Crimen en Año Nuevo: Netflix despide el 2023 con esta cruda película taiwanesa

Cuando se encuentra un misterioso cadáver en un río, una angustiada agente de policía se adentra en una cadena de espeluznantes asesinatos mientras el peligro se acerca rápidamente. (Netflix)

El 2024 está a la vuelta de la esquina, pero Netflix no deja de lanzar nuevas producciones. Esta vez, llega el turno de una película taiwanesa perfecta para los amantes del crimen y misterio con una historia que tiene lugar precisamente unas horas antes de la llegada del nuevo año. Se trata de Las que no importan (The Abandoned), largometraje producido en 2022, dirigido y coescrito por Tseng Ying-ting. El film ha generado expectativa y es una recomendación precisa para aquellos que buscan quedarse en casa para terminar el año.

El largometraje se centra en el personaje de Wu Jie, interpretado por Janine Chang, quien se ve enredada en una compleja investigación en la víspera de Año Nuevo. La trama comienza con un hallazgo macabro: el cadáver de una mujer sin corazón y un dedo, que aparece en la orilla del mar justo cuando Wu Jie está a punto de quitarse la vida. Lo que en un principio parece ser un accidente pronto se revela como el asesinato de una trabajadora migrante. A pesar de que el cuerpo no ofrece más pistas, un llamado anónimo a la policía añade un giro complicado al caso.

Un macabro asesinato de una trabajadora migrante es el eje central de la trama de "Las que no importan". (Créditos: Netflix)

Ethan Juan, en el papel de Lin You-sheng, se ve envuelto en el misterio cuando el cuerpo de una mujer es hallado en la fábrica en la que trabaja. En un esfuerzo por evadir a la policía, Lin oculta el cadáver en las montañas. Su situación se complica al perder todo contacto con su novia, Waree. Wu Jie, en su labor de investigación, localiza a Lin y le pide que identifique un cuerpo, desvelando así que el cadáver corresponde a Waree. Rápidamente, Lin pasa a ser el principal sospechoso de una serie de asesinatos.

El cast se completa con figuras como Sajee Apiwong y Hsueh Shih-ling, este último en el papel de Huang Dong-qi, y Chen Wei-min, quien asume el rol de Sheriff. La película generó interés en el circuito internacional de festivales con su trama que mezcla crimen, misterio y elementos de un thriller psicológico.

Janine Chang interpreta a Wu Jie, una policía enfrascada en la resolución de un crimen complejo que la lleva al borde de sus propias capacidades. (Créditos: Netflix)

Una propuesta interesante del cine taiwanés

La película tuvo su primera presentación internacional en la sección de Competencia del London East Asia Film Festival (LEAFF) el 22 de octubre de 2022, donde logró capturar la atención de la audiencia. Posteriormente, el filme celebró su estreno en Taiwán en el prestigioso Taipei Golden Horse Film Festival el 5 de noviembre, consolidando su presencia en el circuito de festivales y subrayando la calidad del cine asiático contemporáneo.

La película no solo es un testimonio de la destreza narrativa y estética de su director Tseng Ying-ting, sino también de la capacidad de la industria cinematográfica taiwanesa para crear obras que trascienden su contexto local y dialogan con audiencias internacionales.

Disponible en Netflix desde el 31 de diciembre, "Las que no importan" propone un buen cierre de año cinematográfico para los aficionados del cine asiático. (Créditos: Netflix)

Las que no importan se estrenó este 31 de diciembre, por lo que ya puedes verla en Netflix.