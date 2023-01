La programación de fútbol para iniciar el 2023 que puedes ver en Star+

La gira internacional de River Plate está en Star+

Que mejor manera de iniciar este año que con una programación especial de fútbol en Star+ para todos aquellos aficionados a este apasionado deporte. Puedes revivir un poco de lo que dejó el regreso de las ligas europeas con partidos de los Premier League o LaLiga; así como disfrutar un poco del fútbol sudamericano con la serie de Río de la Plata que se inició el pasado domingo y la pre temporada de River Plate en Estados Unidos.

Serie Río de la Plata

Desde el domingo 8 hasta el viernes 27 de enero, la segunda edición del campeonato se llevará a cabo en Uruguay con la participación de destacados equipos sudamericanos en ocho sedes diferentes. Los equipos argentinos que jugarán son Vélez Sarsfield, San Lorenzo, Colón de Santa Fe, Estudiantes de La Plata, Barracas Central, Atlético Tucumán, Belgrano de Córdoba y Unión de Santa Fe.

La serie Río de la Plata - fútbol de verano está en Star+

En total se jugarán 27 partidos, entre los que sobresalen el clásico uruguayo Nacional vs. Peñarol, y el esperado duelo Nacional vs. Vélez. Las sedes de los partidos serán el Campus Maldonado, Estadio Belvedere, Estadio Campeón del Siglo, Estadio Centenario, Estadio Franzini, Estadio Parque Viera, Estadio Saroldi y Gran Parque Central. La transmisión estará disponible en Star+.

El regreso de las Ligas de Europa

A finales de 2022, se transmitieron una serie de partidos con lo mejor fútbol del Viejo Continente. Se trata de Premier League, Ligue 1, LaLiga y encuentros de la Superliga de Grecia y la EFL Championship que se pueden disfrutar aún en la plataforma de streaming. Algunos de estos encuentros fueron Aston Villa vs. Liverpool, Arsenal vs. West Ham, Manchester United vs. Nottingham Forest, Chelsea vs. Bournemouth, PSG vs. Strasbourg, Leeds vs. Manchester City, Atlético Madrid vs. Elche y Olympique Marsella vs. Toulouse.

El enfrentamiento entre Paris St Germain y RC Strasbourg acabó con la victoria del cuadro francés el pasado 28 de diciembre. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Gira internacional de River

Este mes, el club argentino continúa en su pretemporada por los EE.UU. y se prepara para jugar tres partidos amistosos contra Monterrey de México, Millonarios de Colombia y Vasco da Gama de Brasil. El club de Nuñez es conducido técnicamente por el DT Martín Demichelis y el objetivo de estos siguientes enfrentamientos será prepararse para dar cara a la Liga argentina y la CONMEBOL Libertadores.

El primer encuentro será el martes 10 de enero en el Q2 Stadium de Austin, donde enfrentará a los Rayados de Monterrey, equipo dirigido por Rogelio Funes Mori, ex jugador de River que anotó 22 goles en el conjunto argentino entre 2009 y 2013. Además, el sábado 14, en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, el rival será Millonarios de Colombia; y el martes 17 jugará contra Vasco da Gama de Brasil en el Exploria Stadium de Orlando, en Florida.

Los entrenamientos de River en Miami, Estados Unidos. (Instagram/@riverplate)

Todos estos contenidos y la gama informativa de ESPN sobre deportes se pueden ver en el catálogo de Star+.

