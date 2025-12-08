Chacra y Campo

Se encareció 2,6% mover un camión en noviembre

El décimo primer mes del año, el Índice de Costos del Transporte en la Argentina elaborado por FADEEAC volvió a escalar impulsado por el incremento del combustible

Guardar
El Índice de Costos del
El Índice de Costos del Transporte, elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas, registró en noviembre un incremento mensual de 2,65% (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Índice de Costos del Transporte (ICT), elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, registró en noviembre un incremento mensual de 2,65%, en línea con la tendencia alcista observada desde julio.

Luego de un primer semestre de variaciones moderadas, los costos de transporte comenzaron a acelerarse en la segunda parte del año, con aumentos de 4,03% en julio, 3,54% en agosto, 2,92% en septiembre y 3,27% en octubre.

En noviembre, el ICT volvió a escalar impulsado principalmente por el fuerte incremento del combustible, que registró su suba más alta del año: 7,3%.

El ICT acumula un aumento
El ICT acumula un aumento de 34% entre enero y noviembre de 2025 (Foto: Shutterstock)

Con este resultado, el ICT acumula un aumento de 34% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la variación interanual asciende a 36,3%, superando en más de 8 puntos la última proyección de inflación del FMI para Argentina (28%), indica el informe.

El estudio, elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y Costos de FADEEAC, mide once rubros que impactan directamente en la estructura de costos de las empresas de transporte de cargas de todo el país y constituye una referencia clave para la definición y actualización de tarifas en el sector.

El rubro combustible, de mayor incidencia en la actividad, exhibió en noviembre una suba de 7,3%, alcanzando tanto al segmento minorista como mayorista.

Con incrementos aplicados al menos en tres oportunidades durante el mes en el canal minorista, el gasoil acumula una suba de 39% en lo que va del año y casi 30% en los últimos seis meses.

foto

Los demás rubros también mostraron aumentos, aunque en niveles más acotados.

En primer lugar, se encuentran reparaciones (1,95%), gastos generales (1,80%), seguros (1,09%), material rodante (1,08%) y neumáticos (1,03%). Luego siguen personal – conducción (1%), y peajes (0,22%).

En tanto, lubricantes y patentes no registraron variaciones (ajuste anual), mientras que el costo financiero exhibió una baja del 7,41%, en un contexto de reducción de tasas de interés.

Temas Relacionados

Revista Chacra EconomíaCamionesCombustiblePeaje

Últimas Noticias

Luz de alerta en el mercado nacional de la maquinaria agrícola

En noviembre, las ventas, fueron las más bajas en ocho meses

Luz de alerta en el

El maíz temprano está a salvo de la chicharrita

La Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis advierte que, de todos modos, el monitoreo debe seguir

El maíz temprano está a

La siembra de soja, demorada

La implantación del maíz ya cubre el 44% del área estimada para el cultivo, y la cosecha de trigo sigue arrojando buenos rindes, encaminándose a una producción récord

La siembra de soja, demorada

Finalizó la siembra de girasol

La siembra de sorgo granífero, en tanto, cubre el 45,4 % de las 900.000 hectáreas proyectadas por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Finalizó la siembra de girasol

Biopellet: una nueva vía para mejorar la fertilidad del suelo con economía circular

Un desarrollo convierte compost local en un biofertilizante pelletizado que mejora suelos, reduce costos, impulsa la economía circular y facilita prácticas regenerativas regionales

Biopellet: una nueva vía para
DEPORTES
El fuerte debate que abrió

El fuerte debate que abrió Luis Suárez por las cuatro estrellas que utiliza Uruguay en la camiseta: “Yo no las cuento”

Gimnasia y Estudiantes se enfrentarán en un histórico clásico por el pase a la final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Impacto en la F1: la histórica figura que dejaría Red Bull después del título de Norris sobre Verstappen

DJ, mesas VIP y la presencia de una figura de la F1: la fiesta de Lando Norris en un club privado tras su consagración

La reacción del Changuito Zeballos apenas quedó eliminado Boca Juniors tras su polémico cambio ante Racing

TELESHOW
Hernán Drago contó por qué

Hernán Drago contó por qué evalúa alejarse de los medios: “Lo pienso hace 32 años”

Maju Lozano habló de la dura infancia que tuvo: “Papá era bipolar”

El desopilante blooper de Rosalía en medio de una entrevista en Río que la hizo salir corriendo: “Mucho miedo”

Nicole Neumann tajante sobre el escándalo familiar con Fabián Cubero: “Los padres tienen que ser un equipo siempre”

El casamiento de Juan Cruz Ávila y María Guastavino para celebrar su amor: las mejores fotos

INFOBAE AMÉRICA

Tinamus resonans: la singular ave

Tinamus resonans: la singular ave hallada en la Amazonía que podría desaparecer antes de ser estudiada por completo

El sorprendente papel de los priones: ¿fueron claves en el origen de la vida?

“Tuve mi propia crucifixión”: los poemas autobiográficos de “Hospital pediátrico”, de Marina Cavalletti

Los mercados globales se mantienen cautelosos ante la inminente decisión de la Reserva Federal sobre tasas

Prisión preventiva para la aliada de Evo Morales que logró la encarcelación de sus opositores en Bolivia