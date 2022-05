Conoce a los artistas de “A Tiny Audience”, el show musical nominado al Emmy que estrenó su tercera temporada

Músicos que realizan íntimas interpretaciones acústicas y comparten las historias detrás de sus canciones frente a una pequeña pero poderosa audiencia. (DIRECTV)

Directv estrenó en exclusiva para toda América Latina el show que reúne a una variedad única de músicos que realizan íntimas interpretaciones acústicas y comparten las historias detrás de sus canciones frente a una pequeña pero poderosa audiencia. Se llama A Tiny Audience, tienen dos temporadas completas y en la tercera continúa ofreciendo una visión íntima de artistas interpretando su música de cerca como nunca. La serie es una producción de February Entertainment LLC y fue nominada al Emmy.

El programa consiste en invitar a un artista o dúo que presenta tres canciones, incluyendo su mayor éxito, su canción más especial y una que no ha interpretado antes, después de revelar al público algo que nadie sabe sobre ellos. Intima, reveladora y con un valor único pensado para conocer más a los artistas que vemos en redes sociales, recitales y que escuchamos en plataformas de streaming, pero en una configuración en la que no se han presentado antes.

Jessie Reyez en "A Tiny Audience". (DIRECTV)

La tercera temporada debutó con Leslie Grace y Zion & Lennox, y para lo que sigue prepara un excelente repertorio de artistas que hoy son los protagonistas de los rankings en Latinoamérica: Justin Quiles, Jay Wheeler y Guaynaa; los reconocidos cantautores Carla Morrison y Mike Bahía, con invitados sorpresa como Danny Ocean, además de Aleks Syntek y Ximena Sariñana. También las muy buscadas Jessie Reyez, Becky G, Manuel Medrano y Danna Paola, y las leyendas La India y Robin Thicke. Además, la nueva temporada incluye un explosivo homenaje a Celia Cruz con Jon Secada, Silvestre Dangond, Cimafunk y la superestrella Alejandra Guzmán.

La serie emitió su primer episodio en 2019. Presentó en un contexto único a diferentes artistas que, además de su show musical, se involucraron con el espectáculo para contar algo más. Como plus, se mantuvieron apenas comenzada la pandemia para brindar sus episodios. “Con los desafíos a los que todos nos hemos enfrentado en los últimos dos años, estoy muy complacido de que A Tiny Audience nunca haya dejado de brindarnos el placer de la música”, dijo Willard Tressel, Gerente General de OnDIRECTV, sobre el show que ofreció el programa estos años. “Estamos muy emocionados de traer a nuestros espectadores la temporada 3 con un nuevo line-up de estrellas, cada una respondiendo preguntas reveladoras y, como siempre, interpretando tres grandes canciones”.

Justin Quiles en "A Tiny Audience". (DIRECTV)

Esta es la grilla completa de la tercera temporada:

Viernes 6 de mayo

Jessie Reyez – A las 21:00. La cantautora colombiana-canadiense nominada al Grammy y superestrella en ascenso enamora a la audiencia con sus emocionantes interpretaciones de “Figures”, “Sola” y “Mama”.

Guaynaa – A las 21:30. El rapero puertorriqueño enciende el escenario con su ingeniosa fusión de reguetón, interpretando “Cumbia a la gente”, “Cerveza” y “Chica ideal”.

Viernes 13 de mayo

Danna Paola – A las 21:00. La talentosa actriz y cantante mexicana recibe una ovación tras interpretar la desgarradora canción “Dos extraños” y comparte los secretos detrás de los éxitos favoritos de sus fans, “Mala fama” y “Mía”.

Mike Bahía & Friends – Al finalizar el episodio anterior. El ganador del Grammy Latino al mejor nuevo artista de 2020, se une a sus amigos y colaboradores como Danny Ocean y Lenny Tavárez para interpretar “Detente” y “Colorao”, y cuenta la conmovedora historia de amor detrás de “La rutina”.

Viernes 20 de mayo

La India – A las 21:00. Coronada por la propia Celia Cruz como la “princesa de la salsa”, la cantante nacida en Puerto Rico y criada en el sur del Bronx, La India, muestra su poderosa voz con “Sedúceme”, “Nunca voy a olvidarte” y “Qué ganas de no verte nunca más”.

Justin Quiles – A las 21:30. El extraordinario compositor y cantante de pop y reguetón regresa a A Tiny Audience después de su sentido homenaje a Juan Gabriel, para interpretar su nuevo sencillo “Loco” y los éxitos “Jeans” y “Egoísta”.

Danna Paola en "A Tiny Audience". (DIRECTV)

Viernes 27 de mayo

Carla Morrison – A las 21:00. La cantautora mexicana y múltiple ganadora del Grammy Latino deleita a la audiencia con sus delicadas y melancólicas baladas “Disfruto”, “Contigo” y “Una foto” y sorprende al público con su vida alegre y sencilla fuera de la industria musical.

Manuel Medrano - A las 21:30. El cantante pop colombiano y sensación internacional revela cómo un regalo muy especial hizo que dejara de lado su temprana carrera en el baloncesto. Lleva su conmovedora voz al escenario para interpretar “Afuera del planeta”, “Tengo que llegar a tiempo” y “Negra”.

Viernes 3 de junio

Ximena Sariñana - A las 21:00. La actriz y compositora mexicana muestra sus amplias influencias musicales, desde el pop hasta el R&B y las baladas, con los favoritos de los fans “Cobarde” y “Una vez más” y su nueva canción “El amor más grande”.

Aleks Syntek - A las 21:30. El múltiple ganador del Billboard Latino habla sobre su colaboración con Ana Torroja de Mecano para el himno internacional “Duele el amor”, así como del tema principal de la película más taquillera de México, “Sexo, Pudor y Lágrimas”, e invita a la audiencia a escuchar su amada balada pop “Intocable”.

Viernes 10 de junio

Robin Thicke - A las 21:00. El cantante de “Blurred Lines”, varias veces nominado al premio Grammy, juez de The Masked Singer y aclamado productor discográfico, presenta temas de su nuevo álbum inspirado en Bossanova y canta en español por primera vez.

Tributo a Celia Cruz - A las 21:30. Jon Secada, Silvestre Dangond, Alejandra Guzmán y Cimafunk celebran a la legendaria Celia Cruz y su monumental legado musical añadiendo su toque personal a “Guantanamera”, “Te busco”, “La Negra tiene tumbao” y “Pa’ La Paloma”.

Guaynaa en "A Tiny Audience". (DIRECTV)

La serie es exclusiva de DIRECTV. Cada viernes se estrenan dos episodios por el canal OnDIRECTV (201 y 1201 HD) y la plataforma on demand DIRECTV GO a las 21 hs. para Argentina, Colombia, Ecuador, Peru, Uruguay y a las 22 hs. Chile. Además, las dos primeras temporadas de A Tiny Audience están disponibles de manera on demand en DIRECTV GO.

