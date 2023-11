El odio racial y un caso escalofriante de violencia en EE. UU. son el foco de este nuevo documental

Una impactante batalla legal de ciudadanos contra supremacistas blancos en un juicio por derechos civiles contra los organizadores de la concentración "Unite The Right" de Charlottesville (Créditos: HBO)

Los monumentos son historia y memoria. Innegable. Sin embargo, en las inertes cuencas y vacía expresión de las estatuas de quienes alguna vez fueron personajes ilustres, a menudo se acumula el odio, la discriminación y la muerte de cientos de comunidades vulneradas y víctimas de ideas entonces revolucionarias y hoy caducas. El proceso de revisión no es exclusivo de la era actual ni se limita a la llamada “cultura de la cancelación”, ya que, decía Hegel, todas las sociedades han construido y derribado sus propios símbolos. Sucede con las figuras de los españoles colonizadores en Latinoamérica y también con los memoriales confederados en Estados Unidos. Este último asunto cobró especial relevancia durante la protesta masiva “Unite the Right” de 2017, la cual derivó a uno de los episodios más oscuros y divisivos de su historia, abordado en el nuevo documental de HBO, Racismo y negación en Charlottesville (No Accident).

Te puede interesar: La historia de la primera dama que vivió a la sombra de su esposo, un documental sobre Lady Bird

La producción centra su atención en la manifestación que tuvo sus raíces en una decisión aparentemente local: la retirada de una estatua de uno de los generales de la guerra de Secesión, Robert E. Lee. La resolución fue interpretada por algunas facciones como un borrado inaceptable del pasado. Pero lo que comenzó como una controversia escaló rápidamente a un escenario de tensión y confrontación. Grupos de supremacistas blancos, neonazis y simpatizantes de la extrema derecha convergieron en Charlottesville frente a manifestantes contrarios, convirtiendo las calles en un campo de batalla simbólico y literal.

El filme sigue meticulosamente el proceso legal posterior a los eventos de Charlottesville, centrándose en el esfuerzo de los abogados por obtener justicia.

El pico de la barbarie llegó cuando un joven de ideología fascista atropelló y terminó con la vida de Heather Heyer, además de herir gravemente a otras decenas de activistas. El acto calificado por la prensa como “terrorismo doméstico” resonó a través de la nación, desencadenando en una condena de asesinato de primer grado y sentenciado a cadena perpetua. Pero la justicia se limitó al caso, y aquel año ignoró a los diversos afectados con evidentes cicatrices físicas y psicológicas.

Resistencia y verdad

El largometraje, dirigido por Kristi Jacobson, es una crónica meticulosa del esfuerzo legal que siguió a la tragedia. Su montaje sigue de cerca a un equipo de abogados, encabezados por Roberta Kaplan y Karen Dunn, en su búsqueda por justicia a través del sistema civil. La demanda, presentada contra 24 acusados, incluyendo figuras notorias como Richard Spencer y Christopher Cantwell, buscaba responsabilizar a los organizadores del motín revelando una verdad alarmante: el alzamiento colectivo no fue un acto espontáneo, sino una conspiración coordinada por políticos de derecha para incitar al extremismo.

El caso analizado en "Racismo y negación en Charlottesville" se basó en la Ley Ku Klux Klan de 1871, que permite a ciudadanos privados demandar a otros ciudadanos por violaciones de derechos civiles. (Créditos: HBO Max)

Y aunque el proyecto y parte de las grabaciones se realizaron desde el 2018, los productores no publicaron los resultados hasta que el hecho finalmente pudo demostrarse en un juicio que tuvo lugar cuatro años después. El jurado de Virginia falló a favor de los demandantes y solicitó inicialmente una compensación de 25 millones de dólares, la cual luego fue reducida a 2 millones de dólares por un juez.

Te puede interesar: Está en HBO Max: la historia de amor-terror protagonizada por Sting y Jennifer Beals

Con una duración de 97 minutos, Racismo y negación en Charlottesville es un recordatorio desgarrador de las consecuencias del odio no confrontado. A través de entrevistas, imágenes detrás de escena y recreaciones basadas en transcripciones y bocetos del juicio, este largometraje disponible en HBO resulta en un aleccionador llamado a la acción en favor de los derechos humanos.