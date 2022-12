El universo de “Game of Thrones” se vio afectado por los cambios en HBO, asegura George R. R. Martin

El deseo del rey Viserys I para ser sucedido por su primera hija, Rhaenyra, tras su muerte será desestimado por su esposa, Alicent, y la Mano del Rey, Otto. (HBO Max)

El universo de Game of Thrones es uno de los más amados por millones del personas alrededor del mundo y es una mina de oro para HBO. No obstante, los recientes cambios que han sucedido dentro de la compañía, al parecer también están afectando el futuro que tendrán en la pantalla las historias creadas por George R. R. Martin, incluida la segunda temporada de La casa del dragón (House of the Dragon).

A través de su blog personal, el escritor dio a conocer que los proyectos previamente aprobados y que están relacionados con sus populares novelas parecen no avanzar en la producción, puesto que, han sido “archivados” por la plataforma de streaming. Esto luego de que HBO WarnerMedia se fusionara con Discovery en abril de este año, situación que ha provocado muchos cambios y movimientos en el desarrollo de más títulos. Como muestra, el universo de DC estuvo en constantes cambios en las últimas semanas.

La segunda temporada de "House of the Dragon" aparentemente llegaría en 2024. (HBO)

Martin confirmó que no se tiene fecha para el inicio de filmación de La casa del dragón. Esto a pesar de que su capítulo final de temporada fue el más visto de la compañía haya visto desde Game of Thrones. Además, la serie ya había sido renovada para una segunda parte. Martin escribió que otros proyectos en desarrollo no están tan asegurados para llegar a la pantalla.

“Algunos de ellos (los proyectos) se están moviendo más rápido que otros, como siempre ocurre con el desarrollo en las producciones”, indicó el escritor. “Ninguno ha recibido luz verde todavía, aunque esperamos que tal vez ocurra pronto. Se han archivado un par, pero no estaría de acuerdo con decir que están muertos. Puedes sacar algo del estante tan fácilmente como puedas ponerlo en el estante. Todos los cambios en HBO Max nos han afectado, sin duda”.

El universo de George R. R. Martin se vio afectado por los cambios en Warner Media. (HBO)





El futuro incierto para el universo de Game of Thrones

Si bien no especificó qué producciones se han archivado, existen al menos seis proyectos que previamente se encontraban (o encuentran) en desarrollo, entre ellos la serie de precuelas Tales of Dunk and egg y 10.000 ships, ambos proyectos centrados en la princesa Nymeria. Así también, un spin-off de Jon Snow en el que Kit Harington está confirmado como el protagonista.

En su publicación, George R. R. Martin se tomó el tiempo para felicitar a Emma D’Arcy, Milly Alcock y Matt Smith por sus recientes nominaciones al Globo de Oro y a los Critic’s Choice Award: “Bien merecido. Crucemos los dedos de las manos y los pies por todos ellos. Pero bueno, cuando salgan las nominaciones al Emmy, espero que Paddy Considine, Steve Toussaint, Olivia Cooke y Emily Carey también reciban algo de amor. Todos fueron extraordinarios”.

Algunos proyectos del universo "Game of Thrones" han sido archivados. (HBO Max)

El anuncio sobre House of the dragon y su “atraso” también fue corroborado hace unos días por Ewan Mitchell (Aemond Targaryen), quien dio detalles sobre la producción de la segunda temporada y, de alguna manera, adelantó que el show televisivo no regresará a la pantalla hasta 2024. “Vamos a estar rodando durante ocho meses el próximo año. Estamos en la fase de preparación ahora, y es por lo que ahora tengo el pelo corto, para poder ajustar las pelucas”, afirmó el actor al sitio The Face.

Adicionalmente, adelantó lo que se podrá ver en los futuros capítulos: “Si la primera temporada veíamos a Aemond calentándose, la segunda temporada será una gran guerra. Durante la primera temporada hemos visto a la familia haciendo equilibrios en el filo de un cuchillo. Todo lo que hace falta es un empujón de cualquier lado para que salga la sangre. Creo que Aemond es el tipo que comienza el efecto dominó que llevará a la Danza de los Dragones”.

George R.R. Martin felicitó al elenco de "House of the Dragon" por sus nominaciones al Globo de Oro. (HBO Max)

Con esta información, queda completamente descartado el estreno de la continuación de House of the Dragon el próximo año. Puedes disfrutar de la primera temporada a través del servicio de HBO Max.

