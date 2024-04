Danna: cómo fue su crianza, en qué gastaría un millón de dólares y a quién está dedicado el tema “Platonik”

Casino Resort - Danna Paola - Crianza

Danna Paola es cantante, compositora, productora y actriz mexicana. Inició su carrera a los 5 años en la telenovela infantil Rayito de luz en el 2000 que trascendió las fronteras y su fama año tras año fue en ascenso.

A nivel musical, logró el reconocimiento internacional con numerosos premios, entre los que figuran: 9 Kids Choice Awards, 4 MTV Millennial Awards, 4 MTV Italian Music Awards, 1 MTV Europe Music Awards, y un Grammy Latino, entre otros galardones.

“Me hubiera gustado tener un mejor balance entre mi vida personal y profesional”, confesó Danna. (Maximiliano Luna)

A lo largo de su carrera lanzó seis álbumes de estudio y dos EP. Realizó giras musicales con las que recorrió gran parte de Latinoamérica y Estados Unidos. Actualmente, está presentando su nuevo disco Childstar, que en español significa niño o niña estrella.

“Es un disco muy liberador. Una necesidad de un grito de libertad. Me llevó casi cuatro años. Lo comencé durante la pandemia”, explicó la cantante. El nuevo material muestra una transición a un estilo de pop contundente y una nueva identidad artística que rememora también su camino recorrido hasta la fecha.

Danna en la presentación de unos de sus shows durante 2023. (Crédito: IG @figleon)

Hablar sobre sexo

Su transición de niña actriz a una adolescente rebelde y luego a una mujer no fueron cambios sencillos desde su carrera profesional. Hablar abiertamente de sus experiencias, sus cambios y de su crecimiento personal desde su arte, ha generado polémica y críticas en las redes, pero también el apoyo incondicional de su entorno y sus fans.

Pollo: — Te escuché en varias entrevistas hablar abiertamente sobre sexo, ¿qué respuestas tenés del público? ¿qué te pasa a vos con eso?

Danna: — Mucha gente se atacó, como decimos en México, porque hablo de sexo. Parte de mi discurso es crecer adentro de un país tan conservador, que construyó una imagen de mí como la niña actriz, con este rollo de querer verte siempre como la estrella infantil. Creo que, más allá de eso, es el reflejo también de lo que somos en México. Somos personas que hablamos bastante directo. Pero también existe mucho esto de: “Se ve muy mal una mujer tomando, se ve muy mal una mujer hablando de sexo”. Y para mí es importante poderlo decir abiertamente porque soy una mujer de 28 años. Poder también expresar abiertamente o llevarlo por el lado del chiste: “Wey, sí. ¿Por qué no podemos hablarlo?”. Si no lo hablamos también somos parte del problema. Que una mujer no se pueda expresar sobre el sexo se me hace machista.

Pollo: — ¿Querían una Danna que solo cante canciones lindas y que no se exprese de sus deseos?

Danna: — Sí. Yo creo que sí. Siempre se me sugirió y se me llevó como un guion como para no cagarla. Pero creo que hoy estoy bastante tranquila con descubrir esa necesidad de ser. La gente que me conoce y que tiene la oportunidad de hablar conmigo, obviamente mi familia, mi novio, mi equipo de trabajo, que me conoce tan bien, y mis fans que al final es por ellos por lo que yo estoy aquí y sigo enamorada de la música. Es por la única razón y, por mí, que hago catarsis con mi música. No estoy aquí para probar si soy buena o mala persona, al final todos tenemos un criterio distinto. Estoy en paz, siendo de verdad sin seguir una línea en la que ser políticamente correcta es lo que se supone que deberíamos de hacer dentro de este medio y siempre se me llevó por ahí. Entonces, es un proceso interesante, de mucha terapia, me da mucha ansiedad a veces y no la paso bien por siempre tener en la cabeza esta necesidad de “tienes que caerle bien a todo el mundo” y no. Hay gente que va a escuchar mi música y hay gente que no. Uno tiene que estar en paz con lo que quiere hacer, diseñar su vida y saber que lo que estás construyendo con gente que coincide contigo es especial.

Lu, el personaje de Danna Paola, en la exitosa serie juvenil Élite.

Crianza

Se crio en estudios de televisión y de grabación, vivió la fama desde muy corta edad y su vida estuvo expuesta en los medios desde que tiene recuerdo. Fue mimada y amada por el público, pero a lo largo de su carrera se enfrentó con las críticas y con el hate en las redes sociales. ¿Cómo vivió Danna Paola esos años?

Pollo: — ¿Qué cambiarías de tu crianza? Si es que cambiarías algo…

Danna: — Crecí dentro de un sistema de priorizar el trabajo. Y saber que se prioriza: “No, no hay Navidad, no hay cumpleaños porque trabajo. Tengo que trabajar, trabajar, trabajar” y siempre he tenido esa mentalidad. Y hoy me hace ser la profesional que soy, por supuesto, y lo comprometida que soy con mi trabajo. Me hubiera gustado poder tener un mejor balance entre mi vida personal y mi vida profesional.

Pollo: — ¿Poder ir a más planes?

Danna: — Poder desarrollar más mi niñez porque cada 6 u 8 meses, tenía “un salón diferente”, proyectos distintos, conocer gente distinta y cuando hacía un vínculo con niños, con actores, obviamente con la gente, ya acababa el proyecto y me tenía que ir a otro. Es como cambiarte de escuela todo el tiempo o de salón. Eso me hubiera gustado vivirlo de diferente manera. Hoy entiendo todos mis traumas. Mis traumas, mis chistes (risas), pero volteo y digo: “Eso me hubiera gustado a lo mejor que sea distinto”. Pero me ha hecho ser el ser humano que soy.

