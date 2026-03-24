República Dominicana

El presidente Abinader impulsa en París su modelo anticorrupción basado en prevención y justicia independiente

El mandatario dominicano expuso ante la OCDE los pilares de su estrategia nacional, enfatizando la creación de comisiones internas, la transparencia en la gestión pública y la autonomía del órgano persecutor, con miras a fortalecer el estado de derecho

Guardar
El presidente Luis Abinader ha
El presidente Luis Abinader ha defendido la integridad como un pilar operativo clave para la democracia y el desarrollo económico, según expresó durante su intervención en el Foro Global Anticorrupción e Integridad de la OCDE, celebrado en París. Foto cortesía.

Los recientes procesos judiciales por presuntos casos de corrupción en República Dominicana han sido señalados desde el Gobierno como una muestra de que “nadie está por encima de la ley”.

El presidente Luis Abinader ha defendido la integridad como un pilar operativo clave para la democracia y el desarrollo económico, según expresó durante su intervención en el Foro Global Anticorrupción e Integridad de la OCDE, celebrado en París y citada por Diario Libre.

Durante el foro internacional, el mandatario explicó que la administración dominicana ha adoptado un enfoque basado en cuatro ejes: prevención, transparencia, coordinación y cumplimiento. Estos pilares, indicó, buscan fortalecer tanto la institucionalidad como la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.

El presidente Abinader sostuvo en su discurso que “la integridad es el sistema operativo de la democracia”, detalla la publicación del medio dominicano.

Abinader argumentó que la corrupción, más allá de ser una falta ética, actúa como “un impuesto invisible” que eleva los costos, distorsiona la competencia, desalienta la inversión y disminuye la productividad nacional.

Para el jefe de Estado, la integridad no debe considerarse un eslogan sino un sistema de gobernanza basado en el estado de derecho y la rendición de cuentas.

Cuatro pilares para combatir la corrupción

El Gobierno dominicano ha creado Comisiones de Integridad y Cumplimiento en las distintas dependencias estatales. Estas comisiones, según Abinader, identifican riesgos y refuerzan los controles internos como parte de la prevención.

El presidente de República Dominicana
El presidente de República Dominicana participó junto a varios de sus funcionarios en el Foro Global Anticorrupción e Integridad de la OCDE, celebrado en París este martes. Foto cortesía.

Respecto a la transparencia, el presidente sostuvo que no basta con publicar información, sino que es necesario que los datos sean accesibles, estructurados y útiles para los ciudadanos.

La coordinación entre organismos y la aplicación de la ley de manera indiscriminada completan el modelo promovido por el Ejecutivo para combatir prácticas corruptas.

La pregunta sobre qué acciones concretas ha adoptado el Gobierno dominicano contra la corrupción encuentra respuesta en la implementación de reformas constitucionales, la designación de una Procuradora General independiente y la creación de mecanismos internos para monitorear el cumplimiento de las normas éticas en la administración pública.

Reforma institucional y justicia independiente

Abinader remarcó la reforma constitucional que eliminó la facultad presidencial de nombrar directamente al fiscal general. Explicó que esta modificación busca garantizar la independencia del Ministerio Público y evitar que la justicia sea utilizada como “instrumento del gobierno”.

El jefe de Estado también reconoció la labor de la directora de ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, quien impulsa políticas alineadas con los estándares internacionales en la materia. El informe presentado por la OCDE durante el foro sirvió como marco para la evaluación de estos avances.

Subrayó que alinearse con los estándares de la OCDE no es solo un gesto diplomático, sino una transformación estructural del Estado, cuyo objetivo es construir instituciones previsibles, transparentes y que rindan cuentas ante la ciudadanía.

Durante su intervención en París cita la nota, Abinader advirtió que la corrupción, cuando se convierte en una práctica sistémica, agrava el problema y es incompatible con la democracia y el crecimiento económico.

El presidente Abinader dio que
El presidente Abinader dio que alinearse con los estándares de la OCDE no es solo un gesto diplomático, sino una transformación estructural del Estado, cuyo objetivo es construir instituciones previsibles, transparentes y que rindan cuentas ante la ciudadanía. Foto cortesía.

Destacó que “la integridad es un activo estratégico para el desarrollo”, y reiteró que el combate a la corrupción exige políticas integrales y un marco legal sólido.

