помощи в прекращении бомбардировок России.

«Союзники согласны с тем, что мы не должны иметь самолеты НАТО, действующие над воздушным пространством Украины, или войска НАТО на украинской территории», — заявил Столтенберг после срочной встречи с министрами иностранных дел НАТО.

14:30: ООН заявила сегодня, что более 1,2 миллиона человек покинули Украину из-за войны и нашли убежище в одной из соседних стран и других стран Европы, и эта цифра увеличивается с каждым часом по мере усиления Россией военного наступления против своего соседа.

Согласно последним данным, опубликованным сегодня Агентством ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), 650 000 украинцев бежали в Польшу, 145 000 — в Венгрию, 103 000 — в Молдову, 90 000 — в Словакию и 57 000 — в Румынию.

На восточной стороне украинской границы (что соответствует сепаратистским районам Луганска и Донецка) 53 000 человек пересекли границу с Россией и 384 покинули страну через Беларусь на севере.

УВКБ зарегистрировало отъезд из Украины еще 110 000 человек, которые уехали из Европы в другие страны (не граничащие с Украиной).

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4:25: Совет по правам человека ООН проголосовал за создание независимой комиссии по расследованию в результате российского вторжения в Украину.

14:15: Кремль призвал россиян объединиться вокруг президента Владимира Путина, спустя более недели после того, как Москва начала вторжение в Украину.

«Сейчас не время разделяться», — заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о требованиях общественных деятелей прекратить войну. «Сейчас самое время объединиться, объединиться вокруг нашего президента», - сказал он.

В то время как Путин угрожал своим региональным геополитическим соперникам, которым он рекомендовал «не усугублять ситуацию, введение ограничений» после атаки на Запорожскую атомную электростанцию в Украине, которая горела часами, что вызывает обеспокоенность возможной атомной катастрофой. «У нас нет плохих намерений, нет необходимости усугублять ситуацию, вводить ограничения, мы выполняем все обязательства», - сказал он.

13:30: Российские войска обстреляли школу на севере Житомира, которая в итоге была полностью разрушена.

Женщина стоит рядом со спасателями среди обломков здания школы, разрушенного взрывами, в то время как российское вторжение в Украину продолжается, в Житомире, Украина 4 марта 2022 года. REUTERS/Вячеслав Ратынский

13:00: Совет по правам человека ООН одобрил в эту пятницу в Женеве подавляющим большинством голосов создание комиссии по расследованию нарушения прав человека и гуманитарного права в Украине после российского вторжения. Резолюция была принята 32 голосами против 2 (Россия и Эритрея) при 13 воздержавшихся (включая Китай, Кубу и Венесуэлу) и была принята через два дня после заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке подавляющим большинством голосов за текст, требующий, чтобы Россия отозвала свой войска из Украины и прекращение войны.

12:50: Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель созвал экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с нападением российских войск на украинскую Запорожскую атомную электростанцию, предупредив, что такие атаки могут иметь «катастрофические» последствия.

12:20: Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси предложил поехать на Чернобыльскую станцию и провести переговоры с Украиной и Россией о гарантиях безопасности украинских ядерных объектов. «Обе стороны его изучают», - сказал он. «Физическая безопасность была скомпрометирована тем, что произошло вчера вечером, нам повезло, что не было выброса радиации», - сказал Гросси на пресс-конференции в Вене, где заявил, что произошедшее было «беспрецедентным» и могло достичь «драматической» ситуации.

12:10: Президент Украины Владимир Зеленский потребовал «ужесточения» санкций против России после нападение на украинскую атомную электростанцию. «Необходимо немедленно усилить санкции против ядерного террористического государства», — заявил он, опасаясь, что боевые действия на Запорожской электростанции могут привести к ядерной аварии. Президент также сказал, что в эту пятницу будет видно, удастся ли сторонам конфликта создать гуманитарные коридоры, чтобы помочь мирным жителям бежать. «Сегодня посмотрим, сработает ли соглашение», - сказал он.

11:40: Мировые фондовые рынки снова резко упали в эту пятницу на фоне опасений, вызванных войной в Украина и бомбардировка крупнейшей атомной электростанции в Европе. Париж и Франкфурт потеряли более 3%, Лондон почти на 2%, а в Мадриде Ibex35, основной индекс фондового рынка, упал чуть более чем на 1,70%

В Азии, потеряв чуть более 3% после объявления о взрывах, финансовые центры едва восстановились: Токио упал на 2,23%, Гонконг на 2,4% и Шанхай на 0,96%.

График немецкого фондового индекса DAX появится на Франкфуртской фондовой бирже, Германия, 3 марта 2022 года. REUTERS

10:30: Российская полиция провела операции в офисах известной российской правозащитной НПО «Мемориал», закрытие которого привело к отправлению правосудия до конца прошлого года, говорится в сообщении организации.

