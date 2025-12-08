Se encareció 2,6% mover un camión en noviembre

El Índice de Costos del Transporte, elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas, registró en noviembre un incremento mensual de 2,65% (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Índice de Costos del Transporte (ICT), elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, registró en noviembre un incremento mensual de 2,65%, en línea con la tendencia alcista observada desde julio.

Luego de un primer semestre de variaciones moderadas, los costos de transporte comenzaron a acelerarse en la segunda parte del año, con aumentos de 4,03% en julio, 3,54% en agosto, 2,92% en septiembre y 3,27% en octubre.

En noviembre, el ICT volvió a escalar impulsado principalmente por el fuerte incremento del combustible, que registró su suba más alta del año: 7,3%.

El ICT acumula un aumento de 34% entre enero y noviembre de 2025 (Foto: Shutterstock)

Con este resultado, el ICT acumula un aumento de 34% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la variación interanual asciende a 36,3%, superando en más de 8 puntos la última proyección de inflación del FMI para Argentina (28%), indica el informe.

El estudio, elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y Costos de FADEEAC, mide once rubros que impactan directamente en la estructura de costos de las empresas de transporte de cargas de todo el país y constituye una referencia clave para la definición y actualización de tarifas en el sector.

El rubro combustible, de mayor incidencia en la actividad, exhibió en noviembre una suba de 7,3%, alcanzando tanto al segmento minorista como mayorista.

Con incrementos aplicados al menos en tres oportunidades durante el mes en el canal minorista, el gasoil acumula una suba de 39% en lo que va del año y casi 30% en los últimos seis meses.

foto

Los demás rubros también mostraron aumentos, aunque en niveles más acotados.

En primer lugar, se encuentran reparaciones (1,95%), gastos generales (1,80%), seguros (1,09%), material rodante (1,08%) y neumáticos (1,03%). Luego siguen personal – conducción (1%), y peajes (0,22%).

En tanto, lubricantes y patentes no registraron variaciones (ajuste anual), mientras que el costo financiero exhibió una baja del 7,41%, en un contexto de reducción de tasas de interés.