“Misterio a la vista″ lanza adelantos exclusivos con Jennifer Aniston, Adam Sandler y sus nuevos personajes

Como detectives privados que han iniciado su propia agencia, Nick y Audrey Spitz aterrizan en el centro de una investigación internacional cuando un amigo es secuestrado. (Netflix)

Luego del éxito que fue Murder Mystery en 2019, Netflix inició la producción de una secuela que traería de regreso a Jennifer Aniston y Adam Sandler como el muy particular matrimonio Spitz, que pasó de ser un típico arquetipo de matrimonio americano a convertirse en un duó de investigadores internacionales. Ahora a punto de que esta continuación llegue al servicio de entretenimiento, se han lanzado pósters que presentan a los nuevos personajes que tendrá esta historia que llegará a las pantallas el próximo 31 de marzo.

En su nueva aventura Nick y Audrey Spitz serán invitados a una glamorosa boda en una isla, una que se sale de control luego de que aparece un cadáver y secuestran a un amigo. Sin embargo, no hay de qué preocuparse: los detectives privados recién licenciados interpretados por Aniston y Sandler buscarán resolver el caso. Para ello tendrá que descubrir al culpable del asesinato de entre un nuevo nido de presuntos sospechosos. El asesino incluso podría encontrarse al alguno de los nuevos integrantes de la historia, cuyos carteles promocionales fueron recién lanzados.

Secuela del éxito de 2019 protagonizada por Jennifer Aniston y Adam Sandler

Entre los nuevos integrantes de esta historia se encuentran Jodie Turner-Smith, quien dará vida a la condesa Sekou, la presumida e intimidante ex prometida del maharajá. “Yo diría que la condesa no es una villana. Ella ciertamente no se ve a sí misma de esa manera. Ella solo quiere cosas muy específicas, como dinero, y puede haber daños colaterales por eso. Pero que así sea. Realmente no le cae mal nadie, bueno, excepto tal vez Audrey (Aniston). Ella encuentra su voz chirriante”, reveló la actriz en un comunicado.

Por su parte el británico Mark Strong (Kingsman: el servicio secreto) se meterá en la piel de Conner Miller, un ex negociador de rehenes del MI6 y detective maestro. Junto a él también estarán Melanie Laurent, quien interpreta a Claudette Joubert, una modelo francesa y la nueva prometida del maharajá. Por su parte Dany Boon regresraá con su cómico personaje del inspector de la Croix, quien se ganó el corazón de los espectadores en la pasada entrega de esta saga de misterio.

El actor británico Mark Strong se integra al elenco en esta secuela. (Netflix)

El nuevo clip revela el momento en que Nick y Audrey llegan a la paradisiaca isla para la boda de destino. Al aterrizar en clase, vemos a la pareja felizmente casada saltar de un helicóptero con champán en la mano. Sorprendidos por el impresionante lugar lleno de cascadas y exuberante, los Spitzes son inmediatamente recibidos por el maharajá, quien les presenta a su futura novia, Claudette Joubert (Laurent). Después de un poco de confusión cómica sobre las costumbres de saludo, el clip se corta para revelar el logotipo y la fecha de lanzamiento para el regreso de una de las franquicias más comentadas de Netflix ahora

En la primera película, el público conoció a Nick, un oficial de la policía de Nueva York que hacía todo lo posible por convertirse en detective, mientras que Audrey trabajaba en una peluquería y se desempeñaba como investigadora de sillón en su tiempo libre, profundizando en todos los libros de misterio de asesinatos que podía tener en sus manos. Ahora la pareja dirige su propia agencia donde trabajan como investigadores privados.

Jodie Turner-Smith será una de las villanas de la historia. (Netflix)

Antes de que estrene la secuela, puedes disfrutar de Murder Mystery que se encuentra disponible en Netflix.