El presidente insistió en que la actual gestión ha priorizado que la justicia no responda a intereses del Ejecutivo, sino a la legalidad y al interés público. Los procesos judiciales en curso por presunta corrupción, según Abinader, fortalecerán la confianza de la ciudadanía en que el imperio de la ley es efectivo y universal.

Reconocimiento internacional y desafíos

La presencia del mandatario dominicano en el Foro Global Anticorrupción e Integridad de la OCDE coincidió con reuniones de alto nivel en París, entre ellas un encuentro con el presidente francés, Emmanuel Macron. Además, el Gobierno firmó un acuerdo con la OCDE para continuar avanzando en políticas de cooperación y transparencia institucional.

El evento internacional ofreció al país una plataforma para mostrar los avances y desafíos en materia de integridad pública. La administración de Abinader sostiene que la integridad no se reduce a un lema, sino que debe plasmarse en la vida institucional y en una rendición de cuentas efectiva.

Temas Relacionados

Corrupción República DominicanaOCDETransparencia InstitucionalReforma JudicialLuis AbinaderRepública Dominicana

Últimas Noticias

Influenza golpea a Panamá con muertes concentradas en mayores de 65 años

Informe sanitario revela que los casos superan el umbral de alerta epidemiológica. El dato más crítico es que el 90.3% de los fallecidos no estaba vacunado

Influenza golpea a Panamá con

Hoteles proyectan una ocupación del 75% para Semana Santa 2026 en Costa Rica

Guanacaste lidera las reservas y el sector prevé un repunte impulsado por la demanda de destinos de playa y naturaleza, según la Cámara Costarricense de Hoteles

Hoteles proyectan una ocupación del

El Instituto Guatemalteco de Migración activa plan especial para Semana Santa 2026

La entidad puso en funcionamiento un operativo durante el periodo comprendido entre el 26 de marzo y el 6 de abril con el fin de atender el aumento previsto en el tránsito fronterizo y en el aeropuerto internacional La Aurora

El Instituto Guatemalteco de Migración

Héroes de la noche: Socorristas salvadoreños evitaron un suicidio y reabren el debate sobre salud mental

La intervención de Cruz Verde Salvadoreña en el paso a desnivel del monumento Hermano Bienvenido a Casa evita una tragedia y pone sobre la mesa la urgente necesidad de fortalecer los protocolos de atención psicológica en el país

Héroes de la noche: Socorristas

El sistema judicial dominicano avanza en la institucionalización de la perspectiva de género

El desarrollo de políticas públicas orientadas a la igualdad ha permitido implementar acciones que buscan mejorar el tratamiento de las mujeres en el ámbito jurídico, así como optimizar el acceso a la justicia para sectores vulnerables.

El sistema judicial dominicano avanza

TECNO

Esta aplicación te deja ver

Esta aplicación te deja ver gratis la F1 con datos ocultos que solo saben los pilotos y equipos

Nuevo juego de zombis gratis en Epic Games Store: descarga Wave Gods: Ammo Night antes del 29 de marzo

PlayStation regala tres juegos para PS5 y no necesitas tener ninguna suscripción

La verdadera razón por la que una película de Red Dead Redemption 2 parece improbable, según Roger Clark

La función que rompe fronteras: cómo cargar un iPhone usando otro celular de Apple o Android

ENTRETENIMIENTO

Chappell Roan afirma tener “tolerancia

Chappell Roan afirma tener “tolerancia cero” con cualquier actitud agresiva hacia sus fans

Kim Kardashian y Lewis Hamilton juntos en Tokio: vacaciones familiares, romance en ascenso y una parada clave antes del GP de Japón

La verdadera razón por la que una película de Red Dead Redemption 2 parece improbable, según Roger Clark

Bridgerton comparte el primer vistazo de su temporada 5: esta será la pareja protagonista

‘Los Bridgerton’ ya tienen protagonistas para su quinta temporada: un cambio respecto a los libros que introduce la primera pareja homosexual

MUNDO

Persiste incertidumbre en el precio

Persiste incertidumbre en el precio del petróleo y la cotización en las bolsas por la guerra en Medio Oriente

Las Fuerzas de Defensa de Israel abatieron a ocho terroristas, destruyeron un arsenal y tomaron control del sur del Líbano

La Premier League aprobará una nueva regulación financiera para controlar el gasto de los clubes

La NASA anunció que construirá una base permanente en la Luna

La prevalencia de la esclerosis múltiple en Inglaterra se duplicó en las últimas dos décadas, según un estudio