В декабре Верховный суд России постановил закрыть Мемориал, заявив, что он нарушает обременительный закон об «иностранных агентах», который чиновники все чаще используют для закрытия гражданского общества и медиа-групп.

10:20: Государственный секретарь США Энтони Блинкен дал понять в эту пятницу, что НАТО является оборонительным альянсом, но предупредил, что если война в Украине «дойдет до нас», Альянс «готов» защищаться. «Наш союз - оборонительный, мы не стремимся к конфликту, но если конфликт дойдет до нас, мы готовы к нему и будем защищать каждый дюйм территории НАТО», - заверил Блинкен по прибытии на внеочередную встречу министров иностранных дел союзников.

10:10: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу осудил агрессию России против гражданского населения в Украине и заверили, что нападение на украинскую атомную электростанцию в Запорожье, крупнейшую в Европе, показывает «безрассудство» этой войны и необходимость вывода Россией своих войск. «Это лишь демонстрирует безрассудство этой войны и важность ее прекращения и вывода Россией всех своих войск и добросовестного участия в дипломатических усилиях», — заявил Столтенберг вместе с госсекретарем США. Президент Энтони Блинкен по прибытии на чрезвычайное экстренное совещание министров иностранных дел союзных стран.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и государственный секретарь США Энтони Блинкен выступают на пресс-конференции перед встречей министров иностранных дел НАТО на фоне российского вторжения в Украину в штаб-квартире Североатлантического союза в Брюсселе, Бельгия, 4 марта 2022 года. REUTERS/Ив Херман/Пул

9:30: Украинский ядерный регулятор заявил в пятницу, что утечки радиоактивных веществ на Запорожской атомной электростанции, которая ночью пострадала от пожара в результате боевых действий между украинскими и российскими войсками, обнаружено не было.

«Никаких изменений в радиационной обстановке не произошло», — заявили в инспекционном агентстве атомных электростанций Украины.

8:00: Российские власти ограничили доступ к порталам четырех независимых СМИ, включая BBC, что усиливает и без того строгий контроль над информацией в то время, когда Россия осуществляет вторжение в Украину.

По данным Роскомнадзора, доступ к русскомнадзору, издательским порталам BBC и немецкого международного вещания Deutsche Welle, независимому порталу Meduza и Radio Svoboda, российской антенне RFE/RL, СМИ, финансируемого Конгрессом США, была «ограничена» по просьбе обвинения.

Российские власти ограничили доступ к порталам четырех независимых СМИ, включая BBC

6:20: Пожар на Запорожской атомной электростанции был «потушен», как подтвердили украинские пожарные.

«Пострадавших нет», — заявили экстренные службы в Facebook.

6:00: Пожарные контролируют огонь на украинской атомной электростанции после нападения России.

5:50: Украинские пожарные подтвердили, что им удалось получить доступ к сгоревшей атомной электростанции после нападения России.

5:35: Президент США Джо Байден потребовал, чтобы Россия прекратила стрельбу на атомной электростанции в Украине и позволила пожарным выйти на место происшествия, в то время как один из его высокопоставленных чиновников потребовал, чтобы не было признаков «повышенного уровня радиации».

«Президент Байден присоединился к президенту Зеленскому в требовании, чтобы Россия прекратила свои военные действия в этом районе и разрешила пожарным и аварийным службам доступ к месту происшествия», - потребовал Белый дом в резюме разговора между двумя лидерами.

Кроме того, высокопоставленный чиновник США заявил: «Наши последние отчеты не показывают признаков высокого уровня радиации, и мы внимательно следим за этим».

5:30: Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Москву в том, что она прибегает к «ядерному террору» и хочет «повторить» чернобыльскую катастрофу после осуждения российских бомбардировок украинской атомной электростанции в Запорожье, крупнейшей в Европе.

«Мы предупреждаем всех о том, что ни одна другая страна, кроме России, никогда не стреляла по атомным электростанциям. Это впервые в нашей истории, впервые в истории человечества. Это террористическое государство сейчас прибегает к ядерному террору», - сказал он в видеоролике, обнародованном украинским президентством.

«Украина имеет 15 ядерных реакторов. Если произойдёт взрыв, всё кончится. Конец Европы. Это эвакуация Европы», - добавил он. «Только немедленные европейские действия могут остановить российские войска. Мы должны предотвратить гибель Европы от ядерной катастрофы», — настаивал украинский президент.

5:20: Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон созвал экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Украине.

Джонсон обвинил президента России Владимира Путина в том, что он угрожает всей Европе в пятницу, после того как российские вторгшиеся войска атаковали украинскую атомную электростанцию.

«Премьер-министр заявил, что безрассудные действия президента Путина теперь могут напрямую угрожать безопасности всей Европы», - говорится в заявлении на Даунинг-стрит, добавив, что Джонсон будет добиваться экстренного заседания Совета Безопасности ООН в ближайшие часы.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон созвал экстренное заседание Совета безопасности ООН по Украине

5:00: Российские войска не дают пожарным получить доступ к сожженной украинской электростанции после нападения, сообщили киевские спасатели.

Украинские экстренные службы заявили в пятницу, что российские войска препятствуют пожарным получить доступ к огню на Запорожской атомной электростанции, крупнейшей в Европе, пострадавшей от бомбардировки.

«Захватчик не разрешает украинским подразделениям общественной помощи начать тушение пожара», - сказал он в заявлении, размещенном на его странице в Facebook, в котором говорится, что авария затронула «здание формирования» и что в эксплуатации находился только один из шести реакторов станции.

4:10: Власти Украины говорят, что безопасность атакованной атомной электростанции «гарантирована».

3:40: Пожарным разрешили войти на Запорожскую атомную электростанцию, сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Александр Старух. В настоящее время ветер с атомной электростанции дует в направлении юго-восточной части Украины и в направлении основных российских городов: Ростова-на-Дону и Краснодара.

02.25: На Энергодарской атомной электростанции в Запорожской области юго-востока Украины произошел пожар вспыхнул в эту пятницу после нападения российских войск на завод, сообщил мэр города Дмитрий Орлов в своем аккаунте в Telegram.

«Российская армия ведет огонь со всех сторон по Запорожской атомной электростанции, крупнейшей в Европе. Пожар уже вспыхнул. Если он лопнет, он будет в 10 раз больше Чернобыля. Россияне должны НЕМЕДЛЕННО прекратить огонь, разрешить пожарным, создать безопасную зону!» , написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

02.09: Интернет-страницы Facebook и других независимых СМИ были частично недоступны в пятницу из России, где власти усиливают осаду критических голосов в разгар вторжения в Украину.

Служба наблюдения GlobalCheck и журналисты агентства AFP в Москве обнаружили проблемы с доступом к веб-сайту Facebook местные независимые СМИ Meduza, Deutsche Welle, Радио Свободная Европа/Радио Свобода и русскоязычная служба Би-би-си.

Спасатели убирают мусор после нападения России на Ахтырку (Reuters)

01.58: Российские войска бомбят Ахтырку в Сумской области на северо-востоке Украины и оставили население без электричества и тепла, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем аккаунте в Telegram.

«В Ахтырке, в Сумской области, нет ни отопления, ни электричества, а российские войска обстреливают Сумы», - написал он. «В принципе, вся Сумская область сейчас — это территория ада, которую уничтожают российские войска», — сказал он.

01.36: Украинские власти сообщили в четверг о гибели около 33 человек и 18 раненых в результате нападений российских войск на несколько жилых домов в северном городе Чернигов в контексте вторжения, которое началось 24 февраля.

01.14: Соединенные Штаты объявили во вторник, что предоставляют украинцам, находящимся на их земле, «временный защищенный статус», который препятствует их депортации и позволяет им работать. Решение Министерства внутренней безопасности позволит украинцам, которые сейчас находятся в США, оставаться там в течение следующих 18 месяцев.

00.58: Министр иностранных дел Германии Олаф Шольц подтвердил, что Атлантический альянс не будет участвовать в конфликте на Украине, который возник неделю назад после вторжения России на ее территорию. «Это приведет к резкому обострению этой сложной ситуации в Украине, это принесет большие опасности», — заявила канцлер в заявлении для немецкого телеканала ZDF.

Нефтяной склад, атакованный российскими войсками в украинском городе Чернигов (REUTERS)

00:42: Украинские официальные лица утверждают, что колонна российских войск направляется к крупнейшей атомной электростанции в Европе, на которую приходится около четверти производства электроэнергии в Украине.

Как украинская государственная компания по атомной энергии, так и мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявили, что российские войска приближаются к Запорожской АЭС. Власти сообщили, что в конце четверга в городе была слышна мощная стрельба.

00.26: Пентагон установил прямой канал связи с Министерством обороны России, чтобы избежать недобровольных военных конфликтов на Украине.

Представитель министерства обороны США заявил, что «линия предотвращения конфликта» была установлена 1 марта «с целью предотвращения просчетов, военных инцидентов и эскалации». Чиновник говорил на условиях анонимности, потому что линия связи не была объявлена.

00.10: BlackRock, крупнейшая инвестиционная компания в мире, заявила в четверг, что приостановила покупку российских ценных бумаг, как в фондах, которыми она управляет напрямую, так и в фондах, которые следуют за индексами, в ответ на вторжение в Украину.

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