Una referente social de Córdoba le entregó una carta a León XIV por el desfinanciamiento de los barrios populares

Débora Koraj con la carta que poco después entregaría a León XIV

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“La verdad es que fue una sensación increíble todo lo vivido desde el comienzo. Nunca pensé que desde un barrio, desde las periferias, podría tener esta enorme bendición de estar cerca del Papa. Fue nerviosismo, alegría, escucharlo, poder participar y entregarle el documento donde estamos representados todos los trabajadores de la economía popular, relató con emoción a Infobae Débora Koraj, referente del barrio popular 12 de Septiembre de Córdoba e integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

En su relato se transmite la emoción que aún la cruza. Por momentos interrumpe la oración. “Perdón, se me hace un nudo en la garganta”, aclara y continúa: “Sentí que nos estaban escuchando. Ojalá el Gobierno haga lo mismo”.

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Koraj le hizo entrega al sumo pontífice de un documento elaborado en conjunto con las organizaciones que plantea soluciones para los problemas de su barrio y de la economía popular, uno de los temas que ya fue mencionado por el Papa durante sus intervenciones frente a los fieles, la dirigencia política y empresarial. “Fue como sentir que nuestra lucha por tierra, techo y trabajo no son solamente palabras sino, como decía Francisco, son derechos sagrados”, dijo.

"Tenemos que dar a conocer a los demás la belleza que nosotros hemos conocido en Cristo”, expresó León XIV en la Santa Misa de Córdoba

La dirigente social fue una de las integrantes de los movimientos populares que el martes le entregó una carta al papa León XIV en un encuentro que su santidad mantuvo en el marco de una audiencia organizada por la Vicaría de los Pobres. Koraj fue la responsable de compartir la situación crítica de las familias ante la paralización de más de 700 obras de integración sociourbana en todo el país.

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Una audiencia después de la Santa Misa ante 800 mil personas

El pontífice celebró una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba ante 800 mil personas y centró su homilía en la vocación a la santidad, el testimonio cotidiano de la fe y la construcción de una patria fraterna y solidaria. Después, ya en la Catedral de Córdoba, expuso: “El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta”.

Fue en ese contexto que Koraj accedió a la audiencia privada junto a otros 19 representantes de sectores populares, quienes le transmitieron de primera mano la coyuntura social que atraviesan los barrios y le entregaron obsequios simbólicos. “Cuando me bendijo sentí que esa bendición era para todos nosotros, para cada vecino y vecina, para cada compañera que pone el cuerpo todos los días. Así que fue una sensación única. Fue muy lindo haber vivido esta oportunidad y esta bendición extraordinaria”, relató Koraj a este medio.

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En 2014, Débora Koraj comenzó a organizarse junto a otros vecinos y vecinas para recuperar un terreno abandonado y construir allí un lugar para sus familias

“En ese documento no solamente reafirmamos nuestras luchas de tierra, techo y trabajo, sino también la confirmación del cuidado a la casa común, que lo venimos haciendo entre todos y que vamos a seguir peleando. Me bendijo, le pude tocar la mano”, agregó la dirigente.

El lunes, en un auditorio colmado por dirigentes sociales, sindicales y empresarios, el papa León XIV dejó un mensaje contundente sobre el trabajo durante su visita a la Universidad Católica Argentina. “Tierra, techo y trabajo son exigencias de la justicia social”, sostuvo. Un precepto que a nivel mundial acuñó Francisco, su predecesor.

La realidad de los barrios desde adentro

En 2014, Koraj comenzó a organizarse junto a otros vecinos y vecinas para recuperar un terreno abandonado y construir allí un lugar para sus familias. Desde entonces, el barrio 12 de Septiembre creció a partir de la organización comunitaria, las asambleas y el trabajo colectivo para conquistar el acceso a la tierra, la vivienda y los servicios básicos.

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Su compromiso no terminó ahí. Frente a la paralización de las obras de integración sociourbana y el deterioro de las condiciones de vida en los barrios populares, Koraj continúa el trabajo comunitario desde otro lugar: “Hoy coordina el espacio barrial 12 de Septiembre de Vientos de Libertad, un programa del MTE al que llegan jóvenes que buscan dejar el consumo de drogas y reconstruir sus proyectos de vida. Allí encuentran contención, acompañamiento y organización comunitaria para transitar sus procesos de recuperación”, le dijo al Papa a través del escrito. El diputado Juan Grabois, cofundador del MTE, también impulsó las gestiones para que trabajadoras del sector tuvieran un lugar en la agenda de la visita papal.

