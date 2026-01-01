Trigo: la campaña 2025/26 arrancó diciembre con exportaciones récord

Durante diciembre, primer mes del nuevo ciclo comercial, se estiman embarques totales cercanos a las 2,5 millones de toneladas, un volumen récord para ese mes, que casi duplica los despachos registrados en diciembre de 2024 (REUTERS/AlexanderErmochenko)

La campaña triguera 2025/26 comenzó con un desempeño exportador sin precedentes, impulsada por una cosecha que promete ser histórica. Durante diciembre, primer mes del nuevo ciclo comercial, se estiman embarques cercanos a las 2,5 millones de toneladas, un volumen récord para ese mes que casi duplica los despachos registrados en diciembre de 2024 y supera incluso el máximo previo alcanzado en 2021.

El fuerte ritmo de envíos se apoya en una producción estimada en 27,7 millones de toneladas, según proyecciones de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario. Este escenario se refleja en la intensa actividad logística del Gran Rosario, donde el ingreso de camiones y el movimiento portuario marcaron el pulso del inicio de campaña. De acuerdo con datos de NABSA sobre el flujo de buques en el nodo Up River Paraná, los embarques de diciembre alcanzarían las 2,48 Mt.

En materia de precios, Argentina se posiciona actualmente como el origen con el trigo FOB más competitivo del mundo, lo que ha ampliado el abanico de destinos. A los envíos tradicionales hacia Brasil se sumaron colocaciones en mercados más lejanos, particularmente del sudeste asiático, que encontraron en el trigo argentino una opción atractiva por precio y disponibilidad.

Un dato destacado del mes, señala el informe elaborado por Matías Contardi, Franco Pennino y Emilce Terré de la Bolsa de Comercio de Rosario, fue el regreso de China como comprador de trigo argentino tras casi tres décadas. Habitualmente abastecido por Australia debido a la cercanía geográfica, el gigante asiático concretó sus primeras adquisiciones del cereal argentino, reflejando el cambio en las condiciones de competitividad global.

En el ranking de destinos de diciembre, Brasil perdió el liderazgo histórico y quedó relegado al tercer lugar, detrás de Indonesia y Vietnam. Con compras estimadas en 0,46 Mt y 0,41 Mt respectivamente, ambos países asiáticos encabezaron la lista, seguidos por Brasil con 0,40 Mt y Bangladesh con 0,34 Mt. En conjunto, estos mercados explicarían cerca de la mitad de los embarques del mes, marcando una fuerte diversificación geográfica.

No obstante, el escenario de precios presenta desafíos. A pesar de la cosecha récord local, la abundante oferta global presiona las cotizaciones internacionales. Siete de los ocho principales países exportadores incrementaron su producción en la campaña 2025/26, con Rusia alcanzando 88,8 Mt, Australia cerca de 37 Mt y la Unión Europea recuperándose hasta 144 Mt. Este contexto de producción récord a nivel mundial limita la recuperación de precios, aun cuando el trigo argentino logra destacarse por volumen y competitividad.