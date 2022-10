Nicky Nicole con María Laura Santillán: “Siento que voy a estar toda mi vida con él”

María Laura Santillán Con Nicki Nicole

Tiene solo 22 años y un enorme talento. Es chiquita, pero si tenemos en cuenta que en poco tiempo sus canciones estuvieron y están entre las más escuchadas, las nominaciones, las grabaciones con artistas importantes, las giras, los estadios, esta noche en el Movistar Arena… Nicky entonces también es grande. Está comprometida con su novio Trueno y quiere tener hijos antes de los 30. Representa a una generación que se las trae. Escucha tango, vinilos, ama a Amy Winehouse y escribe una canción cada día. Escribió en su corta vida una enorme cantidad de canciones.

— Es una locura todo lo que pasó en estos dos, tres años en que estoy haciendo música y me llegan muchos mensajes de la gente que se siente representada con mi música. Un placer estar acá con vos, te he visto tantos años en la tele, estar acá conociéndote es un placer.

Educada, sencilla, cariñosa. Nicky Nicole podría ser mi hija y es inevitable no pensarlo, no sentirlo durante toda la entrevista. La miro y pienso en su mamá. Hasta hace muy poquito Nicky era la nena de mamá.

— Sí. La más chiquita de cuatro hermanos, así que todavía soy la más nena de mamá. Ahora obviamente ella está acompañándome siempre desde el primer día. No tuve hijos y no sé lo que se siente pero sí noto en sus ojos que me sigue viendo como a esa chiquitita que siempre voy a ser para ella. Por suerte trabajando también con mi familia hace que todo sea más fácil y también para mantener los pies en la tierra.

ES PARTE DE MI EQUIPO MI MAMÁ, ME RETA EL DOBLE

— La mamá que te cuida.

— Sí, no le importa en dónde estemos, si me tiene que retar me reta… Hoy en día tiene una labor en mi equipo entonces me reta el doble a veces.

(Crédito: Gustavo Gavotti)

— ¿De qué se ocupa?

— Ella está en lo administrativo de todo el equipo, de todo mi proyecto personal. A veces si me tiene que retar delante del Duki, de los chicos, no le importa y yo quedo ahí como… (Risas). Que las madres estén ahí presentes es clave para nosotros. Primero porque sentimos el apoyo, estamos motivados y encaramos las cosas de otra manera. Y segundo porque aprendemos un montón de ellas. Siento que es clave tener a la familia en el equipo.

ME COSTABA ESTAR SOLA EN BUENOS AIRES, EXTRAÑABA UN MONTÓN.

— Hay tres hermanos.

— Tengo un hermano, una hermana y un hermano. Estamos todos en fila. Y soy la más chiquita. Las primeras veces que estuve acá en Buenos Aires, porque soy de Rosario, estuve viviendo sola y durmiendo sola. Me faltaba gente, un hermano que venga a molestarme, otro hermano que esté haciendo ruido. Y los extrañaba un montón. Me gusta mucho eso, la compañía. Por eso me costaba tanto estar sola las primeras veces que estaba por acá.

— ¿Se ven poco?

— Y, nos vemos, sí, bastante poco. Con Vicky, mi hermana, me veo más porque ella está también muy metida en todo el equipo y el proyecto, pero el más grande tiene su vida en Rosario, su familia, sus cosas. Y mi hermano Guido también tiene su trabajo ahí en Rosario. Cuesta a veces verse. Cuando nos encontramos, pasaron un montón de cosas. Por suerte no se pierde esa magia y esa confianza de la familia.

— Giras por Europa, México, Coachella, grabaciones en Miami, Vélez, Movistar Arena, la actividad es intensa. Naciste y te criaste en Rosario. ¿Qué es lo más rosarino que tenés?

— A mí me dicen mucho que las “S”, ahora las tengo presentes porque me di cuenta y las meto donde puedo. Si estoy en mi casa o hablo un rato con mi mamá ya se me olvida la “S” y empiezo como “lo ojo”. Hablamos así. Cuando empecé a estar más tiempo acá decía algo y veía que el otro me miraba…Y yo —¿qué? —¿No te diste cuenta que hablas como con una H en el medio?

— ¿El río?

