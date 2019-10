Tanto es así que ayer -también- la CNE difundió una resolución para que en todo el país la justicia electoral disponga el reemplazo de los delegados que tengan filiación partidaria. No obstante, especificó que los casos no son mayoría. “De esa comprobación preliminar efectuada se concluye que el porcentaje de Delegados afiliados es menor y, fundamentalmente, que no expresa sesgo partidario alguno sino que se encuentra distribuido entre las distintas agrupaciones políticas, es necesario que se proceda a su reemplazo”, dictaminó en el expediente "S" 78/2019.