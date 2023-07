“Lando” va por buen camino: Donald Glover será guionista de la serie de Disney+

Lando Calrissian está cada vez más cerca de su gran regreso para la pantalla chica. (Disney)

Lando es uno de esos proyectos que se mantienen en desarrollo por mucho tiempo, pero que, pese a los años sin llegar a un resultado, aún continúan provocando expectativa en el público. Este año, Donald Glover había confirmado que este seguía adelante y ahora la más reciente actualización viene de la mano de un nuevo reporte. El ganador del Emmy por Atlanta no sólo protagonizará la serie, sino que también se encargará de escribirla.

El portal Above the Line fue el primero en confirmar que Glover y su hermano, Stephen, serán los guionistas de la ficción televisiva. Más tarde, la noticia también fue compartida por Variety. Por ahora, no hay mayores actualizaciones respecto a la trama o el elenco, pero está determinado que se centrará en Lando Calrissian, así se había anunciado por primera vez en 2020.

"Lando" estará escrita por Donald Glover y su hermano, Stephen. (Disney)

En la primera fase de Lando, se tanteó el nombre de Justin Simien (Querida gente blanca y Mansión embrujada) como parte del equipo creativo. Sin embargo, nada parece indicar que continúe involucrado en su producción, ya que, en su lugar se escogió a los hermanos Glover para tomar el liderazgo de la historia. Al parecer, el acuerdo entre ambos y Disney se habría dado antes de la huelga de guionistas en Hollywood.

Lando y su recorrido en “Star Wars”

El astuto contrabandista Lando Calrissian fue presentado en la saga de Star Wars con El imperio contraataca (1980), película en la que estuvo interpretado por Billy Dee Williams. El actor retomó el papel en El retorno del Jedi (1983), y décadas más tarde, volvió a vestir la capa de Lando en El ascenso de Skywalker, estrenada en 2019. Pero un año antes, otro intérprete tomó su lugar en la precuela Han Solo: una historia de Star Wars.

El ganador del Emmy es reconocido en la televisión por sus actuaciones en "Atlanta" y "Community". (REUTERS/Caitlin Ochs)

Donald Glover encarnó la versión joven de este personaje y, aunque evidentemente se basó en el rol original de Billy Dee, lo dotó de mucha originalidad. Es mucho más pícaro y prácticamente su trabajo es embaucar a otros seres en la galaxia. Así es como se llega a topar con Han en el largometraje de Ron Howard, que cuenta el origen de una amistad que perduró pese a las traiciones. “Me encantaría volver a interpretar a Lando. [...] Lando es definitivamente alguien con quien me gustaría pasar el rato”, confesó la estrella de Atlanta en una entrevista con GQ este año sobre la posibilidad de volver.

Lando aún no tiene fecha de inicio de rodaje, pero mientras tanto puedes esperar el estreno de Ahsoka, que se verá a partir del 23 de agosto en Disney+.

