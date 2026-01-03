El agro explica 3 de cada 5 dólares que ingresan a la Argentina por exportaciones

Las cadenas agroindustriales explican en torno al 20% del valor agregado bruto nacional (BCR)

Las cadenas agroindustriales se consolidan como uno de los pilares centrales de la economía argentina. De acuerdo con un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, el agro explica alrededor del 20% de la actividad económica, genera uno de cada cinco puestos de trabajo privados, aporta cerca del 20% de la recaudación nacional y es responsable de tres de cada cinco dólares que ingresan por exportaciones. El análisis, realizado por los analistas de la BCFR, Bruno Ferrari, Tomás Rodríguez Zurro, Guido D’Angelo y Emilce Terré, abarca el desempeño del sector en 2024 y permite dimensionar su peso estructural en el funcionamiento del país.

En términos de valor agregado, durante 2024 las cadenas agroindustriales representaron el 18% del Valor Agregado Bruto (VAB) nacional, equivalente a 1,8 pesos de cada 10 generados en la economía. Este nivel implicó una recuperación frente a 2023, año marcado por la sequía histórica que había reducido la participación del agro al 16%, el mínimo desde 2004. A lo largo de las últimas dos décadas, si bien el agro mostró una expansión relevante, su participación relativa tendió a estabilizarse a partir de 2012, en un contexto de menor crecimiento general de la economía.

Dentro del aporte al valor agregado, la industria manufacturera de origen agropecuario ocupa un rol dominante, con más del 40% del total generado por las cadenas agroindustriales, seguida por la actividad primaria de agricultura y ganadería, que explica cerca del 35%. En conjunto, estas dos ramas concentran más de tres cuartas partes del VAB agroindustrial. Les siguen el comercio, las actividades empresariales y el transporte, con participaciones menores pero estables, aunque sensibles a eventos climáticos extremos como las sequías.

El 21% del empleo privado en Argentina está relacionado directa o indirectamente con las cadenas agroindustriales (BCR)

En el comercio exterior, el liderazgo del agro es indiscutido. Entre 2004 y 2024, la agroindustria explicó en promedio el 56% de las exportaciones argentinas, porcentaje que superó el 67% en algunos años de altos precios internacionales. En 2024 y en la primera mitad de 2025, los complejos agroindustriales volvieron a representar cerca del 58% de las ventas externas. Soja, maíz, trigo, girasol y cebada concentraron el 70% de las exportaciones del sector y más del 40% del total nacional, con un fuerte anclaje federal: en casi la mitad de las provincias, el agro explica más del 70% de las exportaciones.

Ese protagonismo exportador se traduce, además, en un aporte clave de divisas. Junto con la minería, la agroindustria fue el único sector con saldo cambiario neto positivo en las últimas dos décadas. Entre 2004 y 2024, el agro aportó más de US$ 644.000 millones netos, equivalentes al 92,5% de las divisas genuinas generadas por la economía. A diferencia de otros sectores, su necesidad de importaciones es relativamente baja, lo que refuerza su rol estratégico para el equilibrio externo.

El impacto del agro también se refleja en las cuentas públicas y el empleo. En 2024, las cadenas agroindustriales habrían generado el 19% de la recaudación nacional, unos $26,3 billones, con el IVA y los derechos de exportación como principales tributos. En paralelo, el sector explicó el 21% del empleo privado, con casi 4 millones de puestos directos e indirectos distribuidos entre la producción primaria, la industria, el comercio y los servicios asociados. En conjunto, los datos confirman que la agroindustria no solo es un motor productivo y exportador, sino un componente indispensable para la estabilidad macroeconómica y el desarrollo federal de la Argentina.