— Re. El centro. La panadería Zeballos de Echesortu, de mi barrio. Un montón de cosas que extraño un montón. Mi mamá pobrecita me trae de la heladería Catania, a la que voy desde chiquita, dos kilos de helado en una mini heladerita. Por suerte siempre que puedo voy, sobre todo en las fiestas. Me gusta ir para allá, estar un ratito allá con la familia, con la gente. Recorrer Rosario. Se extraña un montón, pero lo bueno es que siempre puedo volver a casa.

— Estás trabajando con latinos de distintos países, ¿qué es lo más argentino que tenés?

— Creo que es llevar el mate a todos lados. Me ha pasado estar grabando en Miami y llevar el mate y que la gente lo mire como… ¿Qué es esto? Es como un té me decían. Llevar el matecito a todos lados y que la gente se lo quede mirando y después pregunte qué onda. Hay muchas cosas, pero no quiero decir malas palabras.

(Crédito: Gustavo Gavotti)

LOS ARGENTINOS DAMOS ÓRDENES SIN DARNOS CUENTA: SENTATE, COME, HACE ESTO, HACE LO OTRO

— (Risas) Decí lo que quieras.

— Putear por todo. Te pones a putear y la gente como que no sabe si estás enojado en serio. Porque nosotros hablamos así. Hay veces que estamos neutros o estamos felices y hasta puteamos. Y el otro no lo entiende. En México ellos dicen “por favor siéntese” y nosotros decimos “sentate”. Nosotros cuando hablamos damos órdenes sin darnos cuenta. Pero no lo hacemos a propósito. Lo ven como una orden y quedan…ok, ya me siento.

— Es imperativo, claro.

— Comé, sentate, hacé esto, hacé lo otro. En otros lugares me ha pasado que me miren raro.

NACÍ EN UN MOMENTO EN EL QUE TODO CAMBIÓ

— Los centennials rompen con los estereotipos, se visten como se les canta, hablan y dicen lo que se les canta, mezclan palabras de distintos idiomas en una frase, son muy feministas, la diversidad es un tema central. Tomaste todo.

— También al estar viviendo con tres hermanos de generaciones distintas fui absorbiendo un montón de data. Yo nací en un momento en el que todo cambió. Cuando nací en mi familia todavía no había celulares, computadoras. Eso no había. Yo iba al cyber, eso era para mí la computadora ¿entendés? Yo jugaba en la calle con mis amigos. También viví muchos cambios de mentalidad mientras fui creciendo, sobre todo con la mujer. Por ejemplo, de puertas para adentro las familias callaban muchas cosas, yo pensaba que así eran las familias normales. Y no.

— Por ejemplo, el maltrato.

— El que “primero el hombre y después la mujer”. Ese servicio ¿entendés? Yo creía que era normal.

— Las mujeres levantaban la mesa

—Las mujeres ponían la mesa. Los hombres viviendo en otro planeta. Fui creciendo y me fui dando cuenta de que un montón de cosas no tenían por qué ser así. Que después haya cambiado me sirvió mucho, fue un cambio de mentalidad. He visto casos de chicos con violencia en sus casas que no dicen nada, como no vieron otra familia piensan que está bien. Entonces nunca denuncian o nunca hablan. Y cuando entré en la secundaria a la Bouchard, una escuela de arte, empecé a entender muchas más cosas que no sabía ni que existían. Lo que era la ESI. Lo que era salir a marchar. Crear esos movimientos: che loco, las mujeres valemos esto, queremos hacer esto. Yo no había vivido ese mundo. Cuando entré a la escuela conocí a un montón de chicas más grandes que nos explicaron a todas nosotras como es este mundo increíble en el que salimos a marchar y a luchar por nosotras.

— Ustedes, las más chicas, nos muestran a las de otras generaciones los micro machismos, lo que tenemos naturalizado. Ustedes están atentas.

— Me pasa con gente grande que vivió toda su vida así y cree que es normal y que está bien. De hecho he conocido miles de mujeres que creían ser merecedoras de ser golpeadas. Siento que está buenísimo que la gente salte cuando algo sucede. Estoy escuchando gritos al lado de mi casa, ¿puede venir alguien? O vas, golpeas la puerta.