Pollo: — ¿Te arrepentís de haber vivido todo eso?

Danna: — No, nada, nada. Genuinamente, no.

Danna: “Que una mujer no se pueda expresar sobre el sexo se me hace machista”. (Maximiliano Luna)

El amor

Los discos a lo largo de su carrera hacen referencia al amor y al camino para encontrarlo, a veces exitosamente y otras con fracasos. Danna habló con el Pollo sobre los rumores de romance, su relación actual y la importancia de quererse a uno mismo.

Pollo: — Le rendís culto al amor en todos tus temas, ¿qué significa para vos?

Danna: — Para mí es la energía más grande del universo. Creo que el amor al final nos construye y nos destruye. Es parte de una motivación en cada día de tu vida. Venimos de amor, buscamos amor y tenemos que encontrar el amor propio. Siempre buscamos el amor en alguien más y nos latigamos el por qué llegan personas a nuestra vida que nos hacen mal o por qué no llega esa persona que puedes pasar el resto de tu vida, el amor de tu vida, el romantizar todo el tiempo este amor de película y yo, siendo actriz toda mi vida, por supuesto que he fantaseado con el amor perfecto.

Pollo: — ¿Existe para vos ese amor perfecto?

Danna: — No. Creo que el amor propio tiene un montón de gamas, ramas y tintes que uno tiene que descubrir conforme va creciendo y al final sino tenemos una buena relación con nosotros no esperemos que alguien más la tenga. Es muy sanador, de repente, encontrar a tu persona.

Pollo: — ¿Estás de novia?

Danna: — Hoy yo estoy en una relación super estable en donde sé que puedo tener una conversación, sé que puedo evolucionar, que me permiten evolucionar y también me dan mi tiempo, mi espacio. He vivido amores muy ordinarios, muy tóxicos. El amor para mí es parte de la inspiración. No solo en una relación, el amor de familia, el amor de los amigos, el amor al trabajo, al final yo soy una persona que rige mucho mi vida alrededor de amar y dar amor hacia las cosas en general.

Pollo: — ¿Aunque no vuelva?

Danna: — Sí. Hay que saber dejar ir y hay que saber dar sin esperar nada a cambio. Pero si te quedas ahí en donde no te dan los mismo también es tu culpa, ¿no?. Me ha pasado (risas).

Casino Resort - Danna Paola - Millon

El juego del millón

El Pollo invitó a la cantante a comprar todo lo que desee, depositando sobre la mesa una valija con un millón de dólares. El único requisito es que el dinero no puede ser guardado o donado, sino que tiene que utilizarlo por completo. Puede ser en una compra o en varias.

Pollo: — ¿En qué lo gastarías?

Danna: — En propiedades, por supuesto, muy importante.

Pollo: — ¿En dónde?

Danna: — Me gustaría tener un rancho con huerto, animalitos, criar mi propio espacio que sea autosustentable. Lo haría en México, en las afueras. Unos 300 mil dólares porque lo vamos a hacer sencillito.

“Crecí dentro de un sistema en el que se priorizó mucho el trabajo", señaló la artista. (Maximiliano Luna)

Pollo: — Te quedan 700 mil dólares.

Danna: — Me gustaría hacer albergues para perritos. Me gustaría construir un hotel o algún negocio para que el dinero se regrese para perritos de la calle.

Pollo: — ¿En México?

Danna: — No, en cualquier lugar. Puede ser aquí (por Argentina).

Pollo: — Unos 200 mil serían. ¿Qué hacemos con el resto?

Danna: — Un Porsche.

Pollo: — Serían unos 300 mil y te quedan 200 mil. ¿Qué más compramos?

Danna: — Diamonds (diamantes en inglés). Mi abuela me enseñó que comprar diamantes y joyas es algo que puede perdurar y tener un valor a futuro.

Casino Resort - Danna Paola - Cancion

La letra

Pollo: — Vamos a repasar el tema Platónica, de tu nuevo disco, y me vas contado de qué se trata.

Danna: — Dale.

Pollo: — Fue un beso inocente. Un juego diferente. ¿Y qué podría pasar? Fue un beso nada más. Y fuimos muy decentes.

Danna: — Yo creo que, a veces, entre broma y broma la verdad se asoma bien se dice. A veces te das un pico con alguien y hay algo, una chispa, algo que se siente que túdices: “Uf. ¿Qué fue esto?”.

Pollo: — Se nota en tu mirada. Cómo miras mi espalda. Me dejas sin palabra’. Y no puedo evitar lo que pienso en mi cama. No hay nadie como ella. Sus labios son estrellas. No sé ni cómo explicarle que me muero por ella. ¿Te enamoraste?

Danna: — Me enamoré.

Pollo: — ¿Y no le dijiste?

Danna: — Nunca. Fue un amor platónico, por eso el nombre del tema: platónica. Era una chica, esta manera de saber o no saber cómo explicar lo que sentía, escribirle esta carta de amor tiempo después fue liberador. Si en algún momento la escuchara, será decir: “Wey, me pasó esto”. Y podríamos hablarlo.

Pollo: — ¿Por qué no agarras el tema de Spotify o de YouTube y le compartís el link?

Danna: — (Risas). Podría ser.

Pollo: — ¿No sabe que es ella la del tema?

Danna: — No.

