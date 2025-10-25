Chacra y Campo

El trono del agro ya tiene nuevo dueño: ¿Brasil, EE.UU. o Argentina?

En los últimos diez años, la producción agrícola dio un giro: Brasil ganó impulso, Estados Unidos se estabilizó y Argentina mostró un camino irregular

Por Ariana Citcioglu Beati

Guardar
En los últimos diez años,
En los últimos diez años, la producción agrícola dio un giro: Brasil ganó impulso, Estados Unidos se estabilizó y Argentina mostró un camino irregular

Si en 2015 alguien hubiera anticipado que el mapa agrícola de América se reordenaría por completo, pocos lo hubieran creído.

Sin embargo, la última década movió fichas que parecían fijas: la soja cambió de dueño, el maíz modificó su ritmo y la década lo impulsó con fuerza y el trigo sorprendió con nuevas tendencias.

Estados Unidos, Brasil y Argentina se mantuvieron en el podio mundial de los tres cultivos, pero lo hicieron con trayectorias muy distintas. ¿Qué pasó entre 2015/16 y 2024/25 para que el tablero quedara casi irreconocible?

La última década movió fichas
La última década movió fichas que parecían fijas: la soja cambió de dueño, el maíz alteró estrategias productivas en la región y el trigo sorprendió con nuevas tendencias. Fotografía tomada el 27 de octubre de 2020. REUTERS/Jonathan Barrett/Archivo

Soja: el reinado cambió de manos

La soja fue protagonista de uno de los giros más notorios. Brasil pasó al frente con una producción que creció en promedio 6,9% anual, impulsada por la expansión de la frontera agrícola y mejoras en el manejo del suelo y la biotecnología.

La superficie creció 3,8% por año y la incorporación de nuevas zonas productivas lo llevó al liderazgo desde 2019/20.

En Estados Unidos, la oleaginosa perdió intensidad. Con un territorio que ya no permite grandes ampliaciones y con el maíz compitiendo por superficie, el crecimiento quedó casi inmóvil. Según el informe, alcanzó “cierta estabilidad” marcada por un “techo tecnológico” y por la falta de espacio para crecer.

En Argentina, la soja mostró un retroceso: la producción cayó 2,2% anual, la superficie se redujo 1,4% y los rendimientos bajaron 0,4%.

Entre las causas, se mencionan “derechos de exportación elevados, restricciones comerciales y escasa inversión en biotecnología”. La falta de incentivos económicos empujó a los productores hacia cultivos más convenientes.

Maíz: el cereal que cambió el juego

El maíz escribió una historia distinta. Brasil volvió a ser el más dinámico con un 7,6% anual en la producción, apoyado en la expansión del maíz safrinha y mejores rindes.

Estados Unidos, aunque estable en crecimiento, sigue siendo el mayor productor mundial. Con rendimientos altos (109,3 qq/ha en promedio) y una fuerte demanda interna –especialmente para etanol– mantuvo el liderazgo apoyado en tecnología, pero sin ampliar superficie.

Argentina mostró una década favorable: el maíz avanzó 3% por año. El impulso llegó con la siembra tardía, la eliminación de cupos a la exportación y un derecho de exportación más bajo que el de la soja.

Además, el cultivo ofrece beneficios para el suelo gracias a su sistema radicular, lo que incentiva a mantener o aumentar el área.

Trigo: recuperación en el sur, retroceso en el norte

El trigo dejó un panorama mixto. En Estados Unidos, la producción cayó 0,8% anual por una menor superficie y cambios en políticas que otorgaron más libertad para elegir cultivos. También influyó la competencia en el mercado internacional del cereal.

Brasil, en cambio, sorprendió: con un crecimiento del 6% anual en producción, logró mejorar rendimientos gracias a inversiones desde 2018 en genética y manejo de suelos, clave para producir trigo en climas subtropicales. El objetivo: depender menos del grano importado.

