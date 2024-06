Estremecedor relato de un productor patagónico en medio del frío extremo

Arrean bovinos Hereford y una tropa de ovinos Corriedale con motos de nieve en la Patagonia, donde se registran temperaturas mínimas extremas (A.A.C.H.)

Las imágenes que registó Sebastián Jamieson, administrador de la Estancia y Cabaña Tapi-Aike, ubicada sobre la Ruta Nacional 40 al sur de El Calafate, son más que elocuentes: muestran las consecuencias de las históricas nevadas que cubren gran parte de la Patagonia argentina.

En las tomas se puede ver cómo se arrea con motos de nieve a una extensa procesión de bovinos Hereford y a una tropa de ovinos Corriedale, las dos razas que Sebastián cría y que pudo recuperar para llevar al casco de la Estancia y suplementarlos con forraje.

Pero más allá de la dramática situación que se observa en los videos, la realidad es aún más angustiante, ya que la hacienda que recuperó es solo una parte del rodeo total.

Los ganaderos patagónicos reciben ayuda del ejército con topadoras. La nieve le llega a la panza al caballo (Foto: Gentileza Via)

Con las horas contadas

“Esas imágenes eran del destete que fuimos a buscar a un campo que está a 10 kilómetros del casco, pero tengo 400 madres Hereford y 8.000 ovinos a 30 kilómetros y no puedo llegar de ninguna manera. Tengo las horas contadas. Si no accedo a la hacienda en una semana, se me mueren todos”, explicó.

Y continuó: “La Hereford afronta cualquier cosa, hasta el exceso de nieve. Pero la oveja, con un metro de nieve, ya está excedida en altura y tapada. Deben estar estancadas en un sector sin comer ya hace 15 días. Esto es una cuenta regresiva”.

Sobre cómo están intentando llegar a ese lote, Jamieson indicó: “Estamos intentando todo. Con herramientas, topadoras y hasta vino el ejército a ayudarnos. Pudimos avanzar unos kilómetros, pero nada más. Un puestero que está más cerca se desplazó hasta otro puesto, pero tampoco llegó. La nieve le llega a la panza al caballo y no puede hacer tramos largos”.

La nieve alcanza una altura de un metro en algunas zonas donde hay hacienda aislada (A.A.C.H.) (Asociación Argentina Criadores de Hereford )

“Obviamente estamos preparados para las nevadas de julio, de aproximadamente 20-30 centímetros. Pero ya cuando empieza a nevar los primeros días de junio y acumular nieve de a poquito, es imposible. Ahora estamos a 70 centímetros en el casco y en los lugares altos donde yo tengo el núcleo de madres, estamos en más de un metro”, comentó.

Sobre cómo están consiguiendo la comida para la hacienda que sí llegó al casco, el criador de Hereford señaló que “a un costo muy muy grande. Estamos trayendo alfalfa desde La Pampa por la provincia de Buenos Aires. En este momento tengo tres equipos de alfalfa en camino. Hay uno varado en Trelew y los otros están llegando a Piedra Buena. Con eso tengo suficiente para mantener a todas, pero no va a servir de nada si no podemos acceder al rodeo en los próximos días”.

“Lo que necesito es acceso. Si yo puedo acceder a los lugares donde está la hacienda, la salvo. Tengo el forraje, tengo la logística, la gente y todo, pero no puedo llegar. Es terrible. Siento una impotencia muy grande de estar preparado para salir, para recuperar y no poder acceder”, aseguró y finalizó: “Entonces, si me piden ayuda, es eso. Herramientas para poder llegar, como una topadora o algo con orugas para poder ir abriendo caminos y llegar a la hacienda”.

Enrique Jamieson, presidente de la Sociedad Rural de Río Gallegos, explicó que “cuando está todo nevado, es muy complejo llegar de una punta a otra y salvar a la hacienda" (A.A.C.H.)

Pronostican temperaturas de -20°C

Enrique Jamieson, presidente de la Sociedad Rural de Río Gallegos, de la Federación de Instituciones Agropecuarias Santacruceñas (FIAS), quien también es criador de Hereford, manifestó que “en esta zona los potreros son muy grandes, de 4.000 o 5.000 hectáreas”.

“Cuando está todo nevado, es muy complejo llegar de una punta a otra y salvar a la hacienda, o al menos darle alguna ración de supervivencia. El agua es muy importante, porque se congeló todo”, subrayó.

“Te dan ganas de bajar la guardia, pero los productores siguen peleando contra la nieve, contra todo para salvar a la hacienda. El tema es que está pronosticado temperaturas de 20 grados cero y es poco probable que haya un deshielo rápido, porque además los días son cortos y el sol no aparece nunca”, afirmó.

Ayuda militar en la nieve ( Asociación Argentina Criadores de Hereford

El 50% de la hacienda santacruceña está comprometida

Según el ruralista, la provincia tiene un stock aproximado de 2 millones de ovinos y 80.000 vacunos, que prácticamente son todos de la raza Hereford. “Ya se murieron muchos ovinos y está comprometido por lo menos el 50% de la hacienda total de la provincia”, añadió.

“Es un nivel de desesperación inexplicable. Uno duerme porque tiene que dormir, pero no podés dejar de pensar en cómo llegar a la hacienda. Te levantás, hacés todo lo posible y no llegás. Te volvés triste y desanimado”, contó con angustia.

Jamieson explicó que están recibiendo ayuda del gobierno provincial y también del Ejercito, pero que las tareas son muy difíciles y las horas apremian cada vez más porque los animales se mueren de hambre y los ovinos quedan enterrados bajo la nieve.

"Ya se murieron muchos ovinos y está comprometido por lo menos el 50% de la hacienda total de la provincia”, señaló Jamieson (A.A.C.H.)

Hereford tolera el clima gélido

Sergio Mundet, Médico Veterinario, presidente de la Zonal Patagonia Sur de Hereford Argentina y propietario de la Cabaña Don Riquín está ubicado en la localidad de Colonia Sarmiento, en el centro sur de la provincia de Chubut expresó que “si bien en esta época ya estamos entrando al invierno y suele nevar, nunca así. Hace años que no veo esta magnitud de nieve para esta época del año”.

“Ya van como cuatro días que cae nieve intermitentemente. Inicialmente se cortaron las rutas y eso afectó a los campos, fundamentalmente a la gente que ya estaba terminando de sacar la hacienda de los campos para llevarlos a un refugio, pero también la llegada de los insumos”, explicó.

En relación a las diferencias del ganado, el Médico Veterinario aseguró que “las ovejas no toleran este clima demencial. El Hereford la verdad que sí lo tolera muy bien. Obviamente que el animal empieza a adelgazar, pero como llega generalmente a esta época con buena cobertura de grasa, con buen espesor del cuero y pelo, hace que en estos climas extremos tenga un plus de adaptación al momento”.

Vacas Hereford en la nieve ( A.A.C.H

Mundet explicó que “en general, el Hereford se busca la comida, no es tan común que reciban suplementación. Rasquetean el suelo hasta que consiguen comida, pero con un metro de nieve es imposible, así que sí o sí vamos a tener que darle forraje para que recuperen fuerzas y peso”, sumó.

Y finalizó: “Con este clima, el ritmo normal de engorde baja, obviamente. Pero uno ve que, a pesar de esta circunstancia, el Hereford no se viene abajo nunca, sigue adelante. Se retrasa, porque las calorías que necesita son muchas más para pasar todos estos días pisando nieve y bajo cero, pero con la mínima ración, al pampa no lo para nadie”.

Frío extremo en la Patagonia

En los últimos días varias localidades de la Patagonia sufrieron temperaturas de -10°C en la ciudad, pero que en las zonas más altas cercanas a la Cordillera de los Andes y a campo abierto, las mínimas llegaron a -23°C. Además, la zona atravesó una alerta roja del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por temperaturas extremas para gran parte del sur de Santa Cruz y amarilla hasta La Pampa, cubriendo Río Negro y Chubut.

Sergio Mundet,presidente de la Zonal Patagonia Sur de Hereford Argentina explicó que “las ovejas no toleran este clima demencial" (A.C.C.H.)

El Gobierno de Santa Cruz conformó un Comité de Operaciones de Emergencia para hacer frente a la ola polar y se ocupará, entre otras actividades, de despejar la Ruta Nacional 3, dado que al igual que la RN 40, es una vía troncal de la Patagonia.

En tanto, en Neuquén, el temporal afectó varios kilómetros de líneas eléctricas.