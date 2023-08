El detalle en “And Just Like That” que advierte el esperado cameo de Kim Cattrall

¿Podrán estas amigas mantener intactos sus lazos a la distancia mientras transitan los cambios más grandes de sus vidas? (HBO Max)

La historia de And Just Like That continúa dejando pistas sobre lo que será el esperado regreso de Samantha Jones, el icónico personaje de Kim Cattrall. Se sabe que la actriz accedió a tener un cameo en el spin-off de Sex and the City con la condición de volver a trabajar junto a la diseñadora de vestuario Patricia Field, quien se encargó de vestirla en la serie original de HBO y recientemente trabajó con ella en Glamorous (de Netflix).

“Es muy interesante recibir una llamada del jefe de HBO diciendo ‘¿qué podemos hacer?’ y yo dije: ‘Hmm. Déjame ser creativa’”, contó Cattrall en una entrevista con el programa The View. “Y una de esas cosas fue recuperar a Pat Field, porque pensé que, si iba a volver, tenía que volver con ese estilo de Samantha, tenía que impulsarlo. Y lo hicimos”. Por ende, se espera que el glamour del personaje se mantenga intacto para su breve escena en la secuela televisiva.

Charlotte y su regreso al mundo laboral: nuevas etapas en "And Just Like That". (HBO Max)

Cada vez más cerca del retorno de Samantha Jones

En el octavo episodio que se lanzó el pasado 3 de agosto en HBO Max, Charlotte York (Kristin Davis) atraviesa una mezcla de nostalgia y deseo de volver al mundo laboral, así que decide embarcarse en una nueva etapa profesional. Sin embargo, las inseguridades que la atormentaban en su juventud aún se mantienen presentes y la pasa muy mal cuando tiene que encontrar el atuendo perfecto para su primer día: un elegante vestido negro con un cinturón rosa que acentúa ligeramente su vientre. ¡Atención, spoilers más adelante!

A pesar de verse muy bien, Charlotte siente la presión de lucir como lo hacía a los 25 años, lo que la lleva a considerar medidas drásticas como dietas extremas y el uso de fajas. Es así que casualmente se topa con unas fotografías que la trasladan a poco más de dos décadas atrás, cuando las amigas de Nueva York todavía nadaban entre los autodescubrimientos, el sexo libre y el amor en un panorama más conservador.

Un vistazo al pasado y el presente de las amigas de Nueva York sin Samantha Jones, por ahora. (HBO Max)

Una de estas postales muestra al cuarteto completo, incluida Samantha Jones (Kim Catrall), quien no ha aparecido en And Just Like That hasta la fecha. Este simpático detalle advierte la anticipada escena que tendrá Samantha desde Londres, ciudad en la que vive actualmente. Según los reportes previos al estreno de la segunda temporada, ella tendría una llamada telefónica con Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker).

Las tensiones entre Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker

La enemistad entre Cattrall y Parker es muy bien conocida por los allegados a la producción, la prensa mundial y los seguidores del universo de Sex and the City. La hostilidad en esta relación alcanzó su peor momento cuando Sarah Jessica compartió un mensaje dirigido a Kim tras el fallecimiento de su hermano en 2018. Esta última no lo tomó nada bien y dedicó unas duras palabras a su excolega: “Tú no eres mi familia. No eres mi amiga”. Así se terminó de confirmar la razón por la cual nunca se logró rodar la tercera entrega de la saga de películas.

La segunda temporada de "And Just Like That" se encuentra actualmente en emisión. (HBO Max)

Para el revival de la exitosa ficción de HBO, los involucrados se acercaron a Kim Cattrall, pero evidentemente la respuesta de ella fue una rotunda negativa. Por tal motivo, causó una gran sorpresa cuando se confirmó este año —después de todo— que accedió a participar en And Just Like That. Aunque, cabe destacar que, su aparición se filmó sin tener contacto alguno con sus coestrellas y el creador Michael Patrick King.

El noveno episodio de la nueva temporada se lanzará el 10 de agosto en la plataforma HBO Max.

