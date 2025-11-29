La siembra de girasol, en su tramo final en Bs. As. y La Pampa

Para la presente campaña se estima una expansión del área sembrada con girasol del 7% en Buenos Aires y La Pampa (Revista Chacra)

La siembra de girasol transita su tramo final en la región, quedando por incorporar algunos planteos tardíos en sectores del sudeste bonaerense.

Las labores comenzaron a inicios de octubre, aunque en determinados partidos el avance fue más lento por los excesos hídricos que condicionaron el ingreso a los lotes.

Para esta campaña se estima una expansión del área del 7%, alcanzando 738.600 ha dentro del ámbito de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca (BCP).

El ajuste responde al atractivo del precio del cultivo y a la expectativa de repetir los elevados niveles de productividad logrados en el ciclo previo.

La Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca señala que el incremento en el área sembrada se debe al atractivo del precio del cultivo y a la expectativa de repetir los elevados niveles de productividad del ciclo previo (BCP)

foto

En la zona norte se proyecta un aumento del 1% totalizando 154.800 ha. destinadas a este cultivo. Se destacan partidos del noreste como Pehuajó, C. Casares, Bolívar donde las inundaciones no permitieron concretar la intensión inicial de siembra, registrando una reducción interanual de superficie destinada.

La zona centro incrementó el área un 9%, contabilizando 508.700 ha. Al igual que en zona norte, los excesos hídricos en parte de este área retrasaron las labores de siembra.

La zona sur replica la tendencia regional con un aumento del 8%, estimándose 75.100 ha. La oleaginosa es una alternativa competitiva con buena respuesta en ambientes restrictivos, donde otros cultivos presentan menor estabilidad de rendimiento.