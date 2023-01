Ben Affleck y Matt Damon ya trabajan en “Air”, película sobre Michael Jordan y su enorme contrato con una marca deportiva

Los actores producen la película a través de su compañía Artists Equity. (Reuters/Yara Nardi)

A lo largo de los años, Ben Affleck y Matt Damon no sólo han sido grandes amigos, también son socios y juntos han producido o protagonizado títulos como Good Will Hunting o El último duelo. Ahora este dúo se une para presentar Air, película que narrará el nacimiento de la marca Air Jordan y la asociación entre Nike y el basquetbolista Michael Jordan. El proyecto que es dirigido por el propio Affleck llegará a las salas de cine en Estados Unidos el 5 de abril y posteriormente estará en el catálogo de Prime Video.

La cautivadora película romántica sobre viajes en el tiempo que llegó a Prime Video “Meet Cute” es una comedia de romance protagonizada por Kaley Cuoco (“The Flight Attendant”) y Pete Davidson VER NOTA

La historia del próximo largometraje se centrará en los esfuerzos de Nike para contratar al jugador de baloncesto y superestrella en ascenso, a mediados de la década de los 80. Una misión que parecía imposible de concretarse en ese momento, pero que gracias al inconforme vendedor de calzado deportivo, al final se logró. Con el tiempo esta mancuerna se convertiría en la relación más importante entre una marca y un atleta. Además esta asociación consiguió que en los siguientes años las zapatillas de deporte se convirtiera en una industria multimillonaria.

La película mostrará la asociación entre Nike y Michael Jordan para crear "Air Jordan". (Gettyimages)

El proyecto marca la primera ocasión que Affleck dirigirá un largometraje protagonizado por su viejo amigo. Los dos ganaron un Oscar por escribir el guion de Good Will Hunting, protagonizada por Matt y con Ben en un papel de reparto, en dónde ambos actores fueron dirigidos por Gus Van Sant. El año pasado, la pareja de interpretes también participó en El último duelo (The Last Duel), dirigida por Ridley Scott y en donde Damon llevó el rol principal.

“Tron 3″ entrará en producción y Jared Leto se une al proyecto El film de Disney será dirigido por Joachim Rønning, quien estuvo al frente de "Piratas del Caribe: la venganza de Salazar" VER NOTA

“Matt y yo estamos muy emocionados de que el público vea Air y orgullosos de que sea el primer lanzamiento de Artists Equity, nuestra empresa”, dijo Affleck en un comunicado. “La película fue una experiencia extraordinaria en la que tuvimos el honor de trabajar con algunos de los mejores actores y equipo de la industria, quienes aportaron pasión, persistencia y creatividad a un esfuerzo colectivo para recrear una historia notable y ambiciosa. Valoramos los pasos que dio cada una de las partes para hacer esto una realidad y queríamos agradecerles”, dijo.

En 2022 Damon y Affleck participaron en "El último duelo". (20th Century Studios)

Jennifer Salke, directora de Amazon y MGM Studios detalló a través de un comunicado que “Ben, Matt y este elenco de estrellas han creado una película fantástica que conmoverá, inspirará y entretendrá a las audiencias de todo el mundo. Con la increíble dirección de Ben, la película ofrece una mirada nostálgica a un momento que definió la cultura y que se presta absolutamente a un evento teatral mundial”, dijo. Prime Video distribuirá la película a nivel mundial y Warner Bros. Pictures se encargará de la internacional como parte de su pacto de distribución, aunque no se sabe si eso significa que llegará a los cines de América Latina.

Esta es la película con más nominaciones en los BAFTA 2023 y que puede verse en Netflix “Sin novedad en el frente” es el drama bélico que obtuvo más de 10 nombramientos en los British Academy Film Awards, por encima de algunos títulos favoritos VER NOTA

El elenco de Air incluye a Damon como el ejecutivo de Nike Sonny Vaccaro y a Affleck como el cofundador de la marca deportiva, Phil Knight. Por su parte Jason Bateman dará vida a Rob Strasser, Chris Messina como David Falk, Matthew Maher será Peter Moore, Marlon Wayans interpretará a George Raveling, mientras que Chris Tucker será Howard White y Viola Davis como Deloris Jordan. Julius Tennon como James Jordan, padre de Michael. La película es el primer proyecto de la productora de Ben y Matt en colaboración con Amazon Studios, Skydance Sports y Mandalay Pictures.

Antes de que estrene esta película puedes ver El último duelo, en la que participan Matt Damon y Ben Affleck y que está en Star+.

Seguir leyendo: