María Becerra habló con el Pollo Álvarez: “Con mi novio fantaseamos con televisar el casamiento al estilo Kim Kardashian”

De YouTube a estrella musical argentina e internacional, así podría resumirse la evolución profesional de María Becerra. Desde muy pequeña creaba covers que luego subía a las redes sociales y, con el tiempo, fue ganando popularidad. En 2015 abrió un canal de entretenimiento que creció rápidamente en seguidores. Hoy, con 23 años, la cantante y compositora vive uno de sus mejores momentos profesionales.

En marzo se presentará en el estadio de River y es la única cantante del país que logró ese hito. “Todavía estoy cayendo porque siento que es un suceso grandísimo para mi carrera”, confesó La Nena de Argentina, quien llegó al “sold out” en una hora y media de venta de entradas.

Pero no todo su éxito está enfocado en el ámbito profesional. Comprometida con su novio, el artista urbano Julián Reininger, conocido como J Rei, contó cómo lleva adelante la convivencia y cómo logra congeniar el crecimiento de su carrera musical con su vida personal. “Él es el amor de mi vida”, confesó sonriente. También se refirió al fuerte vínculo que tiene con su familia y a la importancia de estar rodeada de sus afectos.

Los retos y los consejos de su mamá

Pollo: - ¿Te reta tu vieja?

María: — Sí, todo el tiempo.

Pollo: — Por ejemplo…

María: — Y por el show que voy a dar en el estadio de River me retó porque lo hago el 23 de marzo. Me llamó y me dijo: “¿Por qué no lo hiciste el 22?” Y le digo: “Y ma… porque era la fecha que había. Fue la fecha que me dieron”. Y me dice: “No, pero tu número es el 22. Lo tendrías que haber hecho el 22. Mirá si te trae mala suerte”. Ella es muy cabulera.

Pollo:— Por ejemplo, en la presentación de un tema nuevo ¿Mete cábala?

María: — Y, de vez en cuando, mete alguna cábala. El 22 es mi número y hasta lo tengo tatuado. Yo soy de Gimnasia y la hinchada de Gimnasia es la 22 así que viene de ahí la cábala. Entonces ella cada vez que hago algo y no lo hago el 22, le molesta un poco. “¿Por qué no lo hiciste, así te va a ir bien”, me dice siempre.

Pollo: — Y la ropa. ¿Se fija en todo? ¿Te escribe?

María:— Sí , la otra vez (risas). En el evento de “Piscina” ella vino antes de la presentación al camarín. Yo me estaba maquillando y me dice: “¿A ver qué te vas a poner?”. Ella chequea todo, le gusta dar el sí o el no. Entonces, le muestran el vestido y dice: “No me gusta”.

Pollo: — (Risas) El vestido que era el único que había, el que te ibas a poner...

María: — El vestido que me iba a poner para el evento. “Mmm, no me gusta”, dijo. Yo le he mostrado canciones y me dice: “No me gusta”, o “le tendrías que poner esto” o “no me gusta tal o cual persona”. Ella es súper honesta con lo que siente y eso me gusta porque es importante tener gente así alrededor mio, en mi vida.

Pollo:— ¿Pero cambia algo mamá en la letra, te condiciona lo que dice?

María: — Depende. Si es una opinión que veo que tiene sentido sí. Porque a veces también es muy impulsiva.

Pollo: — Es muy mamá.

María:— Muy mamá. Entonces yo le digo: “No ma, quédate tranquila, para eso tengo un equipo, nosotros podemos controlarlo”. Ella también a veces lee fake news, se preocupa y me dice: “Mirá lo que pusieron de vos”. Y le explico que es falso, pero es un montón para ella y para toda mi familia que no están acostumbrados a la exposición.

María Becerra y J Rei se comprometieron el 27 de julio de 2023 (Instagram)

Felices para siempre

Enamorada y con el anillo de compromiso en su dedo anular, María admitió que le gustaría casarse con su novio Julián, pero aún no tienen una fecha. “Está el noviazgo, un pasito más es el compromiso y después el casamiento”, aclaró.

“Yo soy muy romántica, muy de la vieja escuela en algunas cosas. El llanto de emoción, ponerme el velo y que él me lo saqué, decirnos los votos. Todo eso me gusta”, confesó María.

“Lo dijimos en joda en algún momento de televisar el casamiento como lo hizo Kim Kardashian”, dijo María en forma de broma. Una idea que ya realizaron anteriormente en Argentina Diego Maradona y Claudia Villafañe (1989) en el mítico Luna Park.

Pareja, celos y trabajo

“Yo con Julián quiero casarme y formar una familia. Tenemos nuestra casa, vivimos juntitos con nuestras perras. Los dos somos muy iguales, funciona nuestra convivencia porque no forzamos situaciones, dejamos que todo fluya respetando los espacios de cada uno”, reconoció.

Pollo: — ¿Y los celos? ¿Sos celosa o él es celoso?

María: — No, la verdad que no. Imaginate que él es una persona de la noche que toca en boliches todo el tiempo. Viernes, sábado y domingo. Acá, en Salta, en Jujuy o en donde sea.

Pollo:— Y vos no es que estás diciendo: “¿Mi amor a qué hora te acostaste?”

