Adiós a Marvel: Taika Waititi se retira de la franquicia de “Thor”

Taika Waititi se caracterizó por impregnar de humor y color la franquicia de "Thor". (Créditos: Reuters/Carlos Osorio)

“No estaré involucrado”, fue la respuesta de Taika Waititi al ser consultado por el futuro de la franquicia de Thor, parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). La declaración surgió durante una entrevista con el portal Business Insider, en la que el director neozelandés promocionaba su nueva película, Gol gana. La conversación se orientó hacia los rumores de una quinta entrega del Dios del trueno, la cual está en fase de desarrollo.

El cineasta, cuyo trabajo en Thor: Ragnarok (2017) y Thor: amor y trueno (2022) ha sido crucial para el éxito reciente de la saga, expresó su decisión de enfocarse en otros proyectos fílmicos. Entre ellos se encuentra la adaptación de la novela gráfica El Incal, de Alejandro Jodorowsky, y un nuevo largometraje de Star Wars que se encuentra en las primeras etapas de producción. “Aún se está marinando. Lo he estado escribiendo”, comentó.

"Thor: Ragnarok", la primera colaboración con Marvel de Waititi recibió un 93% de aprobación de la crítica en Rotten Tomatoes, la más alta de sus cuatro películas. (Créditos: Marvel Studios)

Antes de sumergirse en sus nuevos desafíos, él planea llevar a la pantalla grande Klara and the Sun, basada en la novela de Kazuo Ishiguro. La trama gira en torno a Klara, un robot diseñado para combatir la soledad en adolescentes, una temática que se aleja del género de superhéroes al que se ha mantenido involucrado.

“Amo a Marvel”

Waititi no esconde su aprecio por el estudio cinematográfico y su colaboración cercana con Chris Hemsworth, intérprete del superhéroe asgardiano de Marvel. De hecho, su trabajo en la cuarta entrega de la serie brindó un enfoque fresco y humorístico, logrando una recaudación de más de 855 millones de dólares a nivel mundial.

“Thor: amor y trueno” se caracterizó por ser la película más queer y de Marvel, con una extensa representación de la comunidad LGBT+. (Créditos: Marvel Studios)

Sin embargo, la última entrega de 2022, a pesar de contar con el regreso de Natalie Portman y la incorporación de Christian Bale, no alcanzó el mismo nivel de resonancia entre el público y la crítica debido a que una supuesta ausencia de la “esencia” de la historia original. “A algunos les gustó la parte humorística y otros no, pero si querían que sea como los cómics, que lean los cómics”, fue la respuesta que brindó en el libro de Thor: Love and thunder. A pesar de todo, la película tuvo un desempeño financiero sólido, obteniendo una suma total de 760 millones de dólares en la taquilla global.

Frente a la posibilidad de que Marvel Studios avance con otra película de Thor sin él, el director mostró su apoyo y comprensión. “Nunca sentiría que me están engañando”, dijo entre bromas. “Estamos en una relación abierta, y es como si quisieran ver a otras personas, estoy feliz por eso. Aun así, algún día volvería a acostarme con ellos”, sentenció.

Christian Bale interpretó al antagonista de "Thor: amor y trueno". (Créditos: Marvel Studios)

Las cuatro películas que componen las aventuras de Thor están disponibles en el catálogo de Disney+.