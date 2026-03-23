El encuentro entre Abinader y Macron apunta a reforzar la alianza estratégica bilateral

Luis Abinader inicia visita oficial de dos días en París, centrada en cooperación bilateral y fortalecimiento de relaciones con Francia. (Foto cortesía Presidencia República Dominicana)

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, inicia este lunes su visita oficial de dos días a París, en una agenda que contempla un encuentro con su homólogo francés Emmanuel Macron y reuniones enfocadas en profundizar la cooperación bilateral, atraer nueva inversión así como consolidar la voz dominicana en foros económicos y anticorrupción. La gira busca reforzar la relación estratégica con Francia, particularmente en temas de desarrollo, seguridad regional e inversión en sectores clave, según informó la Presidencia dominicana.

La primera jornada de la visita, este martes, tendrá comienzo en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Allí, Abinader participa en la apertura del Foro Global Anticorrupción e Integridad, donde pronunciará un discurso y suscribirá un memorando de entendimiento centrado en compromisos de transparencia y buenas prácticas, según detallaron las autoridades.

Entre las actividades más destacadas de la agenda figura la sesión especial con los representantes de los 55 países miembros del Governing Board del Centro de Desarrollo de la OCDE, espacio en el que el mandatario expondrá las prioridades nacionales enmarcadas en la estrategia 2036.

El presidente dominicano se reúne con Emmanuel Macron para abordar proyectos conjuntos en infraestructuras y seguridad regional. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

Durante su estadía, el jefe de Estado dominicano prevé sostener encuentros con representantes de importantes compañías francesas y con posibles inversionistas, así como con Aidan Eyakuze, director ejecutivo de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP).

La ronda de contactos incluye también un almuerzo de trabajo junto a Mathias Cormann, secretario general de la OCDE, instancia en la que abordarán temas de desarrollo sostenible y retos económicos globales.

La reunión bilateral entre Abinader y Emmanuel Macron está agendada para la tarde del martes. Ambos mandatarios tienen antecedentes de reuniones previas para colaboración en el ámbito de las infraestructuras y el transporte: a finales de 2025, Macron propuso apoyos concretos al tren metropolitano de Santo Domingo y al Plan Integral de Transporte del Gran Santo Domingo.

En los últimos años, la cooperación entre Francia y República Dominicana se ha expandido también a cuestiones de seguridad regional. Los dos presidentes han manifestado su respaldo a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en Haití, liderada por Kenia.

La subida internacional del petróleo empuja al Gobierno dominicano a tomar decisiones inéditas. Nuevos sacrificios económicos, medidas para proteger a los más vulnerables y la urgencia de buscar fuentes renovables marcan el rumbo del país (Foto cortesía Presidencia)

El miércoles, Abinader compartirá desayuno con empresarios franceses. Presentará oportunidades en infraestructura, transporte, zonas francas y energías renovables, con el objetivo de atraer capital hacia la economía dominicana. Por la tarde, participará en un encuentro con miembros de la comunidad dominicana residentes en Francia, antes de emprender su regreso al país.

La agenda internacional de Abinader en París también contempla problemáticas ambientales. En el marco de conferencias recientes, la República Dominicana propuso crear una coalición interregional contra el sargazo y lideró el evento “Sargassum Crisis: Regional Cooperation and Response Towards New Opportunities”, respaldado por Francia, Costa Rica y México.

Meses antes, Macron expresó que “Francia está dispuesta a seguir colaborando en materia de seguridad, defensa y en la lucha contra el sargazo”, recordando que esta problemática afecta tanto a las costas dominicanas como a territorios franceses en el Caribe.

El mandatario dominicano tiene previsto regresar a República Dominicana este miércoles 25, tras concluir su agenda oficial en París.