María: — No. Yo quiero que él haga su laburo y de hecho me pone contenta que trabaje, que sea tan comprometido. Y yo sé cómo es el ambiente de la noche. Él va a tocar y de repente lo ponen en un camerino donde el dueño del lugar capaz le encajó diez minas adentro. Yo sé que muchas veces pasa eso, porque sé cómo es el ambiente. Pero yo estoy tranquila, duermo tranquila porque lo conozco a él y porque sé que no jode con eso.

El tiempo

Con responsabilidades sobre sus hombros, María reconoce que la clave es organizarse bien para poder cumplir con los compromisos laborales y disfrutar de momentos con sus seres queridos. Admite que a veces es un poco estricta con su agenda y que eso es motivo de crítica por parte de sus parejas.

La cantante mencionó como ejemplo viajar. Para ella fijar ese evento en el calendario es inamovible, pero si la otra persona no la acompaña en esa organización se torna muy difícil la situación.

“Para mí organizarse para hacer algo en conjunto es sinónimo de que te importa. Si tenés ganas, lo haces.” afirmó. “Yo vivo ocupadísima, pero me hago el tiempo para ver a las personas que quiero. Lo hago porque me importa y cuando del otro lado no lo hacen, me da bronca”, sentenció.

El juego del millón de dólares

Becerra se atrevió a participar del segmento del programa en el que debió decir en qué gastaría ese dinero y cuánto destinaría para cada una de esas elecciones. Entre gustos, regalos y sueños, lo distribuyó de la siguiente manera:

María: —Compraría un terrenito, puede ser por El Pato y les haría una casa quinta a mis padres. En el terreno y la casa, invertiría unos 300 mil dólares.

Pollo: —Bien, te quedan 700.000 dólares. ¿Qué más?

María: — Me compraría una casita para mí en algún country que sea tranquilo, familiero.

Pollo: — Pongámosle 400 en eso. Te quedan 300.000 dólares.

María: — Me quedan 300. Me compro el Mercedes A250 MG.

Pollo: — ¡Hermoso! Espera, el MG vale 100.000.

María:— 100.000 y pico porque le quiero poner un alerón y el escape. Me gusta que venga con accesorios.

Pollo: — (Risas) Espera, Mercedes A250 MG “pisterito”, ya viene con llantas.

María: — Pisterito, cheto.

Pollo: — Con motor V8. Cheto, cheto. (Risas) Bueno, te voy a tener que dar 200.000 dólares.

María: — Y con lo que resta lo ploteo de color gris topo, divino, medio champagne. Me encanta ese color. Lo plotearía así brilloso.

La cantante admitió que durante los lanzamientos de sus temas sigue de cerca la cantidad de reproducciones en YouTube y Spotify.

Talento, esfuerzo y responsabilidad

Pollo: —¿Cómo llevas este presente? Presentas un tema y explota en reproducciones. ¿Qué te pasa con eso?

María: — Súper bien la verdad, tranquila. Mi trabajo, mi carrera y mi vida, tienen muchas subidas y bajadas. De repente, estás un día acá, otro día en otro país, te ganas un premio o lo perdés, o de repente te tiran hate en las redes sociales o en los medios. Todo es en subida y en bajada, todo el tiempo. Yo trato de ser equitativa, de repartir todo igual y tratar de vivirlo en una misma sintonía, en equilibrio, para que no me haga mal.

Pollo: — Por ejemplo, sale un tema nuevo: “Piscina”. Perfecto, divino, tiene un ritmo increíble. ¿Vas viendo todas las reproducciones en YouTube, en Spotify? ¿Te interesa eso en un principio o no les da bolilla?

María: — Sí, le doy bolilla. No es algo que me obsesione, pero sí me gusta seguirlo. El primer día veo las visualizaciones de YouTube y de Spotify.

Maria Becerra: "Soy muy agradecida con las oportunidades y mi forma de agradecer o de demostrar que estoy emocionada es el compromiso."

Pollo:— ¿Es clave el primer día? ¿Marca algo?

María:— Sí y no porque hay lanzamientos que de repente no arrancan muy bien, pero a medida que avanza el tiempo se vuelve viral en algún lado o más gente empieza a conocer la canción porque está buena y de repente tiene un pico y empieza a subir. Es relativo. Pero de todas formas es importante el primer día.

Pollo: — Es muy linda tu evolución, ¿Te llama la atención o con tanto trabajo te cuesta disfrutar todo lo que me está pasando?

María: — Soy transparente. Entonces cuando llegan noticias zarpadas es como: ¿Me estás hablando en serio? No lo puedo creer. ¿Enrique Iglesias? ¡Qué increíble!. Bueno, pongámonos a trabajar. Soy muy agradecida con las oportunidades y mi forma de agradecer o de demostrar que estoy emocionada es el compromiso. Me comprometo a full con mi trabajo. Grabo todo lo que haya que grabar. Si se necesita regrabar, regrabo. Al videoclip llego puntual. Si nos tenemos que pasar de horas, me paso de horas. Lo doy todo. Con la promoción de lanzamiento de los temas me pasa lo mismo. Esa es mi forma de comprometerme.

Con los pies sobre la tierra, María es consciente del esfuerzo que implicó salir de su Quilmes natal y transformarse en la artista que es hoy. Pero lejos de deslumbrarse con el resplandor de las luces y el ruido aturdidor de la fama, mantiene una actitud de compromiso y profesionalismo ante un futuro prometedor enraizado en su talento.

<i>Mirá la entrevista completa:</i>