— Eras muy tímida. Escribías, componías, pero tardaste en ser protagonista. Cuando soltaste la timidez?

— Sí. Era muy tímida, era muy insegura cuando empecé a hacer música. He intentado competir en el freestyle, se me ha tirado mucho por ser mujer. Solo por el género. Y eso me dolía mucho.

— ¿Qué significa “se me ha tirado”?

— Como que te bardean por eso. En el freestyle a vos te ponen uno contra otro y no me gustó mucho el formato, prefería hacer freestyle para hacer canciones. Cuando arranqué obviamente no me imaginaba todo lo que iba a pasar musicalmente. Fue una locura, porque con la primera canción que saqué como solista todo explotó. Y me fui sacando la timidez. Era: voy y lo hago o me quedo tímida y callada.

ME ASUSTÉ. YO SENTÍA QUE ME MORÍA.

— Estás siempre rodeada de tu equipo. ¿Hay momentos de estar sola? ¿Te gusta estar sola?

— A veces sí, otras veces me gusta estar con gente. Por suerte tengo compañía gatuna, tengo dos gatitos con Mateo, pero estamos siempre viajando. Mateo es mi novio, Trueno. Al principio, no te voy a mentir, me costaba un montón estar sola. Sentía que no era productivo estar haciendo nada, que todo el tiempo tenía que estar haciendo algo. A principios de 2021, tuve un ataque de pánico, nunca me había pasado en la vida. Cuando lo tuve dije ok, algo está pasando. Estábamos en un estudio de grabación en Miami hablando con el productor y me empecé a acelerar un poco y a sentirme como, cuando estás muy afiebrada, que deliras un poco. Y cuando me toqué el pecho tenía el corazón latiendo a mil. Los médicos me dijeron: tenés un ataque de pánico, tenés que respirar, quedate tranquila. Me asusté, yo sentía que me moría. Les decía: chicos, no sé qué siento pero por favor ayúdenme. Sucede cuando tenés mucho estrés acumulado.

(Crédito: Gustavo Gavotti)

— ¿Cómo lo resolviste?

— Hablé con mi psicoanalista que me dijo: no es crónico, es por mucho estrés. Si querés hablar con un psiquiatra profesional, hacelo.

ME EMPECÉ A DAR CUENTA QUE NO HACER NADA TAMBIÉN ES PRODUCTIVO.

— Vos ya estabas teniendo terapia.

— Siempre, sí, desde el principio fui a terapia, me sirvió muchísimo. Y hablé con un psiquiatra que me dijo: es cuestión de estrés. Es bajar un cambio y estar más tranquila. Empecé a dedicarme mucho más tiempo a mí misma y me empecé a dar cuenta que no hacer nada también es productivo. Estar en mi casa hoy sentada, sin hablar, me ayuda un montón a estar tranquila, a relajarme. A poner las cosas en orden. A estar en este momento, ahora. Antes llegaba a mi casa y me ponía a hacer más de lo que ya había hecho. Empecé a estar más sola, dedicarme más tiempo a mí y a esa salud que a veces uno ignora. Calmarme un poco. Y me sirvió muchísimo. Disfruto muchísimo más las cosas. Vivo más el presente. Antes yo bajaba de un escenario y ya estaba pensando en lo que iba a pasar al otro día. El cuerpo te dice: frená, pará un toque.

— ¿Con Mateo viven juntos?

— En realidad cada uno tiene su casa, pero estamos en su casita o en la mía. Estamos súper cerca.

— Con giras, viajes, lugares.

— Sí, estuvimos en un montón de lugares, las giras son medio pesadas. El viaje es lo más pesado. Y las comidas. En México hay mucho picante y mi cuerpo no lo puede literalmente… (risas), puedo terminar…

— Descompuesta.

— Sí, ensuciando todo el baño de algo y no es mi preferencia (risas).

— ¿Haces vos la valija o ya tenés quién la haga? Con mucho trabajo uno deja de hacer cosas.

— No, la hago. La del vestuario la hacemos con la chica que me ayuda porque si no yo meto cualquiera. Si me tengo que vestir tres días igual no me molesta. Pero el vestuario del show lo respetamos.

