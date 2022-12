Protagonista de “Euphoria” en primer adelanto de próxima película sobre Elvis y Priscilla Presley

Este año se estrenó "Elvis", film biográfico sobre el cantante estadounidense. (HBO Max)

Este año Baz Luhrmann estrenó Elvis, el film biográfico sobre el rey del rock que muestra el ascenso y declive del músico estadounidense. Este no es el único proyecto sobre el cantante, ya que Sofia Coppola (On the rocks) prepara un nuevo largometraje basado en la vida de Priscilla Presley. La primera imagen de este anticipado proyecto fue revelado por la propia realizadora.

A través de sus redes sociales Coppola dio a conocer la primera fotografía en la que se aprecia a los actores Jacob Elordi de Euphoria metiéndose en el personaje de Elvis Presley, mientras que Cailee Spaeny de Mare of Easttown aparece como el personaje principal de la próxima producción titulada simplemente Priscilla. El proyecto se desprende de las memorias Elvis and Me, escritas por Priscila y publicadas en 1985.

Nueva película biográfica basada en la vida de la esposa del rey del rock. (Instagram: @sofiacoppola)

Sofia dio un pequeño vistazo de los actores caracterizados con los icónicos looks de esta famosa pareja. La directora publicó la foto en su página de Instagram, revelando que tuvo una “gran sesión” con Spaeny y Elordi. La imagen, que destaca a los actores principales como sus respectivos personajes, reveló solo las siluetas de los protagonistas en una foto oscura y poco clara. El estilo de la fotografía es retro, apropiado para la era den la que se situará la historia.

Elvis y Priscilla pueden considerarse fácilmente la pareja más famosa de la industria, compartiendo 13 años juntos antes de la muerte del legendario cantante en 1977. Si bien puede parecer demasiado pronto para otra película inspirada en el ídolo de la música, dado el reciente lanzamiento del largometraje protagonizado por Austin Butler. La próxima película se basará en Priscila y en su historia de amor contada desde el punto de vista de ella.

Jacob Elordi dará vida a Elvis en la nueva producción. (REUTERS/Andrew Kelly)

En octubre pasado, Coppola habló Vogue y contó por que llamó su atención está historia y por qué decidió hacer una película que se basa completamente en el punto de vista de la ex mujer de Elvis. Aunque la realizadora de Lost in Translation piensa que la película de Baz Luhrmann se hizo de manera creativa, considera que Priscilla era solo un personaje secundario en aquel proyecto.

“Me encanta que a la gente le haya gustado tanto su película sobre Elvis, y ahora, en unos años, habrá otra película sobre Priscilla. Creo que será interesante tener dos interpretaciones completamente diferentes de los mismos eventos y período de tiempo”. Entonces, cuando se le preguntó si Elvis sería solo un personaje secundario en su guión, el director respondió: “Sí, Priscilla es el verdadero foco de atención”.

Este año Austin Butler se metió en la piel de Elvis en la película biográfica sobre el cantante. (Warner Bros.)

También agregó que está contenta de que Luhrmann no haya ahondado en la historia de Priscilla porque, de esa manera, puede “realmente profundizar” en la trama de la pareja de la fallecida cantante. La directora añadió que “La parte más difícil de escribir el guión fue editar tantos detalles increíbles de las memorias de Priscilla. Me interesaba tratar de imaginar cómo debió haber sido crecer en ese mundo a través de sus ojos”.

Coppola ya lanzó una película biográfica centrada en una mujer, con su película de 2006 María Antonieta protagonizada por Kirsten Dunst como la adolescente austriaca que se convirtió en la Reina de Francia. Entonces, con el director dirigiendo la historia de otra mujer, Priscilla se está preparando para ser la próxima película exitosa de Coppola.

Previo a que esta nueva película se estrene, se puede disfrutar de la película Elvis que está disponible en HBO Max.

