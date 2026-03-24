El presidente Abinader impulsa en París su modelo anticorrupción basado en prevención y justicia independiente

El presidente Luis Abinader ha defendido la integridad como un pilar operativo clave para la democracia y el desarrollo económico, según expresó durante su intervención en el Foro Global Anticorrupción e Integridad de la OCDE, celebrado en París. Foto cortesía.

Los recientes procesos judiciales por presuntos casos de corrupción en República Dominicana han sido señalados desde el Gobierno como una muestra de que “nadie está por encima de la ley”.

El presidente Luis Abinader ha defendido la integridad como un pilar operativo clave para la democracia y el desarrollo económico, según expresó durante su intervención en el Foro Global Anticorrupción e Integridad de la OCDE, celebrado en París y citada por Diario Libre.

Durante el foro internacional, el mandatario explicó que la administración dominicana ha adoptado un enfoque basado en cuatro ejes: prevención, transparencia, coordinación y cumplimiento. Estos pilares, indicó, buscan fortalecer tanto la institucionalidad como la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.

El presidente Abinader sostuvo en su discurso que “la integridad es el sistema operativo de la democracia”, detalla la publicación del medio dominicano.

Abinader argumentó que la corrupción, más allá de ser una falta ética, actúa como “un impuesto invisible” que eleva los costos, distorsiona la competencia, desalienta la inversión y disminuye la productividad nacional.

Para el jefe de Estado, la integridad no debe considerarse un eslogan sino un sistema de gobernanza basado en el estado de derecho y la rendición de cuentas.

Cuatro pilares para combatir la corrupción

El Gobierno dominicano ha creado Comisiones de Integridad y Cumplimiento en las distintas dependencias estatales. Estas comisiones, según Abinader, identifican riesgos y refuerzan los controles internos como parte de la prevención.

El presidente de República Dominicana participó junto a varios de sus funcionarios en el Foro Global Anticorrupción e Integridad de la OCDE, celebrado en París este martes. Foto cortesía.

Respecto a la transparencia, el presidente sostuvo que no basta con publicar información, sino que es necesario que los datos sean accesibles, estructurados y útiles para los ciudadanos.

La coordinación entre organismos y la aplicación de la ley de manera indiscriminada completan el modelo promovido por el Ejecutivo para combatir prácticas corruptas.

La pregunta sobre qué acciones concretas ha adoptado el Gobierno dominicano contra la corrupción encuentra respuesta en la implementación de reformas constitucionales, la designación de una Procuradora General independiente y la creación de mecanismos internos para monitorear el cumplimiento de las normas éticas en la administración pública.

Reforma institucional y justicia independiente

Abinader remarcó la reforma constitucional que eliminó la facultad presidencial de nombrar directamente al fiscal general. Explicó que esta modificación busca garantizar la independencia del Ministerio Público y evitar que la justicia sea utilizada como “instrumento del gobierno”.

El jefe de Estado también reconoció la labor de la directora de ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, quien impulsa políticas alineadas con los estándares internacionales en la materia. El informe presentado por la OCDE durante el foro sirvió como marco para la evaluación de estos avances.

Subrayó que alinearse con los estándares de la OCDE no es solo un gesto diplomático, sino una transformación estructural del Estado, cuyo objetivo es construir instituciones previsibles, transparentes y que rindan cuentas ante la ciudadanía.

Durante su intervención en París cita la nota, Abinader advirtió que la corrupción, cuando se convierte en una práctica sistémica, agrava el problema y es incompatible con la democracia y el crecimiento económico.

El presidente Abinader dio que alinearse con los estándares de la OCDE no es solo un gesto diplomático, sino una transformación estructural del Estado, cuyo objetivo es construir instituciones previsibles, transparentes y que rindan cuentas ante la ciudadanía. Foto cortesía.

Destacó que “la integridad es un activo estratégico para el desarrollo”, y reiteró que el combate a la corrupción exige políticas integrales y un marco legal sólido.

El presidente insistió en que la actual gestión ha priorizado que la justicia no responda a intereses del Ejecutivo, sino a la legalidad y al interés público. Los procesos judiciales en curso por presunta corrupción, según Abinader, fortalecerán la confianza de la ciudadanía en que el imperio de la ley es efectivo y universal.

Reconocimiento internacional y desafíos

La presencia del mandatario dominicano en el Foro Global Anticorrupción e Integridad de la OCDE coincidió con reuniones de alto nivel en París, entre ellas un encuentro con el presidente francés, Emmanuel Macron. Además, el Gobierno firmó un acuerdo con la OCDE para continuar avanzando en políticas de cooperación y transparencia institucional.

El evento internacional ofreció al país una plataforma para mostrar los avances y desafíos en materia de integridad pública. La administración de Abinader sostiene que la integridad no se reduce a un lema, sino que debe plasmarse en la vida institucional y en una rendición de cuentas efectiva.