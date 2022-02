Asa Butterfield y Gwendoline Christie protagonizan el primer tráiler de la película “Flux Gourmet”

Ubicado en un instituto dedicado al espectáculo culinario y alimentario, un colectivo se ve envuelto en luchas de poder, venganzas artísticas y trastornos gastronómicos. (Tráiler de "Flux Gourmet")

Flux Gourmet es un largometraje de terror surrealista en el que un colectivo sonoro que no puede decidirse por un nombre, decide hacer una residencia en un instituto dedicado a la actuación culinaria y alimentaria. Los miembros de esta escuela gastronómica están atrapados en sus propias luchas de poder, y su dinámica disfuncional se complica cuando tienen que responder ante la directora del instituto, Jan Stevens, lo que genera que aparezcan varias rivalidades.

El elenco de esta producción audiovisual está encabezado por Asa Butterfield (Billy Rubin) y Gwendoline Christie (Jan Stevens), y junto a ellos se encuentran Ariane Labed, Richard Bremmer, Leo Bill, Fatma Mohamed y Efthymis Papadimitriou.

Asa Butterfield y Gwendoline Christie son los protagonistas de "Flux Gourmet". (Foto cortesía)

Durante esta semana se conoció el primer avance oficial de este film, que se trata de la nueva película de Peter Strickland, un cineasta de culto responsable de películas como Berberian Sound Studio, The Duke Of Burgundy y In Fabric.

En aquel tráiler, que dura un poco más de un minuto, queda claro que los espectadores se encontrarán con una historia poco habitual, llena de extravagancias y personajes que normalmente no se ven en la pantalla grande.

La próxima semana se presentará en el Festival de Berlín. (Foto cortesía)

Mientras aprenden sobre performance culinario, se desarrollan las varias rivalidades entre los distintos miembros de dicho colectivo. Además de los personajes ya mencionados, se suma el de Makis Papadimitriou, quien le da vida a Stones, el conserje del instituto y el encargado de soportar en privado todos los problemas que se van presentando entre los asistentes. Además, será testigo de todos los conflictos que cada vez son más graves.

Flux Gourmet se presentará la próxima semana se presentará en el Festival de Berlín.