— ¿Por qué te pregunto estas cosas? Porque estás Top 5, del Top 50, de Spotify, de Billboard, qué sé yo. Sos la primera argentina que estuvo en el show de Jimmy Fallon. Nominada para los Latin Grammys. O sea, estás muy arriba. Nominada para Latin Grammys. Entonces quizás ya tenés quien te haga la valija. Quien te haga el café.

— No, el café me gusta también hacerlo yo bien batido, bien rico. Tengo esa manía. No sé por qué tengo esa manía de hacer todo. Soy medio rompe huevos en los ensayos: esto acá no, mejor esto allá. Y la gente “cómo esta metro veinte está acá dando órdenes la vamos a... “(Risas)

— Metro veinte, no.

— Metro cuarenta y cinco.

— Estás pendiente de los que te siguen, cosa que no es usual. Que estén bien, que estén contentos, interpretarlos, contestarles.

— Sí, eso sucede, desde el primer día que empecé a hacer música. Bah, es lo que yo esperaba de mis artistas favoritos, yo esperaba que Amy Winehouse me responda desde el cielo. A mí me pasa que me hablan muchas chicas chiquitas.

— ¿Qué serían”chiquitas” para vos ?

— De 9, 10 años. Hay de todas las edades. Pero las más chicas me ponen: me gusta un chico y no sé qué hacer. Me gusta hablar con ellas y decirles: che, anda para adelante. Despejarlas un rato también. También me habla gente más grande. Me han llegado mensajes un poco más fuertes de gente que me pone: gracias a tu música no hice tal cosa. O no llegué a tal punto. Y me gusta responderles y hacerles saber que estoy ahí porque quizás esa persona no tiene a nadie, que lleguen a un límite y…

— Vos decís gente que no tiene ganas ni de levantarse, por ejemplo? ¿Que está muy deprimida, y le podés dar ánimo?

— Siento que quizás un mensaje le puede cambiar el día a esa persona. Cuando voy a lugares y hay gente que me pide una foto, veo cómo se ponen felices. Uno no sabe cuando se saca una foto lo que está generando y lo feliz que la estás haciendo a la persona, quizás le estás dando motivos para seguir sin darte cuenta. Y siento que es clave. Ellos no saben lo que a mí me alegran el día. Mucha gente se me acerca y me dice: no te quiero molestar. Es todo lo contrario, yo estoy disfrutando poder conocerlos. De las cosas que me cuentan, de cómo interpretan las canciones. A veces no es suficiente un show. Me gusta pasar tiempo con ellos porque sé el esfuerzo que hay detrás y de mi parte me gusta conectar con la gente y conocer a quien está ahí escuchando del otro lado.

— Seguramente te siguen como ejemplo, es mucha responsabilidad.

— Re. Siempre intento decirle a la gente que sueña que está bueno no ponerse límites. Sentite capaz de hacer lo que querés hacer y de llegar a donde querés llegar, que al menos lo intentaste y no te pasaste la vida preguntándote qué hubiese pasado.

— Uno empieza a escuchar historias muy duras cuando decide leer los mensajes, involucrarse y contestar.

— Sí, re. Lo peor es no tener una solución para lo que esa persona te está diciendo. En ese momento no podés hacer más nada que darle…todo mi cariño y mi amor ahí, pero sé que quizás nada de lo que haga se va a comparar con lo que esa persona perdió o ya no está. Lo que intento con mi música desde el día uno es que la gente se despeje, que pueda liberar sus emociones con cada canción. Y notarlo en cada show es lo que me hace estar súper contenta. Ver a toda la gente bailar. Ver a toda la gente reír. Emocionarse. Me bajo de los escenarios diciendo; vale la pena. Venir, tocar y ver a toda la gente bailando, cantando, disfrutando, es lo que me hace feliz, es un flash la música lo que te hace sentir. ¿A vos qué música te gusta escuchar? Cual es tu canción favorita de la historia.

— Toda la música. Joao Gilberto escribió mis canciones favoritas de la historia. El creador de la bossa nova. A Amy Winehouse la conozco de memoria, como vos.

— Sentís bastante. Y sí, cómo no vas a sentir algo por la música, es lo mejor que hay.

— Me impresiona que sea Amy tu referente, música inspiradora de gente de otras generaciones.

