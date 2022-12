La cruda película de acción asiática que se metió en el Top 10 de Netflix

"Hell Dogs", una exitosa producción creada y dirigida por Masato Harada. (Netflix)

Basada en el manga del mismo nombre de 2017 de Akio Fukamachi, Hell Dogs: en la casa de bambú es la producción japonesa de drama y acción disponible en Netflix desde el 16 de diciembre, posicionada como la número 10 entre las más populares de los últimos días. Hasta el momento ha obteniendo más de 3.09 millones de horas vistas a lo largo de 10 países, lo cual es un logro para cualquier proyecto televisivo.

Su historia sigue a Shogo Kanetaka, un agente de policía sumido en el trauma luego del asesinato de la mujer que amaba. Desde ese momento, Shogo piensa en una sola cosa: cobrar venganza. Por consiguiente, a su vida llega el momento en que recibe la orden de hacerse pasar por miembro de la yakuza, con la misión de pelearse con Hideki Murooka, un hombre bien particular de dicha organización, para adentrarse realmente en ella.

Junichi Okada, Kentaro Sakaguchi y Mayu Matsuoka son los actores protagónicos de "Hell Dogs". (Netflix)

Hell Dogs está dirigida por Masato Harada y protagonizada por Junichi Okada, Kentaro Sakaguchi y Mayu Matsuoka. Por el momento ha obtenido pocas críticas, así que aún no cuenta con puntuaciones oficiales en las plataformas más conocidas. Sin embargo, de las reacciones que ha recibido no se gana las mejores recomendaciones. No obstante, eso no le quita el lugar privilegiado que tiene en el gigante del streaming.

Uno de los comentarios más llamativos sobre este largometraje de acción fue publicado por Roger Moore de Movie Nation en Rotten Tomatoes, quien aseveró que Hell Dogs no es una película para pusilánimes, puesto que cuenta con torturas y yakuzas que se cortan los dedos y luchan a muerte de formas muy impactantes. Además de poder provocar en los espectadores un sentimiento de perversidad y al mismo tiempo de desesperación.

"Hell Dogs" se encuentra entre las más populares de Netflix, del 19 al 25 de diciembre de 2022. (Netflix)

Según la audiencia en general, el film japonés presenta una narrativa ágil, al tiempo que muestra algunos escenarios minimalistas rápidamente reemplazados por enfrentamientos electrizantes entre los personajes.

La película a cargo de Harada, quien es conocido como uno de los cineastas más célebres en el país asiático, tiene una duración de 2 horas y 17 minutos que mantienen el suspenso de principio a fin, al que es necesario dedicarle el 100% de atención.

"Hell Dogs" es una película japones de drama y acción. (Netflix)

Hell Dogs: en la casa de bambú se encuentra disponible en Netflix desde el 16 de diciembre.

