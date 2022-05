“True Detective”: qué actriz será la protagonista de la cuarta temporada

Woody Harrelson y Matthew McConaughey formaron parte de la primera temporada de "True Detective". (HBO Max)

La serie que cuenta con tres temporadas anunció la llegada de una nueva entrega con una de las actrices más relevantes de Hollywood. Recordemos que esta serie creada por Nic Pizzolatto, contó en sus diferentes entregas la investigación de crímenes con un tinte siniestro a cargo de distintos detectives. Cada temporada funcionó de manera antológica creando impactantes atmósferas y con un gran elenco en todas ellas.

Matthew McConaughey y Woody Harrelson, fueron los protagonistas de la primera temporada estrenada en 2014 y dirigida por Cary Joji Fukunaga. Luego llegó el turno de la segunda en 2015 que contó con Colin Farrell, Rachel McAdams, Vince Vaughn y Taylor Kitsch en los roles centrales. En 2019 se estrenó la tercera temporada que fue protagonizada por Mahershala Ali y Stephen Dorff.

Mahershala Ali fue el protagonista de la tercera entrega de "True Detective". (HBO)

La serie tuvo sus altibajos y luego de una gran primera temporada que se llevó todos los premios, la segunda fue bastante vapuleada. El estreno de la tercera levantó un poco más la vara y por eso ahora se aguarda con mucha expectativa el arribo de la cuarta entrega. A lo largo de todas las ediciones, True Detective ha tenido 23 nominaciones a los premios más importantes de la televisión, los Emmy. Los cinco que ganó corresponden a la primera temporada.

Ahora llegó el turno de la actriz Jodie Foster, quien se sumará a la ficción. El anuncio del comienzo de los nuevos episodios fue notificado en marzo de este año, pero no se informaron más precisiones sobre fechas de estreno (aunque se estima que sería el próximo año). Esta temporada se llamará True Detective: Night Country.

La dos veces ganadora del Oscar, Jodie Foster, se pondrá al frente de "True Detective". (REUTERS/Johanna Geron)

La actriz le dará vida a la detective Liz Danvers, que estará acompañada por otra colega, Evangeline Navarro (aún no se sabe quién la interpretará). Ambas deberán investigar qué pasó en Ennis, Alaska, cuando seis hombres que operan la Estación de Investigación del Ártico Tsalal desaparecen en plena noche sin dejar ningún rastro que les dé una pista a las detectives. Ellas deberán enfrentar sus propios conflictos internos (como nos tiene acostumbrado esta serie), mientras tratan de llegar a la verdad. Jodie también será productora ejecutiva esta nueva temporada. La serie estará dirigida por Issa López y contará con la producción de Barry Jenkins.

En la nueva temporada, la actriz le dará vida a la detective Liz Danvers. (JOHANNA GERON/REUTERS)

Jodie Foster es una de las grandes estrellas de Hollywood que logró llevarse el premio máximo de la industria, el Oscar, en dos oportunidades por Acusada y El silencio de los inocentes. Sus comienzos se remontan a su participación en Taxi Driver junto a Robert De Niro, aquel film de Martin Scorsese por el que fue nominada por primera vez. La última que fue incluida en una nominación se remonta a 1995 por la película Una mujer llamada Nell. También obtuvo una nominación al Emmy como Mejor directora por la serie de Netflix Orange Is the New Black.

