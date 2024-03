Nuevo éxito en Netflix: una serie de romance que debes ver si amas “Heartstopper”

Los personajes principales son Ongsa y Sun, interpretadas por las actrices Pansa Vosbein y Pattranite Limpatiyakorn. (Créditos: GMMTV)

Cuando la química en pantalla es tan grande, sería desafortunado desaprovechar su potencial. Es lo que ocurre con las actrices tailandesas conocidas como Milk y Love, quienes formaron pareja por primera vez en el drama BL —boys love— Bad Buddy. Tras interpretar solo un romance secundario en tres ficciones, ahora protagonizan su propia serie con 23.5, el primer título con temática lésbica de la televisora tailandesa GMMTV.

Con un tono y atmósfera que recuerda el amor inocente de Heartstopper, el relato presenta a Pansa Vosbein —Milk— como Ongsa, una joven que está enamorada en secreto de Sun (Pattranite Limpatiyakorn/Love), la estudiante más popular del colegio al que se acaba de trasladar en Bangkok. Milk despliega sus sentimientos a través de una cuenta en Instagram con el seudónimo de Earth, y se convierte en la más grande admiradora de Sun.

"23.5" es una serie original de la televisora tailandesa GMMTV. (Créditos: GMMTV)

El conflicto surge cuando Sun le regresa el follow a Earth, y los sentimientos de ambas crecen tras intercambiar mensajes constantemente por la red social. ¿Ongsa será capaz de revelar su verdadera identidad a su compañera de clase? Desde la montaña rusa de emociones en la adolescencia hasta el encanto del primer amor, 23.5 pone los reflectores en un adorable romance sáfico.

El relato se completa con una historia paralela, la de dos alumnos del club de ciencias que sienten una conexión pero que no saben cómo confesar sus sentimientos. La pareja BL es interpretada por Ford Arun Asawasuebsakul y AJ Chayapol Jutamat.

23.5 se estrenó el 8 de marzo en Netflix, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, y lanzará 12 episodios secuencialmente.

Un proyecto que tardó en ver la luz

La serie marca la primera incursión de GMMTV en historias con temática lésbica. (Créditos: GMMTV)

Aunque GMMTV tiene un catálogo numeroso de ficciones queer, la mayoría de estas abordan romances entre varones como el hilo narrativo más importante. Por mucho tiempo, el público consumidor de dramas tailandeses estuvo esperando que también haya representación sáfica en sus producciones. Por ello, en 2022, el anuncio de Milk y Love como protagonistas de 23.5 causó una ola de expectativa por ser la primera serie GL (Girls Love) de esa empresa.

No obstante, el proyecto comenzó a pasar por varios retrasos en su preparación para el rodaje. Uno de ellos fue el cambio de reparto para la pareja masculina del show, que inicialmente iba a ser interpretada por la dupla Gemini Norawit y Fourth Nattawat. Las estrellas de la miniserie My School President dejaron el elenco por conflictos de agenda.

¿Qué significa su título?

La producción se adapta de la novela 23.5, When the Earth is spinning around, y el nombre de los personajes es simbólica a la fuerza gravitatoria existente entre dos cuerpos celestes. En esa línea también se explica el motivo del título de la ficción de GMMTV.

Antes de su estreno, "23.5" generó gran expectativa por su representación de la diversidad sexual. (Créditos: GMMTV)

“El eje de la Tierra tiene una inclinación de 23.5 grados, lo cual está relacionado a las diferentes estaciones que experimentamos al girar alrededor del sol”, comenta la directora Kanittha Kwunyoo. “Muchos personajes diferentes retratan perspectivas diversas, y diferentes estaciones de amor se agrupan en este universo”.

La mayor parte del trabajo de Kwunyoo ha sido dedicado a producciones de supervivencia o dramáticos, pero estaba interesada por probar el género dramático. “La historia llegó en el momento perfecto. Los personajes son encantadores. Este es un universo muy lindo. Es un poco una fantasía”.

23.5 llegó a ingresar al TOP 10 de Netflix en varios países de América Latina con el estreno de su primer capítulo. Los episodios se publican cada viernes.