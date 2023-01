“M3GAN” tendrá una secuela en 2025 y este es su título oficial

Diseñada por la brillante especialista en robótica de una empresa de juguetes, M3GAN puede escuchar, mirar y aprender mientras se convierte en amiga y maestra, compañera y protectora, para el niño al que está vinculada. (Universal Pictures)

El más reciente éxito cinematográfico M3GAN tendrá una segunda parte que llegará en 2025. En las últimas semanas, la película sobre la muñeca con una inteligencia artificial se ha convertido en una de las más vistas de la cartelera y solo es superada en taquilla por Avatar: el camino del agua. Está dirigida por Gerard Johnstone en base a una historia original de Akela Cooper y James Wan (El conjuro).

Esta es la primera película que se convirtió en un sorpresivo éxito del 2023 “M3GAN”, la nueva propuesta del creador de “El conjuro” y Blumhouse, sorprende por sus números y la excelente repercusión VER NOTA

El título de la secuela será M3GAN 2.0 en alusión a una nueva versión que podría tener la antagonista en su siguiente aventura. Cooper se encargará de escribir el guion, tal como en la primera parte, y su estreno está programado para el 17 de enero de 2025. Es decir, habrá que esperar dos años para ver la continuación que contará con Allison Williams y Violet McGraw nuevamente en su elenco principal.

"M3GAN" ha recaudado casi 92 millones de dólares en taquilla a nivel global. (Universal Pictures)

Adicionalmente, Williams –conocida por sus roles en ¡Huye! y The Perfection– tendrá esta vez un cargo de productora luego de ser acreditada como productora ejecutiva en el film original. Según The Hollywood Reporter, Johnstone también volverá a estar involucrado en el proyecto de la franquicia, aunque todavía no está establecido si regresará como director. La casa productora Blumhouse (El teléfono negro y Halloween) también está abordo de la secuela.

Una muñeca asesina entre lo más taquillero en cines

M3GAN se estrenó en cines de Estados Unidos el pasado 6 de enero y, a la fecha, ha recaudado solo en ese país unos 30 millones de dólares en taquilla. A nivel global, su recaudación total escala a cerca de 92 millones. Aunque la cifra no se equipara a los casi 2 mil millones de Avatar 2, este largometraje solo costó 12 millones en producirse; por lo tanto, ya se le considera uno de los grandes éxitos de 2023.

Violet McGraw y Allison Williams retornarán a sus roles protagónicos en "M3GAN 2.0". (Universal Pictures)

Detrás de su desarrollo, hubo también una gran campaña de marketing por lograr posicionar a la muñeca M3GAN como el próximo gran personaje de la pantalla grande. Ella tiene una propia cuenta en Twitter donde interactúa con usuarios e, incluso, con el mismo Chucky, a quien no duda en llamar boomer (viejo). Su popularidad se debe también a TikTok, plataforma en la que se viralizó su simpático baile.

“M3gan” es una película más divertida que terrorífica, destinada a ser un éxito total Con astucia y buen ojo, la película renuncia a la sangre y el horror para divertir con humor a la audiencia VER NOTA

Según la sinopsis oficial que comparte Universal Pictures, “M3GAN es una maravilla de la inteligencia artificial, una muñeca realista programada para ser la mejor compañera de un niño y la mejor aliada de los padres. Diseñada por la brillante diseñadora de juguetes robóticos, Gemma (Allison Williams), M3GAN puede escuchar, mirar y aprender mientras se convierte en amiga y maestra, compañera de juegos y protectora, para el niño al que está unida”.

La secuela de la exitosa película se lanzará en enero de 2025. (Universal Pictures)

La película M3GAN se proyecta actualmente en todos los cines de América Latina.

La explosiva película de Gerard Butler que se prepara para los cines y de la que todo el mundo está hablando El actor británico también protagonista de “300″, vuelve a ser la estrella en “Alerta extrema” VER NOTA

Seguir leyendo: