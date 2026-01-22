Los precios empujan a China a comprar trigo argentino

Después de dos años virtualmente fuera del mercado, China ha vuelto a comprar volúmenes importantes de trigo fronteras afuera, con la lupa puesta en los precios (Reuters)

Se sabe que los chinos son impredecibles, aunque jamás dejan de lado su reconocido pragmatismo. Manejan sus importaciones de granos de acuerdo con las necesidades no cubiertas por la producción local, y nada pesa más en la decisión final que los precios que ofrece cada exportador. No es ninguna novedad afirmar que el valor del trigo a nivel global está en uno de sus momentos menos felices. Quizás por eso Australia y Argentina exportaron recientemente unas 620.000 toneladas de trigo a China. Analistas y traders esperan que la movida continúe a medida que los compradores asiáticos aprovechan los bajos precios mundiales, según informa Reuters.

Los envíos de trigo australiano a China en diciembre fueron los más altos desde abril de 2024, mientras que los despachos de trigo argentino resultaron los más abultados desde 1997, según datos aduaneros de ambos países. Este aumento en las importaciones sorprendió a algunos operadores e indicó que China está incrementando su demanda de trigo importado después de dos años en que redujeron severamente las compras externas. Es que este país es un gran importador de productos agrícolas, pero no de trigo.

Según los técnicos del área agropecuaria de un conocido banco australiano, al menos ocho barcos partieron de este país con destino a China en diciembre último, transportando un total combinado de aproximadamente 460.000 toneladas de trigo. Por su parte, los datos de puertos argentinos y de la Bolsa de Cereales de Rosario, consignan que cuánto menos tres barcos salieron de Argentina con destino a China en diciembre, transportando aproximadamente 160.000 toneladas de trigo. Esto no refleja todas las cargas realizadas, por lo que el volumen real de exportación podría ser ligeramente superior.

El trigo australiano se ubica por debajo de los precios de la cebada, que tiene una gran demanda en China para la alimentación animal. El trigo argentino también es muy barato (Reuters)

“Los mercados australianos de trigo suelen estar condicionados por lo que ocurre en el extranjero, debido a nuestro fuerte enfoque en las exportaciones. Desafortunadamente, la situación fronteras afuera no es muy favorable, con las cotizaciones globales bajo presión en medio de una fuerte oferta”, se queja un especialista que opera en el sudeste de la nación de Oceanía. No es un escenario muy alejado de la realidad de nuestro país.

Una cosa es concreta: puntualmente China está comprando trigo esta campaña, y la Argentina y Australia parecen haber sido elegidas como las principales fuentes de suministro, sobre todo en función de los precios a los que se ven obligadas a vender. Los dos han tenido producciones sobresalientes, están terminando con la trilla y necesitan exportar altos volúmenes. El trigo australiano es actualmente más barato que la cebada, que tiene una gran demanda en China para la alimentación animal, y el trigo argentino está todavía más abajo.

Los precios de la cebada están subiendo en Australia, a pesar de que la cosecha récord ha estado llegando a los silos. Tras una persistente liquidación durante la temporada, los valores se han recuperado y se han mantenido al alza desde entonces. La escasez de oferta en el mercado mundial, la demanda china y la falta de ventas por parte de los productores están impulsando las cotizaciones de la forrajera.

El volumen de trigo producido en China bordea los 138-140 millones de toneladas, mayormente de invierno. El clima no ha sido totalmente ideal para el desarrollo de los lotes (Reuters)

Coherente con una forma de hacer negocios, los operadores señalaron que China no tiene prisa por comprar trigo, ya que busca no presionar los valores. Los datos de envíos de Argentina y Australia muestran que solo un buque cargó trigo en nuestro país para su entrega a China en los primeros días de enero. Esto podría indicar una desaceleración de las exportaciones este mes, aunque varios buques en cada país tienen previsto transportar trigo, con destino aún indeterminado.

China parece necesitar granos forrajeros, en parte porque su cosecha récord de maíz viene con problemas, y obliga a mezclar el grano defectuoso con grano limpio antes de ser utilizado como alimento para animales, según un comenta un trader australiano. Estima que su país y la Argentina envíen entre 1 y 2 millones de toneladas de trigo a China sumados diciembre y enero, y hasta 5 o 6 millones de toneladas para mediados de año.

Para la nuestro país todo comenzó con un cargamento de trigo que pareció excepcional, luego de que el gobierno recortara los DEX y tras algunas cancelaciones de trigo estadounidense. El cereal argentino es uno de los más baratos del mundo gracias a una temporada de cultivo casi perfecta que ha producido una cosecha excepcional, aunque con problemas de calidad, que ubican a un volumen muy importante como forrajero. Los granos muestran un menor contenido proteico, dice la Bolsa de Comercio de Rosario, lo que afecta negativamente el precio que pagan los compradores internacionales.

La cebada forrajera se ha encarecido y el trigo barato tienta a los chinos a reemplazarla en las raciones destinadas a sus animales dentro de las cadenas comerciales (INTA)

Bloomberg cree que esta movida de China refuerza además la tendencia a comprar granos en Sudamérica, en medio de una prolongada disputa comercial con Estados Unidos. Lamentablemente, los envíos de diciembre no fueron lo suficientemente grandes como para impulsar los precios mundiales del trigo, pero los analistas afirman que la sólida demanda de China en los próximos meses podría ayudar a limitar el exceso de oferta mundial y apuntalar las cotizaciones.

La Argentina fue protagonista de otro hecho que no pasó desapercibido para los analistas. La OAIC de Argelia compró entre 600 y 720 toneladas de trigo a un precio de 253 a 254 dólares por tonelada, en una licitación internacional. Los operadores indicaron que se espera que Argentina haya sido el principal proveedor. Evidentemente, el módico valor del trigo de nuestro país está abriéndole muchas puertas fronteras afuera.

Entre nosotros, la Bolsa de Comercio de Rosario destaca que la comercialización de trigo toma impulso en el mercado local. Hacia adelante, el line-up o programación de embarques, se ubica en torno a 1,9 millones de toneladas, siendo un récord desde al menos 2021 para esta altura del año, y muy por encima del promedio. Los arribos de trigo están liderando la llegada de mercadería al Gran Rosario y dado el programa hacia adelante, se espera que se mantendrán firmes.

En apariencia, los problemas en China se vinculan más que nada con el maíz, de ahí la búsqueda de trigo forrajero que pueda reemplazarlo parcialmente en la alimentación animal (Reuetrs)

El mercado de trigo argentino se encuentra en pleno auge comercial, con un volumen pactado a nivel doméstico que está tomando un gran dinamismo. Hasta el 7 de enero último, se llevaban pactadas 12,2 millones de toneladas de trigo 2025/26, creciendo a un ritmo promedio semanal en torno a las 750.000 toneladas si se mira las últimas 8 semanas. En valores absolutos, el total comerciado se encuentra solo por detrás de las temporadas 2019/20 (14,79 millones de toneladas) y 2021/22 (13,6 millones de toneladas).