Chacra y Campo

Aromas que curan: cómo el orégano y la canela podrían reemplazar a los antibióticos tradicionales

Investigadores comprobaron que compuestos naturales del orégano y la canela no generan resistencia bacteriana y podrían mejorar la producción animal de forma sostenible

Por Ariana Citcioglu Beati

Guardar
Investigadores comprobaron que compuestos naturales
Investigadores comprobaron que compuestos naturales del orégano y la canela no generan resistencia bacteriana y podrían mejorar la producción animal de forma sostenible (inta)

Mientras el mundo busca soluciones al problema creciente de la resistencia a los antimicrobianos, un grupo de investigadores argentinos decidió mirar hacia los compuestos naturales.

En los aceites esenciales del orégano y la canela encontraron una pista prometedora: sustancias capaces de cuidar la salud animal y, al mismo tiempo, mantener la eficacia de los tratamientos del futuro.

El trabajo fue realizado por el Instituto de Patobiología Veterinaria (IPVet) del INTA y del Conicet, en articulación con una empresa privada.

El objetivo era claro: comprobar si el uso prolongado de dos compuestos naturales —el carvacrol, presente en el orégano, y el cinamaldehído, en la canela— podía generar resistencia bacteriana, como sucede con algunos antibióticos tradicionales.

Los datos sugieren que, incluso
Los datos sugieren que, incluso tras una exposición prolongada, las bacterias no desarrollaron resistencia a los aceites esenciales (Freepik)

Resultados alentadores

Los ensayos se llevaron adelante en el Laboratorio de Bacteriología General del IPVet y mostraron resultados muy positivos. Los compuestos analizados no generaron clones resistentes ni modificaron la sensibilidad de las bacterias frente a los antibióticos de uso veterinario.

Los datos sugieren que, incluso tras una exposición prolongada, las bacterias no desarrollaron resistencia a los aceites esenciales”, explicó Johana Domínguez, investigadora del Conicet en el IPVet. Según señaló, estos fitoquímicos pueden incorporarse a la alimentación animal de forma continua, mejorando el rendimiento y garantizando la inocuidad de los productos.

Además, destacó que los aceites esenciales actúan como aliados del bienestar animal: modulan la microbiota intestinal, fortalecen las defensas naturales, mejoran la digestibilidad y funcionan como antioxidantes.

Más allá del laboratorio

El potencial de estos compuestos también se comprobó en experiencias con pollos de engorde, donde se observaron mejoras en el crecimiento y en la sanidad general de los animales. “La inclusión de cinamaldehído y carvacrol en la dieta de pollos de engorde mejora la ganancia de peso corporal y contribuye a mantener sistemas productivos sostenibles”, indicó Natalia Casanova, investigadora del IPVet.

Para la especialista, estas sustancias naturales, combinadas con probióticos y bacteriófagos, “forman un conjunto de soluciones de bajo impacto ambiental que ayudan a sostener la productividad sin comprometer la eficacia terapéutica futura”.

Ciencia que colabora

El proyecto se desarrolló en conjunto con una empresa privada que propuso la hipótesis inicial, bajo un diseño experimental in vitro.

La articulación permitió aprovechar la experiencia y los protocolos del laboratorio del INTA para validar científicamente los resultados.

Desde el equipo investigador destacaron que esta cooperación entre la ciencia y el sector productivo “muestra que es posible generar innovaciones concretas que aporten valor, mejoren la salud animal y fortalezcan la sostenibilidad de los sistemas de producción”.

Un futuro más natural

El estudio abre la puerta a una nueva generación de productos basados en compuestos vegetales, capaces de reemplazar o complementar a los antibióticos tradicionales.

En un escenario donde la resistencia antimicrobiana avanza, la naturaleza vuelve a ofrecer una respuesta: simple, eficaz y al alcance de la ciencia

Fuente: Inta

Temas Relacionados

RevistaChacraAgriculturaintabacteriasantibioticos

Últimas Noticias

Una vacuna argentina que entusiasma al tambo: avances contra la mastitis bovina

Un desarrollo nacional mostró resultados alentadores frente a Staphylococcus aureus, la bacteria que más afecta a los tambos y genera fuertes pérdidas en producción y calidad

Una vacuna argentina que entusiasma

Un romero que invita a mirarlo de cerca: presentan Franco INTA

Franco INTA es un nuevo romero de tipo francés, pensado para uso ornamental, con buen rendimiento y potencial para apicultura, alimentos y cosmética

Un romero que invita a

El trono del agro ya tiene nuevo dueño: ¿Brasil, EE.UU. o Argentina?

En los últimos diez años, la producción agrícola dio un giro: Brasil ganó impulso, Estados Unidos se estabilizó y Argentina mostró un camino irregular

El trono del agro ya

Abonos líquidos fermentados: la fuerza invisible que transforma los residuos en fertilidad

Investigadores promueven el uso de bioles, abonos líquidos que nacen de la fermentación de materia orgánica y devuelven vida a los suelos

Abonos líquidos fermentados: la fuerza

Crece la exportación de frutas argentinas

Las ventas externas se incrementaron 18% en volumen y 12% en valor en los primeros 8 meses del año. La protagonista esta temporada, es la pera

Crece la exportación de frutas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: Diego

Elecciones 2025, en vivo: Diego Santilli admitió que fue “una campaña difícil” y pidió que la gente vaya a votar

Las otras elecciones: en cuatro distritos, los oficialismos locales buscarán ratificar su gestión con la votación de cargos provinciales

Tragedia en Misiones: un colectivo embistió a un auto, cayó a un arroyo y dejó al menos 2 muertos y 25 heridos

Choque y vuelvo en avenida General Paz: hay al menos dos heridos

Cielo algo nublado y temperaturas agradables: cómo estará el tiempo durante las elecciones legislativas

INFOBAE AMÉRICA
Mark Carney dijo que Canadá

Mark Carney dijo que Canadá buscará fortalecer los lazos comerciales con el sudeste asiático tras los nuevos aranceles de EEUU

El papa León XIV volvió a pedir por la paz en el mundo y recordó el dolor de niños y ancianos víctimas de la guerra

Alerta en Occidente: Putin anunció la prueba exitosa del misil nuclear Burevestnik con alcance “ilimitado”

¿Estamos entendiendo la profundidad de los cambios que está intentando Trump?

Trump y Lula acordaron iniciar negociaciones comerciales inmediatas durante su reunión en Malasia

TELESHOW
Marcela Baños y el efecto

Marcela Baños y el efecto que tuvo en ella poder contar el abuso sexual que sufrió: “No me arrepiento, me hizo re bien”

Mariano Martínez, entre el homenaje a Attaque 77 y el romance con Valeria Lynch: “En la relación, la joven es ella”

Lissa Vera le respondió a Lourdes Fernández tras su llamativo descargo: “Si me está peleando es porque está bien”

Mirtha Legrand reveló cuál es su mayor miedo y sorprendió a sus invitados en medio de su programa

Rodrigo de Paul acompañó a Tini Stoessel en la primera fecha de Futttura: saludos, sonrisas y emoción