— Sí. ¿Sabés qué me pasó? Yo veía mucho MTV de chiquita. Teníamos una tele en la cocina y pasaban artistas. Conocí a Madonna, Michael Jackson, Ale Sanz que pasaron por MTV Unplugged. Y conocí a Amy, claro, y escuché todo este tiempo a Amy y mira mi ignorancia que recién en 2019, me enteré que había fallecido.

— Le propuse este año a una de mis hijas, la que tiene tu edad, ir a ver un show sobre Michael Jackson muy recomendado. Estuvo dudando, por su historia, los chicos, la pedofilia.

— Porque antes tampoco había tanta data sobre la vida personal. A mí no me termina de gustar escuchar a una persona que sé que quizás en su vida tuvo esas conductas. Pero es algo personal mío. Hay gente que separa el arte de la persona y dice magnífico, me encanta escucharlo. A Michael Jackson crecí viéndolo en MTV, pero ni siquiera pensaba que era una persona ¿entendés? Cuando veía a los artistas ahí decía: no son personas reales. Hace poco que sacaron la serie de Michael, ahí vi toda la vida del chabón. Antes era más difícil saber la vida personal del artista que escuchabas. Hoy en día con las redes, es más fácil y llega mucho más.

— Amy era una distinta. No se la veía como a una estrella intocable. Ni marketineada.

— No, parecía más persona. Lo que me flasheaba mucho de Amy es que siempre decía que ella no era famosa. No se identificaba con la fama ni con ser una celebridad. Simplemente quería cantar. Yo me enamoré de su música y cuando conocí su persona dije wow. La apagaron mucho su entorno y malas decisiones, me dolió mucho su partida por eso, porque fue injusto para mí.

María Laura Santillán Con Nicki Nicole

ME ENOJA QUE ME QUIERAN PASAR POR ARRIBA POR SER MUJER

— No te puedo imaginar enojada. ¿Te enoja algo?

— ¿Qué me puede llegar a enojar? Sí, suelo enojarme muy poco. Pero me enojan las injusticias. Hablemos de los géneros. Me enoja que me pasen por arriba por ser mujer, o que me quieran pasar por arriba por ser mujer.

— ¿Te pasa ahora?

— Y, pasa mucho en la vida en general. En cualquier tipo de trabajo siempre te encontras a alguien que te ningunea porque sos mujer, y es una paja porque es como ponerte a discutir con, no sé, con una silla. Y también ver cómo a colegas mías intentan hacerles lo mismo. Salto al toque. Me ha pasado mucho en direcciones de videos. A mí me dirigen los videos unas amigas mías, ha pasado mucho que ellas estén hablando y les hablen encima cuando ellas estaban dirigiendo el video.

— No las respetan cuando están trabajando.

— No se le da el valor suficiente. No me siento cómoda y no puedo hacer como si nada pasara. Hablemos de esto, no lo dejemos pasar porque el que hoy te habla arriba y lo dejaste, mañana viene y te dirige el video él. No quiero que eso suceda. Eso es lo que no me gusta, las injusticias en todos los sentidos. Es genético, a mi mamá también le pasa. No puedo hacer como si nada pasara.

(Crédito: Gustavo Gavotti)

— Me hiciste notar que medís 1.45, pero no andas con tacos por eso. No te cambió la vida.

— No. Por suerte. Uso zapatos pero cuando me gusta. Ahora estoy así como en modo chiquitita, medio así abrigada, porque estuve un poco enferma. A mí me gusta mucho este estilo de zapas. No, a mí no me influye. La gente hace memes con eso.

— ¿Sí?

— Sí, porque yo soy súper chiquitita. Me pasó una vez, salió una foto muy viral de un chico que me pidió una foto que era súper alto y yo al lado de él parezco un bebé recién nacido. Y la gente me dijo ¿cuánto medís Nicole?

— ¿Mateo es alto?

— Mateo es alto al lado mío. Creo que debe medir más o menos lo mismo que vos. Yo siento que va a pegar el estirón un poco más todavía y ahí me va a dejar tipo las abuelitas chiquititas.

— (Risas) Va a pegar el estirón.

— Porque él tiene 20 y yo 22.

— Es chiquito decís.

— Es chiquito. Somos chiquitos. Yo porque tengo 2 años más y creo que soy… (Risas). Más grande. Pero…

— Se quiere casar ¿no?

— Estamos comprometidos.

— Pero casados no.

— Pero casados no. Creemos que en algún momento podríamos…

YO SÉ QUE ÉL ME AMA Y YO LO AMO CON TODO MI CORAZÓN

— ¿Nos vamos a casar?

— Creo que sí, pero no creo que en este momento, cuando seamos un poco más grandes. Es muy loco el casamiento. ¿Vos estás casada? ¿No sentías que antes casarse era una reafirmación de que se amaban? Yo entiendo que antes era una obligación casarse y hoy en día para mí el compromiso ya es súper lindo. El día que él me pidió comprometernos le dije obviamente que sí, pero no necesito que él me demuestre su amor a través de una reconfirmación, yo ya sé que él me ama y yo lo amo con todo mi corazón. Para mí el amor es esto, nuestra relación, vernos, estar juntos, acompañarnos, cagarnos de risa. El compromiso fue una locura para mí, yo me sentía una princesa de Disney (risas). No sabía qué hacer. Nunca me había pasado en la vida que alguien se haya arrodillado a pedirme si quería comprometerme con él, yo no lo podía creer. Nos fuimos a La Boca donde él vive y me dice: subamos a la terraza a ver la luna. Yo no me puedo parar en la terraza porque tengo miedo a las alturas. Él tenía todo planeado, yo me iba a parar, él se iba a arrodillar, la luna atrás. Dice: subamos, subamos. Bueno, le digo, pero no me voy a parar porque tengo mucho miedo. Una hora estuve para subir. Subimos y yo estaba literalmente acurrucada en el piso. Y me dice ¿te podés levantar un segundo? Yo: no, me da mucho miedo. Yo no sabía lo que él me iba a pedir.

— La pasaste pésimo.

— Claro. Hasta que entendí y dije: no, le cagué el momento que había planeado. Los dos puentes de La Boca atrás, todo lo que él vivió en su infancia. Dije la puta madre, entendí todo, hice el esfuerzo y me paré. Me paré por amor a él (risas), un mini segundito. Pobrecito, él planeó todo y yo haciéndole un quilombo desde el principio. No sabés lo que fue bajar después. Estuve una hora y media para bajar.

María Laura Santillán Con Nicki Nicole

CREO EN EL AMOR PARA SIEMPRE

— Nuestras abuelas, mi mamá, se casaban jovencitas. Sos como los de esa generación.

— Soy un poco de esa generación. Porque creo en el amor para siempre. A mí me gusta él y siento que voy a estar toda mi vida con él. Mi mamá también se casó a los 21 años. La edad para tener hijos, no más de los 30. Porque siento que aprendes un montón en esos años. Imaginate, ahora acá, un nene. Un nene mío acá. Sería un quilombo. Yo soy muy chica, no aprendí un montón de cosas.

— Y tu novio tiene que dar el estirón.

— Tiene que dar el estirón. Y están las giras. Algún día.

— Grabás o estás a veces con súper estrellas. ¿Se pierde esa dimensión?¿Decís wow, mirá con quién estoy o no te pasa?

— Sí, me pasó cuando estuvimos con Christina Aguilera y grabamos la canción. Y después tocamos en los Latin Grammy el año pasado. Cinco segundos en los que decía: qué está pasando, después volvía a la normalidad. Esas cosquillas de verla, encima es un mujerón, estaba sentada como una diva y yo como… Y después decía: no, no, tengo que seguir normal. Mi hermana creció haciendo las coreos de Christina. Por mi inglés medio siniestro no le pude explicar muy bien que formó parte de toda mi vida y la gran oportunidad que me dio y los grandes consejos que nos dio a todas, estábamos también Naty y Becky haciendo el tema. Fue una locura. Básicamente yo basaba mi personalidad en Christina Aguilera cuando era chiquita ¿entendés? Y mi hermana también. Conocerla, poder hablar con ella, decirle cuánto la admiro. Tocar con ella, aprender de ella, esas vueltas que da la vida que yo no me imaginaba ni en pedo y fue como una locura.

— ¿Cuándo escribís canciones?

