Donde el Gobierno apuesta todo a ganador es en San Luis, provincia que sólo durante cuatro años no hubo gobernador de apellido Rodríguez Saá. En las PASO ganó precisamente ese ex gobernador, Claudio Poggi, por 18% (50.000 votos) ahora en las filas de Cambiemos. Pero el gobernador Alberto Rodríguez Saá y su hermano Adolfo, candidato a senador (la provincia elige tres senadores y dos diputados), multiplicaron la ayuda social desde agosto y ofrecieron empleo para inyectar dinero e incentivar el consumo y la actividad comercial. Aspira el PJ a achicar la brecha a un dígito buscando el voto de los puntanos que no fueron a votar: 75.000 empadronados no asistieron a las urnas el 13 de agosto. Dar vuelta la derrota para el peronismo sería, según admiten ellos mismos, una epopeya difícil de alcanzar.