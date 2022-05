Kit Harington se convertirá en un monstruo para la biopic de Mary Shelley

El actor que dio vida a Jon Snow en "Game of Thrones" se unió recientemente al proyecto cinematográfico. (REUTERS/May James)

Mary’s Monster será una próxima película biográfica basada en la vida de la escritora británica Mary Shelley, autora de la primera novela de ciencia ficción moderna Frankenstein o el moderno Prometeo. Aún en una etapa temprano de desarrollo, la producción ha comenzado a fichar diversos actores para integrar el elenco principal y uno de ellos será Kit Harington, conocido mayormente por su rol como Jon Snow en Game of Thrones.

La actriz danesa Clara Rugaard (I Am Mother y The Rising) protagonizará la biopic en el rol de la famosa novelista y Harington será su opuesto con el papel del monstruo . “Es un guion brillantemente original y fascinante y estoy disfrutando la idea de representar la parte única de The Monster”, indicó el actor. “Una encarnación de la psique de Mary Shelley. Estoy entusiasmado con la visión y la pasión de Farren por el proyecto”.

Clara Rugaard, protagonista de "I Am Mother", será la actriz que dará vida a la creadora de "Frankenstein". (Netflix)

Por otro lado, Ferdia Walsh-Peelo (CODA) también se unió al reparto como Percy Bysshe Shelley, el esposo de Mary; mientras que, Sebastian De Souza (Normal People) dará vida a Lord Byron, un amigo cercano de la pareja.

Una voz femenina y la salud mental en Mary’s Monster

Bajo el sello de Fulwell 73 (productora con sede en Reino Unido), la cinta inició su preproducción a comienzos de este año en colaboración con Rose Pictures y, según había reportado Variety, la dirección recaerá en el cineasta Farren Blackburn (Daredevil). El guion es una pieza original de Deborah Baxtrom y Stephen Hallett con referencias reales sobre la biografía de Mary Shelley.

Mary Shelley fue una pionera de la ciencia ficción en la literatura moderna. (Hulton Archive)

“ Mary’s Monster es una película sobre la voz femenina, la salud mental, la política de género y una juventud privada de sus derechos . Para mí, ningún personaje en la historia ha capturado el espíritu de la época como Mary Shelley y esta es la película de época definitoria para la generación juvenil moderna”, adelantó Blackburn sobre el filme.

Nacida en Londres, Inglaterra, en 1797, Mary fue hija de dos intelectuales muy importantes en su época: la filósofa y escritora feminista Mary Wollstonecraft, y el periodista y escritor William Godwin. Su madre murió al dar a luz, así que ella y su media hermana, hija de Wollstonecraft, fueron criadas por su padre, quien fue una gran inspiración para ella al educarla en base a las políticas liberales de ese entonces.

Boris Karloff interpretó al monstruo Frankenstein en el film de 1931. (Universal Pictures)

Más tarde, se involucraría sentimentalmente con Percy Bysshe Shelley, un hombre casado que se encontraba entre los seguidores políticos de Godwin. Ambos contrajeron matrimonio cuando la primera esposa de él se suicidó en 1816. Fue en ese mismo año que, durante un viaje de verano en pareja a pocas horas de Ginebra, Suiza, la escritora ideó Frankenstein. Hasta el siglo anterior, ella fue reconocida mayormente por su aclamado libro y el rol clave que tuvo detrás de la carrera literaria de Percy, pero en la modernidad se han estudiado más de sus otras publicaciones (Valperga, Perkin Warbeck, El último hombre, Lodore y Falkner).

