5 musicales que puedes ver en streaming si te gustó “Matilda”

Una adaptación totalmente nueva del musical ganador de los premios Tony y Olivier, que cuenta la historia de una niña extraordinaria con una imaginación vívida que se atreve a cambiar su destino. (Netflix)

No ha pasado ni una semana desde que Matilda, de Roald Dahl: El musical llegó a Netflix y ya se ha convertido en una de las producciones más vistas de la plataforma en estos días. La nueva película trae a la pantalla la historia creada por el famoso escritor británico, pero ahora reversionada y alejada de la clásica película de 1996. En esta ocasión, el proyecto se basa en la puesta en escena estrenada en 2020 en Londres, aunque se le realizaron algunos ligeros cambios.

El largometraje dirigido por Matthew Warchus (Pride: orgullo y esperanza) ha sido bien recibido por la crítica, quien le ha dado a este trabajo 92% de aprobación en Rotten Tomatoes, mientras la audiencia le dio 75% de aceptación. Para aquellos fanáticos que han disfrutado de esta nueva producción protagonizada por Emma Thompson y Alisha Weir. A continuación algunas propuestas musicales que se pueden disfrutar en el servicio de Netflix esta época.

"Tick, Tick... Boom!" fue nominada a dos premios Oscar. (Netflix)





Eurovisión, la historia de Fire Saga

Película de 2020 en la que Will Ferrell es uno de los protagonistas, además de que también escribió y produjo esta historia que cuenta a modo de parodia y de homenaje los entretelones del festival más reconocido del viejo continente. La trama comienza en Húsavík, un pueblo de Islandia, donde Lars un niño de unos 7 años aproximadamente está triste porque su mamá acaba de morir. Su padre (Pierce Brosnan) un sex symbol del pueblo se hace cargo del menor con el que no tiene nada en común. Lars quiere ser cantante y ganar el festival de Eurovisión. El pequeño se unirá a Sigrit (Rachel McAdams) para formar el grupo musical Fire Saga. Ambos son fanáticos de ABBA y su objetivo es ganar el prestigioso encuentro musical de Eurovisión.

La película es una oda a los sentimientos, a la sencillez y a la fuerza de voluntad. Muestra a personajes inocentes en la piel de Lars y Sigrit y a otros que abusan de estos amigos. Músicas mezcladas con elfos, con fríos paisajes y con la ilusión de ganar a fuerza de voluntad. Participan también en la producción la cantante Demi Lovato y el actor protagonista de la serie islandesa Trapped, Ólafur Darri Ólafsson.

Además de actuar, Will Ferrel también coescribió el guion. (Netflix)





Baile (The Prom)

Este largometraje fue estrenado en 2020 y Ryan Murphy (American Crime Story) fue el encargado de llevar a la gran pantalla el musical The Prom, nominado siete premios Tony. Esta comedia en forma de musical sigue a Emma, una joven adolescente lesbiana que vive en un pequeño y conservador pueblo de Indiana (Estados Unidos). Un día romperá los esquemas de sus habitantes cuando decide ir acompañada de su novia al baile de graduación, algo que se le tiene completamente prohibido. Será entonces cuando un grupo de excéntricos personajes de Broadway acudan a su ayuda.

Este proyecto fue el primer largometraje oficial de Murphy para Netflix. La película cuenta con una gran lista de personalidades de Hollywood como Meryl Streep (Mamma Mia), Nicole Kidman (Big Little Lies), la cantante Ariana Grande (Sam y Cat), James Corden (Yesterday), Awkwafina (Ocean’s 8), Keegan-Michael Key (Predator) y Andrew Rannells (Un pequeño favor) en el elenco principal. La película recibió críticas mixtas pero es una opción si se es amante del teatro musical.

La película fue estrenada en 2020 y cuenta con la participación de Meryl Streep. (Netflix)





Tick, tick, Boom!

Esta película marcó el debut como director de Lin-Manuel Miranda (Hamilton), centrada en la vida de Jonathan Larson, un escritor de musicales que falleció cuando apenas tenía 35 años y nunca pudo presenciar el éxito que obtuvo su famosa obra, Rent. En el largometraje se muestra como Larson sentía que su vida pasaba y pronto llegaría a los 30 años sin haber dejado ninguna huella. Trabajó muy duro en su musical Superbia, que nunca vio la luz de los escenarios, aunque no se rindió y siguió escribiendo, esperando ver su sueño hecho realidad.

Andrew Garfield protagoniza esta historia de drama musical y el reparto secundario está conformado por Alexandra Shipp, Robin de Jesús, Vanessa Hudgens, Joshua Henry, Judith Light, Bradley Whitford y Mj Rodríguez. Según dijo en su momento Garfield, la película trata un poco sobre ese reloj que todo ser humano tiene adentro y que hace que las personas sientan “en lo más profundo, que la vida es sagrada, la vida es corta, y es mejor estar aquí entre nosotros lo más posible, apoyándonos entre nosotros”.

Andrew Garfield ganó por este trabajo el Globo de Oro a mejor actor de comedia o musical. (Netflix)





Diana: El Musical

Este es un musical de Broadway que iba a estrenarse originalmente solo en el teatro en marzo del año pasado, pero debido a la pandemia y el cierre de las salas de teatro en todo el mundo, el productor Frank Marshall y sus socios pensaron en lanzarlo a una audiencia más grande, a propósito de la fiebre por la serie de The Crown. Así, a inicio de octubre el drama llegó a la plataforma de streaming y aunque no ha tenido las mejores críticas, vale la pena verlo si son fanáticos de las producciones sobre la monarquía británica.

Este especial musical fue dirigido por el director de teatro, ganador del premio Tony, Christopher Ashley (Come from Away). La historia se basa en la vida de Diana, Princesa de Gales. La historia sigue la tormentosa relación que Lady Di tuvo con la prensa, luego de que su matrimonio con el príncipe Carlos, la convirtieran, de la noche a la mañana, en un fenómeno cultural. Caracterizada y admirada por ser una líder que seguía a su corazón y mostraba una calidad humana rara vez vista en las figuras de autoridad, Diana defendió a su familia, a su país y a si misma, desafiando las expectativas, sacudiendo los cimientos de la realeza y creando un legado que perdurará para siempre.

Especial musical de la obra de teatro estrenada en Londres en marzo de 2021. (Netflix)





La madre del blues

Dirigida por George C. Wolfe, esta es la adaptación cinematográfica de una obra de teatro de 1982 de August Wilson dentro de su serie explorando la experiencia afroamericana a lo largo del siglo XX. Aquí el eje de la historia es la grabación de un disco por parte de la cantante Ma Rainey y las tensiones que surgen tanto con los dueños del estudio de grabación como con un ambicioso trompetista. La película mantiene un aroma teatral y se apoya en el gran trabajo tanto de Chadwick Boseman como de Viola Davis.

Este largometraje fue el último trabajo de Boseman, quien falleció en agosto de 2020 víctima de cáncer de colon. El actor reconocido por su protagonico en Pantera negra en 2018, no llegó a ver el estreno de esta película en la que dio vida a Levee un trompetista y fiel compañero y amigo de la cantante Ma Rainey.

Película musical basada en la obra de teatro escrita por August Wilson. (Netflix)