— Ahora casi todas las noches. Pero todavía no fui al estudio. Me gusta mucho leer poesía. Poemas. Un poco de literatura. Algunas datas de la espiritualidad. Desde lo que me pasó en 2021 estoy leyendo más sobre el espíritu, uno mismo. Y me encanta volver a las letras de tango. Tengo un disco de tango. Tengo el de Gardel y otro de tangos inolvidables. Lo pongo y me acuerdo de mi abuelo y reseteo ese lunfardo, me gusta como escribir en ese estilo también.

HAY ALGUIEN ENCERRADO DENTRO MÍO QUE NO SÉ QUIÉN SERÁ, CUÁNTOS AÑOS TIENE.

— Hay algo de señora grande, además de que estás comprometida.

— Sí, hay alguien dentro de mi cuerpo.

— Escuchas vinilos.

— Re. Hay alguien encerrado dentro mío que no sé quién será, cuántos años tiene, pero sí, me gusta mucho escuchar vinilos. Siento como que es otra cosa viste, otra textura. Escuchas desde otro lugar. Me regalaron el tocadiscos para mi cumple, y no me imaginé cuánto me iba a cambiar la manera de ver la música. Y además he encontrado cada vinilo que ni conocía… y llevémoslo. Música súper, no sé, extraña.

María Laura Santillán Con Nicki Nicole

EL TANGO ES COMO EL VINO, ME DIJO MI ABUELO, EL TANGO TE ESPERA.

— ¿Escuchás tango desde cuándo?

— Viene de mi abuelo, de parte de mi papá. Él escuchó toda su vida tango. Yo de chiquita no le daba mucha bola. Él escuchaba mucho la radio. Y empecé a decir ¿y esto? Esta data me gusta. Pero no entendía de qué hablaban. Y mi abuelo: “el tango es como el vino”, me decía, “el tango te espera”. Hasta que empecé a escuchar mucha más data de Gardel. Él fue el primero. Y me compré un libro, Letras del tango y empecé a profundizar más de qué hablaban y a entender. Cuando le conté a mi abuelo, súper contento, se caía de culo que yo estaba escuchando tango. Cada vez que escucho me acuerdo de mi abuelo y me pone como… Te da nostalgia. Me acuerdo también de cuando era chica. Se me mezclan muchos sentimientos, a veces me emociona. Empecé a escuchar y a leer más las letras y a entender. A mí algo me pasaba. Y le di mucha bola a eso. E hicimos una canción que se llama “Perdido” que es un poco tanguera y la tocamos en los Gran Rex del año pasado. Lo invité a mi abuelo obviamente a que vea el show, subí a dos personas a bailar tango, se emocionó desconsoladamente. Porque él me pidió siempre: ojalá hagas un tango algún día. Lo hice pensando en él y cuando lo invité… todos llorando, porque mi abuelo estaba llorando, fue re lindo. Hay tanta música que uno se olvida de escuchar un montón de cosas que están buenísimas.

— Y toda esa música te sirve para escribir todos los días.

— Sí, re. Te lleva a otros lugares. A otra mentalidad. Me encanta también escuchar música clásica, a veces como que hay gente cuando estoy escuchando que se queda medio… che, vamos a algo más movidito. Me gusta. Aprendo mucho. Miles Davis también. Y todo lo que pueda. Toda la data que pueda aprender y estudiar nueva me gusta.

(Crédito: Gustavo Gavotti)

— Hoy el Movistar Arena

— Esta noche. Lo pueden ver también por streaming.

— ¿Está todo vendido?

— Sí, se agotó en horas y la gente que no puede estar ahí presente, puede estar virtualmente por streaming. Voy a pasar el link por mis historias en el momento justo antes de salir al Movistar para que no se pueda vencer. Estás más que invitada obviamente.

— ¿Hay artistas invitados y sorpresas?

— Hay artistas invitados (risas). Capaz hay una banda que te guste mucho que está invitada. Pero es una sorpresa. Pero ya dije banda, medio como que la cagué un poco pero bueno, no importa. Va a estar hermoso. Justo es Halloween, medio mezclado, y vamos a hacer unas sorpresas también medio de ese estilo.

La señora Nicki Nicole tiene un talento gigante. Y acaba de empezar. ¿Entienden ahora que acaba de empezar?

Seguir leyendo: