Dónde ver estas cinco películas que cumplen 20 años y brillan como el día del estreno

Ya han pasado dos décadas desde el estreno de estas películas que abarcan un arco amplio de géneros, desde el cine de animación, pasando por la ciencia ficción y llegando hasta los superhéroes. En su momento fueron grandes éxitos de público y de crítica. Gracias al streaming, volver a verlas es fácil: a continuación un listado de cinco títulos que se destacan entre los buenos recuerdos cinematográficos, y las plataformas donde volver a disfrutarlos.

Spiderman - Netflix

Sam Raimi fue el encargado de llevar al cine las hazañas arácnidas de Peter Parker: esta cinta se convirtió en un éxito rotundo y abrió la puerta a las historias de los superhéroes cinematográficos. Protagonizada por Tobey Maguire en el papel protagónico, este filme narró los orígenes de Spider-Man y marcó un estándar muy alto con sus imágenes icónicas del sorprendente hombre araña.

Luego de sufrir la picadura de una araña genéticamente modificada, un estudiante de secundaria tímido y torpe adquiere increíbles capacidades como arácnido. Pronto comprenderá que su misión es utilizarlas para luchar contra el mal y defender a sus vecinos.

Harry Potter y la cámara secreta (Harry Potter and the Chamber of Secrets) - Google Play

Esta fue la secuela de los magos que protagonizan la saga de Hogwarts: así se dio continuidad a la franquicia basada en los libros de J.K. Rowling. A partir de esta película, las aventuras de Harry, Ron y Hermione se consolidaron en la lista de grandes éxitos cinematográficos de la historia. Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson volvieron a sus papeles como protagonistas de esta cinta, que ahora mostraba un poco más sobre ese peligro que acechaba a Harry, cuando el heredero de Salazar Slytherin abre la cámara secreta y deja en libertad a un monstruo que petrifica a los alumnos del colegio.

Terminado el verano, Harry no ve la hora de abandonar la casa de sus odiosos tíos. Inesperadamente se presenta en su dormitorio Dobby, un elfo doméstico, que le anuncia que correrá un gran peligro si vuelve a Hogwarts.

Lilo y Stitch– Disney+

Una de las grandes películas del estudio de animación: una propuesta que encuentra sus mayores fortalezas en su sencillez, su humildad y su encanto; a esto se suma una pareja protagonista imposible de olvidar. Una pareja extraña, es cierto: una niña hawaiana adopta a un presunto perro que, en realidad, es un extraterrestre en pleno escape de unos cazadores intergalácticos. Sus aventuras hicieron de Lilo y Stitch un dúo memorable.

"Lilo y Stitch" es la historia de una niña hawaiana que adopta a un perro que en realidad es un extraterrestre que se esconde de unos cazadores intergalácticos.

Sentencia previa (Minority Report) – Google Play

Con este largometraje el cineasta Steven Spielberg regresó al género de la ciencia ficción. Minority Report, una adaptación de una historia de Philip K. Dick con Tom Cruise como protagonista, quedó en la cultura popular como un gran homenaje al cine negro clásico. Sin dejar de lado las escenas de acción, desarrolla una trama compleja con un elenco de primera línea: una historia de detectives, engaños y crímenes por resolver.

Gracias a una unidad policial de élite, en el año 2054 los crímenes se pueden evitar al detener a los culpables antes de que los cometan. Cuando uno de los agentes es acusado de un futuro delito, deberá enfrentarse al sistema que él mismo ha creado para demostrar su inocencia.

El señor de los anillos: las dos torres (The Lord of the Rings: The Two Towers) – Google play

En esta secuela las expectativas de los fanáticos pusieron a prueba a Peter Jackson, el director de esta saga cinematográfica basada en los libros de J.R.R. Tolkien. Y Jackson logró un resultado que para muchos era inimaginable: sumergió al público en una historia épica y emocionante, con una puesta en escena deslumbrante y un contenido visual poético. Frodo y Sam descubren que Gollum los está siguiendo; él les promete guiarlos hasta las puertas de Mordor a cambio de quedar libre. Mientras tanto Aragorn, el elfo Legolas y Gimli el enano llegan al reino de Rohan y descubren que el rey Theoden está bajo el conjuro de Sarumán.

Los hobbits Frodo y Sam descubren que Gollum les está siguiendo. La criatura les promete guiarlos hasta las puertas de Mordor si después lo dejan libre. Aragorn, el elfo Legolas y Gimli el enano llegan al reino de Rohan y descubren que el rey Theoden está bajo el conjuro de Sarumán.

