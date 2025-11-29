Estrategias con taninos: nuevas opciones para enfrentar a los parásitos en bovinos

Investigaciones exploran extractos vegetales y leguminosas ricas en taninos como herramientas complementarias para reducir parasitosis en bovinos y sostener la eficacia de los tratamientos tradicionales (Revista Chacra)

¿Qué opciones tiene un productor cuando los antiparasitarios de siempre ya no alcanzan? Las parasitosis ocasionadas por nematodos gastrointestinales siguen entre los principales obstáculos para sistemas a pasto y, frente a la resistencia creciente, surge la necesidad de ampliar el menú de estrategias.

En este contexto, investigadores del INTA General Villegas analizan alternativas basadas en taninos vegetales, compuestos que combinan efectos antihelmínticos con beneficios productivos y ambientales.

Extractos vegetales y sinergias posibles

Un extracto elaborado con heno y granos de sorgo ricos en taninos mostró resultados promisorios. La reducción significativa en el conteo de huevos y el mayor peso logrado respecto de animales sin tratar despertaron interés, especialmente porque su uso asociado a antiparasitarios tradicionales no generó interacciones negativas.

Según detalló Miguel Buffarini, “las infecciones por nematodos representan una amenaza creciente y es clave explorar opciones que prolonguen la vida útil de los químicos”.

Leguminosas con valor agregado

¿Pueden las pasturas sumar algo más que forraje? El sainfoin (Onobrychis viciifolia) y el lotus (Lotus corniculatus) ingresan en escena por su contenido de taninos condensados. Para comparar su desempeño con la alfalfa, el equipo del INTA evaluó las tres especies en condiciones controladas.

En primavera, el sainfoin se adelantó en la entrega de materia verde; en verano, la alfalfa tomó la delantera; y en otoño no se observaron diferencias relevantes con el lotus.

A lo largo del año, la producción acumulada de alfalfa superó a ambas leguminosas tánicas. Cecilia Sardiña explicó que estas especies “aportan compuestos bioactivos con propiedades antihelmínticas y no generan empaste”.

Resultados variables y nuevas pistas

Más allá de los forrajes, el equipo analizó otras fuentes de taninos. En ensayos realizados en la EEA Bordenave, el heno de sainfoin no mostró diferencias frente al de alfalfa, atribuibles a la baja concentración de taninos.

En otro estudio, una dieta con 20 % de grano de sorgo alto tanino registró una disminución del 37,7 % en el conteo de huevos, mientras que comparaciones entre sorgos alto y bajo tanino al 40 % no evidenciaron diferencias, reflejando la variabilidad de estas fuentes.

Hacia un manejo integrado

¿Qué implica esto para el manejo sanitario? Los especialistas coinciden en que ninguna herramienta resulta suficiente por sí sola. “La recomendación más sólida pasa por integrar diagnóstico, usar antiparasitarios de eficacia conocida e incorporar alimentos ricos en taninos”, indicaron.

El objetivo es claro: reducir la presión parasitaria, sostener la eficacia de los tratamientos y avanzar hacia sistemas ganaderos más resilientes y sostenibles.

Fuente: Inta