Transmisión en directo: Cristian Alarcón presenta “El tercer paraíso”, novela ganadora del Premio Alfaguara

El 20 de enero se anunció la noticia: Cristian Alarcón ganó el Premio Alfaguara de Novela 2022. El tercer paraíso es el nombre de la historia que llega a las librerías por el sello Alfaguara a partir del 24 de marzo. La misma fecha se realiza la presentación. Será en Madrid a las 19 (las 15 hora argentina, 12 en México, 13 en Colombia y Perú), en el Espacio Fundación Telefónica. Constará de una conversación con con la periodista española Pepa Fernández.

Juntos reflexionarán en torno a algunos de los temas claves presentes en su nueva obra, un relato sobre la vida cotidiana de un individuo, que es también un análisis sobre las tragedias colectivas que nos acechan. Momentos donde lo pequeño, lo sencillo, ese paraíso personal que construimos como refugio es también lo que siempre nos salva.

¿De qué trata El tercer paraíso? Se acerca el confinamiento de 2020 y el protagonista quiere retirarse a su cabaña en las afueras de Buenos Aires. Mientras espera, cultiva un jardín con todo tipo de plantas y flores. Su amor por la naturaleza le lleva a indagar en la formación del pensamiento científico, la historia y la botánica a la vez que rememora la historia de su familia, arrancada de sus raíces en Chile, por la dictadura de Pinochet.

El escritor Cristin Alarcón (Foto: Alejandra López)

Poco a poco este escenario singular se ve inundado por el recuerdo de las humildes dalias que plantaba su abuela Alba, la presencia exuberante y amenazadora de la selva amazónica con la que se encontró Humboldt en 1799 y la seguridad controlada de los híbridos que compra ahora en viveros. En este paraíso, el paisaje natural del Cono Sur, se convierte en un personaje fundamental, con sus propios ritmos, con las huellas que dejaron los hombres que intentaron poblarlo.

Alarcón nació en La Unión, Chile, en 1970. Es licenciado en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Es codirector de la Maestría en Periodismo Narrativo de la UNSAM (Universidad Nacional de General San Martín), y fundador y director de Anfibia, revista digital de crónicas y ensayos narrativos editada por la UNSAM, y de Cosecha Roja, la Red Latinoamericana de Periodismo Judicial.

Desde comienzos de los noventa se dedicó al periodismo de investigación y a la escritura de crónicas en Clarín, Página 12, Crítica de la Argentina, TXT, Rolling Stone y Gatopardo. En sus libros Cuando me muera quiero que me toquen cumbia (2003) y Si me querés, quereme transa (2010) cruza la literatura con la etnografía urbana convirtiendo relatos urgentes en novelas de no ficción. En el libro Un mar de castillos peronistas (2013) escribe crónicas de viaje y perfiles.

“Mi novela es un regreso a mis raíces, a mis ancestros y también a la política”, dijo sobre El tercer paraíso en una entrevista con Infobae Cultura días después de haber obtenido el premio.





