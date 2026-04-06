COE reporta 27 fallecidos durante la Semana Santa 2026 en República Dominicana

El COE reportó 27 fallecimientos durante Semana Santa 2026, mostrando una reducción del 15,63% respecto al año anterior. (Cortesía: Turismo en república Dominicana)

Un total de 27 personas fallecieron durante el asueto de Semana Santa 2026, de acuerdo con el consolidado del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que cubrió el periodo comprendido entre el 2 de abril a las 2:00 pm y el 5 de abril a las 6:00 pm. Esta cifra representa una reducción del 15,63% respecto al año anterior, cuando se reportaron 32 fallecidos, aunque los accidentes viales y los incidentes acuáticos se mantuvieron como las principales causas de muerte.

De los fallecidos, 18 estuvieron relacionados con motocicletas. También se registraron cinco muertes por asfixia por inmersión, mientras que el resto corresponde a atropellamientos y colisiones con vehículos livianos y pesados. Según los datos oficiales, el 81,81% de las muertes ocurrió en siniestros de tránsito, reflejando que la seguridad vial sigue siendo el mayor reto de la temporada.

Durante el operativo, que coincidió con el desplazamiento de 7,3 millones de personas por las carreteras del país, se reforzaron los controles en puntos críticos, se incrementaron las tareas de supervisión en playas, se realizaron rescates en alta mar y se prestó asistencia médica en las zonas de mayor afluencia.

7,3 millones de personas se desplazaron por las carreteras del país. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

Accidentes, causas y distribución geográfica

El consolidado señala 203 accidentes de tránsito y 276 personas afectadas durante el asueto. 173 motocicletas estuvieron involucradas en los incidentes, y la mayoría de los accidentes ocurrieron en zonas urbanas (112 casos), mientras que 91 se registraron en carreteras.

Las provincias con mayor incidencia de accidentes fueron:

Santo Domingo: 28,57%

28,57% Puerto Plata: 12,80%

12,80% San Pedro de Macorís: 7,88%

7,88% La Altagracia: 6,89%

6,89% San Cristóbal: 6,40%

6,40% Distrito Nacional: 5,9%

El periodo más crítico se ubicó entre el mediodía y la medianoche, lapso en el que ocurrió el 90,15% de las muertes. Las muertes por asfixia por inmersión representaron el 18,52% del total, seguidas de atropellamientos y colisiones con vehículos livianos y pesados.

Durante la operación de seguridad, se registraron 203 accidentes que afectaron a 276 personas, predominando los incidentes en zonas urbanas del país. (Cortesía: Freepik)

El informe del COE confirma que el 88,20% de los accidentes involucró motocicletas, manteniendo a este tipo de vehículo como el más vulnerable del asueto. El INACIF certificó 22 muertes por accidentes de tránsito y cinco por asfixia por inmersión.

Asistencias, rescates y respuesta institucional

Durante el operativo, los organismos de emergencia ofrecieron 30.745 asistencias al público: 27.724 viales y 3.021 médicas o de salud. Las acciones incluyeron rescates en alta mar —con 22 personas salvadas— y la localización de 24 menores extraviados, quienes fueron entregados a sus familias.

La Defensa Civil y la Cruz Roja Dominicana participaron en centenares de intervenciones, mientras la Armada Dominicana reportó el rescate de 12 turistas en el mar. El uso de drones también permitió reforzar la vigilancia en playas y carreteras.

El Instituto Nacional de tránsito y transporte terrestre (INTRANT) efectuó 8.084 inspecciones vehiculares y otorgó 20.142 permisos para transporte de carga prioritaria (combustible y alimentos perecederos). además, realizó, 254 pruebas de dopaje realizadas a conductores, todas arrojaron resultados negativos.

Un grupo de privados de libertad de Najayo participa por primera vez como voluntarios en el operativo de Semana Santa en República Dominicana. (Foto cortesía Defensa Civil)

La Dirección General de seguridad de tránsito y transporte terrestre (DIGESETT) impuso 14.121 sanciones por violaciones a la Ley 63-17. Las principales faltas incluyeron circular sin casco, sin seguro, sin cinturón o por exceso de velocidad. Como parte de las medidas, se retuvieron 4.582 motocicletas y cerca de 300 vehículos de otras categorías.

Salud, intoxicaciones y prevención

Durante la jornada, se reportaron 506 intoxicaciones alcohólicas, incluidas 28 en menores de 14 a 17 años, y 207 casos de intoxicación alimentaria, cifra levemente superior a la de 2025. El Ministerio de Salud Pública distribuyó 31.342 kits de primeros auxilios. El Servicio Nacional de Salud atendió a más de 2.090 personas.

El control de bebidas alcohólicas y la inspección de transporte de combustibles formaron parte de las tareas preventivas, junto con la distribución de raciones alimentarias por parte de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) y la participación de la Operadora Metropolitana de servicios de autobuses(OMSA), que transportó a casi 1.800 pasajeros.

Participación y balance final

El operativo involucró a ministerios, organismos de seguridad, salud, tránsito, emergencias, telecomunicaciones, sector privado y voluntariado nacional. En puntos turísticos como Verón Punta Cana y Boca Chica, los equipos realizaron asistencias médicas, rescates y localizaron menores extraviados.

El consolidado del COE muestra avances en la reducción de la mortalidad durante la Semana Santa, aunque persisten desafíos en la seguridad de motociclistas y en el consumo de alcohol entre adolescentes. Las cifras reflejan una gestión más efectiva del riesgo, gracias a una respuesta interinstitucional enfocada en la prevención, el rescate, el control y la atención inmediata en todo el territorio nacional.