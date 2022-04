¿Un reality que prepare a la gente para el momento de morir? Peacock lo hará realidad

Imagen de referencia. La producción llevaría por nombre “The Gentle Art of Swedish Death Cleaning” y está basado en el libro del mismo título. (Foto: Franco Fafasuli)

Muchos realities transforman la vida de las personas, pero The Gentle Art of Swedish Death Cleaning es bastante particular, y está basado en el libro más vendido de la autora sueca Margareta Magnusson que se titula con el mismo nombre, de 2017. Sin embargo, por el momento, Peacock de NBC Universal, ha encargado la serie sin guión del mismo.

Según Peacock: “la serie estará protagonizada por una ‘limpiador sueco’, quien ayudará a las personas a organizar y desmitificar sus hogares, vidas y relaciones; lo que les permitirá prepararse para la muerte mientras disfrutan de la vida.”

Peacock es un servicio de video bajo demanda estadounidense por Internet. (NBC Universal)

El New York Times describió el libro como “un manual sobre cómo reducir tus pertenencias antes de morir, para que estas no sean una carga para tu familia”.

“En esta serie, los espectadores se adentrarán en un viaje honesto y emocional mientras ven a gente corriente conquistar sus peores miedos y descubrir quiénes son realmente por dentro”, dijo Rod Aissa, vicepresidente ejecutivo de contenidos no guionizados de NBC Universal Television & Streaming. “Esperamos que nuestra serie compasiva y dinámica provoque una conversación en cada hogar y rompa el estigma en torno a la mortalidad y la dura realidad de dejar ir las cosas”, apuntó.

Margareta Magnusson, autora del best seller “The Gentle Art of Swedish Death Cleaning". (Foto: suministrada)

“The Gentle Art of Swedish Death Cleaning nos recuerda que debemos centrarnos en lo que es verdaderamente importante, y no podíamos encontrar un equipo mejor para hacer este viaje que Peacock”, añadió Poehler, quien también narrará cada episodio.

El limpiador sueco de la muerte -que aún no ha sido elegido- “pondrá patas arriba cada hogar mientras descubren y deshacen décadas de coleccionismo. Con su sensibilidad claramente sueca, liberan a cada persona del desorden de su vida y les permiten transmitir sus recuerdos más preciados a sus familiares, amigos o vecinos. Por el camino, los espectadores emprenderán un viaje con cada individuo mientras recuerdan quiénes fueron una vez, descubren quiénes deberían ser y navegan por cómo quieren ser recordados”; finalizó el productor.

"El arte sueco de ordenar antes de morir", es un libro través del cual se aprende a dejar los asuntos en orden antes de la muerte. (Amazon)

La serie está coproducida por Universal Television Alternative Studio. Poehler y Kate Arend serán productoras ejecutivas junto a Collins, Michael Williams, Rob Eric y Renata Lombardo. Magnusson también será productora ejecutiva junto a Jane Magnusson, Stephen M. Morrison, Faye Stapleton y Susanna Lea.