Argentina también vivió un ciclo positivo, con un incremento del 5,5% anual. La reducción de derechos de exportación y el fin de los cupos permitió ampliar el área e intercalar el trigo con soja y maíz.

Un nuevo equilibrio global

El cierre de la década dejó un resumen claro:

  • Brasil se transformó en el motor regional con crecimiento simultáneo en los tres cultivos.
  • Estados Unidos sostuvo su eficiencia con un modelo maduro, estable y de alto rendimiento.
  • Argentina combinó avances y retrocesos: maíz y trigo crecieron, pero la soja perdió terreno.

¿La conclusión clave del informe? El futuro dependerá de adaptación tecnológica, gestión del riesgo climático y políticas que sostengan la inversión. Los próximos años dirán si este nuevo mapa agrícola se consolida o vuelve a cambiar de forma.

Fuente: BCCBA

Temas Relacionados

RevistaChacraAgriculturaSojaTrigomaiz

Últimas Noticias

Abonos líquidos fermentados: la fuerza invisible que transforma los residuos en fertilidad

Investigadores promueven el uso de bioles, abonos líquidos que nacen de la fermentación de materia orgánica y devuelven vida a los suelos

Abonos líquidos fermentados: la fuerza

Crece la exportación de frutas argentinas

Las ventas externas se incrementaron 18% en volumen y 12% en valor en los primeros 8 meses del año. La protagonista esta temporada, es la pera

Crece la exportación de frutas

Otro récord apícola

Argentina ocupa la quinta posición como productor y la cuarta como exportador mundial de miel

Otro récord apícola

Aliados naturales: cómo cuidar los insectos que protegen la yerba mate

En Misiones, investigadores estudian cómo aprovechar la acción de depredadores y parasitoides para reducir el uso de agroquímicos y mejorar la sanidad del cultivo

Aliados naturales: cómo cuidar los

El ajo chino llegó a Brasil y pone en jaque a los productores argentinos

La reciente decisión del gobierno brasileño de permitir el ingreso de ajo chino sin aranceles deja fuera de competencia a la producción nacional, que tiene a ese país como principal destino de exportación.

El ajo chino llegó a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Diluvió en el AMBA: cayeron

Diluvió en el AMBA: cayeron más de 100 milímetros, hubo inundaciones, barrios anegados y miles de usuarios sin luz

Elecciones 2025: las listas completas de Santa Fe de candidatos a diputados nacionales

Córdoba: así operaba “Manitos blancas”, un narco boliviano que ocultaba la droga en baldes de pintura

Elecciones 2025: las listas completas de CABA de candidatos a diputados y senadores nacionales

Triple femicidio narco: las revelaciones clave del testigo que expuso a la mujer de Sotacuro y motivó a su detención

INFOBAE AMÉRICA
La primera ministra de Japón

La primera ministra de Japón le comunicó a Trump que fortalecer los lazos con EEUU es una “máxima prioridad” de su gobierno

Carmen Maura a los 80: “Puedo hacer lo que me dé la gana”

“Trump apuesta por Milei, ¿y los argentinos?“: el análisis de The New York Times antes de las elecciones

La menopausia también cambia el cerebro: un estudio revela cómo afecta la memoria y la concentración

Marco Rubio aseguró que EEUU no descansará hasta que Hamas devuelva los restos de todos los rehenes asesinados en Gaza

TELESHOW
La insólita anécdota de Germán

La insólita anécdota de Germán Tripel con una fan de Mambrú que descolocó a Pampita: “¡Es un asco!”

Murió Alberto “Beto” Hassan, una histórica voz de la música argentina y fundador de Opus Cuatro

Qué pasará con el show de Tini Stoessel de esta noche en Tecnópolis: el comunicado de la productora

Julieta Poggio contó con qué galán de Hollywood le gustaría protagonizar una escena romántica

Jorgito Barrionuevo: “La plata mejoró todo”