Después de Córdoba, Su Santidad fue recibido en una vigilia por un millón de jóvenes en el Monumento de los Españoles (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

La carta que Koraj entregó en mano al Pontífice fue elaborada por la Mesa Nacional de Barrios Populares y retoma una frase que el propio León XIV pronunció en octubre de 2025, cuando recibió a movimientos populares en Roma: “La tierra, la casa y el trabajo son derechos sagrados; vale la pena luchar por ellos. El texto también cita la exhortación Magnifica humanitas, en la que el Papa reafirmó tierra, techo y trabajo para todos y mencionó a los movimientos populares entre quienes comparten la responsabilidad por el bien común.

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“Querido León, detrás de cada obra paralizada hay familias que siguen esperando el agua, viviendas con riesgo de incendio, vidas en peligro, calles que todavía se inundan y trabajadores de la economía popular que perdieron la posibilidad de seguir construyendo sus propios barrios”, señala la carta, firmada por la Mesa Nacional de Barrios Populares.

Su historia forma parte de una experiencia que se multiplicó en todo el país. En 2016, organizaciones sociales, la Iglesia y habitantes de los barrios populares impulsaron el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), que identificó 6.467 barrios donde viven alrededor de cinco millones de personas. Ese proceso derivó en la Ley 27.453, luego reformada por la Ley 27.694, que convirtió el acceso al hábitat digno en política de Estado y fue aprobada casi por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso de la Nación.

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Según el documento entregado al pontífice, desde diciembre de 2023 la política de integración sociourbana atraviesa un fuerte proceso de desfinanciamiento. Más de 700 obras que estaban en ejecución se encuentran paralizadas, más de 11.000 mujeres vieron interrumpido el programa Mi Pieza para mejorar sus viviendas, 728 barrios quedaron sin relevar y hay más de 98.000 certificados de vivienda pendientes de entrega. Los vecinos debieron recurrir a la Justicia, que ordenó de manera cautelar la continuidad de la política y suspendió la disolución del fondo que la financia.

A través de una carta, dirigentes del MTE expusieron ante León XIV la realidad de los barrios populares

“No se trata de una discusión técnica o administrativa, sino que es una ley vigente que se deja de cumplir, son derechos que retroceden, son personas cuyo sueño de vivir mejor quedó afectado”, sostiene el texto de la Mesa Nacional de Barrios Populares.

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La carta entregada a León XIV también destaca los avances logrados entre 2019 y 2023: más de 250.000 familias accedieron a conexiones de agua, luz y cloacas; se emitieron más de 870.000 Certificados de Vivienda Familiar; se ejecutaron más de 1.200 proyectos de integración sociourbana en más de 1.000 barrios y más de 250.000 mujeres mejoraron sus hogares a través del programa Mi Pieza, con una reducción del hacinamiento.

“Donde se levantan torres para unos pocos, nosotros levantamos comunidad”

Para Koraj, la integración sociourbana no consiste únicamente en construir viviendas o infraestructura, sino en reconocer la organización de quienes habitan los barrios y son protagonistas de su propia transformación. “Los barrios populares nos organizamos todos los días para cuidar a nuestra comunidad, acompañar a las familias y generar trabajo digno”, sostuvo la dirigente del MTE al ser consultada por los medios de comunicación después del encuentro con su santidad.

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Cientos de miles de fieles ya peregrinan a Luján para despedir al papa León XIV en la última Santa Misa que oficiará frente a la Basílica de Luján (EFE/ Nicolás Suárez)

En ese sentido, reivindicó el trabajo de las cooperativas de la economía popular, que llevan adelante obras, mejoramientos habitacionales y tareas comunitarias. “La integración -remarcó- se construye casa por casa y cuadra por cuadra, con participación de los propios vecinos y vecinas, lo que garantiza no solo una vivienda, sino también acceso a servicios, escuelas, centros de salud, clubes y espacios de encuentro”, sostuvo.

La referente destacó además la continuidad del compromiso de la Iglesia con las demandas de los movimientos populares: “Nos da esperanza porque retoma una bandera que para nosotros es fundamental: que tierra, techo y trabajo son derechos sagrados”. Y sintetizó la convicción que atraviesa su recorrido: “Donde se levantan torres para unos pocos, nosotros levantamos comunidad”.