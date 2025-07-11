Misterios ocultos de un árbol: pistas sobre el carbono, la industria y la vida

Un estudio global reveló cómo cambia la densidad de la madera según el ambiente, y por qué eso importa más de lo que parece (inta)

Cada árbol encierra más de lo que se ve. No solo guarda historias de crecimiento en sus anillos, sino también secretos sobre su resistencia, su uso productivo y su impacto en el clima. En su interior, la densidad de la madera —cuánta masa contiene un volumen determinado— define desde el tipo de muebles que se pueden fabricar hasta cuántas toneladas de carbono puede capturar un ecosistema. Esa fue la clave de un estudio internacional liderado por científicos de 40 países, que analizó más de 10.000 especies arbóreas en todo el mundo. El INTA, a través de sus parcelas en el bosque andino-patagónico, aportó datos fundamentales.

La investigación trazó un mapa global de la densidad de la madera y explicó por qué varía tanto según el lugar donde crece el árbol. Las diferencias saltan a la vista. Los bosques tropicales tienen una densidad promedio de 0,57 gramos por centímetro cúbico, un 30 % más que los bosques boreales, donde el promedio baja a 0,46 gramos.

¿El motivo? El tipo de especies que los habita. Las gimnospermas —como pinos y cipreses, presentes en zonas frías— suelen ser más livianas que las latifoliadas de hoja ancha, como fresnos o robles, propias de climas más cálidos.

La densidad influye en la resistencia y en la durabilidad, y eso determina para qué se usa cada madera (inta)

“La densidad influye en la resistencia y en la durabilidad, y eso determina para qué se usa cada madera”, explicó Pablo Peri, investigador del INTA Santa Cruz y coautor del trabajo. “El quebracho, por ejemplo, es ideal para estructuras o durmientes; los álamos, más blandos, sirven para muebles livianos o papel”.

Una brújula para el aprovechamiento forestal

Más allá de su valor ecológico, conocer la densidad es una herramienta clave para la producción. Ayuda a elegir qué especie plantar, cómo manejar un monte o qué variedad conservar según su destino final.

“La industria necesita esta información para aprovechar mejor cada tipo de madera”, señaló Peri. Esa decisión técnica empieza en el campo y termina en un mueble, una tabla o una hoja de papel.

Combinando mapas globales de volumen forestal y datos precisos de masa, el estudio estimó que los bosques almacenan 374 gigatoneladas de carbono (Infobae)

La densidad también permite estimar cuánto carbono retienen los árboles. Combinando mapas globales de volumen forestal y datos precisos de masa, el estudio estimó que los bosques almacenan 374 gigatoneladas de carbono. Más de la mitad está en los troncos, el resto se reparte entre ramas y raíces. “Hoy contamos con una cuantificación global del stock de carbono forestal, algo fundamental para los estudios climáticos”, destacó Peri.

La investigación identificó un patrón claro: los árboles que crecen en ambientes más cálidos y húmedos desarrollan maderas más densas. Esto se debe a una combinación de factores —como la temperatura, la humedad y la disponibilidad de nutrientes— que actúan como molde en la anatomía forestal. Las condiciones hidrotermales, según demostraron los científicos, son uno de los factores clave que explican las variaciones de densidad en todo el planeta.

Gracias al trabajo conjunto de investigadores e instituciones como el INTA, hoy el mundo cuenta con una base sólida para entender mejor cómo interactúan los árboles con su entorno. Y también, para tomar decisiones más inteligentes y sostenibles en el uso de los recursos forestales.

Fuente: INTA