Tensión y operaciones internas: batallas en el Gobierno mientras hospedan a León XIV

El papa León XIV defendió la doctrina social de la Iglesia y el rol de los sindicatos durante su visita a la Universidad Católica Argentina (REUTERS)

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Más allá del pedido de diálogo del Papa León XIV, Karina Milei aún busca la mejor manera de contraatacar a Patricia Bullrich tras la última foto con su equipo que, aseguraron en Casa Rosada, “cruzó un límite”. Los Menem ven la mano de Santiago Caputo detrás de la filtración sobre las cuentas y los bienes que se compró la madre de Sebastián Pareja, mano derecha de Karina en la provincia de Buenos Aires. Los libertarios de las provincias miran, incrédulos, la negociación con los gobernadores que pueden dejarlos mirando desde afuera. Y el jefe de gabinete, Diego Santilli se resigna a no tener los votos para suspender las PASO. Estos son algunos de los ejemplos que abundan dentro del Gobierno. El enemigo, de cara al 2027, está adentro. Todo sucede por abajo. En la superficie, el Papa León XIV y un Gobierno que deberá hospedarlo hasta esta tarde, cuando el Sumo Pontífice vuele hacia Perú.

La llegada del Papa fue muy celebrada por el Poder Ejecutivo. La organización estuvo a la altura de los acontecimientos. Sin embargo, el mensaje de León, que es el de la doctrina social de la Iglesia, y en reiteradas ocasiones celebró el mensaje que supo dar Francisco, no cayó bien. Su discurso, aunque no direccionado hacia una persona, estuvo en las antípodas del libreto libertario. Entre otras cosas, León XIV defendió el rol de los sindicatos; exigió que “la economía esté al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía”; pidió respetar la importancia del diálogo con quien piensa distinto, exigió controlar la Inteligencia Artificial y hasta reconoció el trabajo de los cartoneros y los dirigentes de la Economía Popular. “No esperan pasivamente la asistencia del Estado, se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias con su demanda de inclusión social: Tierra, Techo y Trabajo”. Esta última frase la dijo en la Universidad Católica Argentina (UCA) frente a funcionarios del Gobierno de primera línea. Escuchaba, con cara adusta, Sandra Pettovelllo, ministra de Capital Humano que supo enfrentar a organizaciones como las de Juan Grabois.

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Mientras la cadena nacional de la agenda sigue el minuto a minuto de León, la mirada de Casa Rosada se desvió por unos momentos de la negociación con los gobernadores para detenerse en Patricia Bullrich. Más de una semana pasó desde la última foto que publicó la senadora. Fue distinta a las anteriores. Estaba con su equipo de trabajo. Mostraba fortaleza de grupo. No estaba en el centro ni en soledad. La foto llegó casi de manera automática a los ministros y a la secretaria general de la Presidencia. Horas después uno de los diputados de la imagen se cruzó con un colega libertario. “Ustedes tienen que reelegir, ¿no? los que están ahí olvídense”, fueron las palabras. Falta poco para el armado de la lista. La advertencia no cayó bien. “Hay dos formas de reaccionar ante la presión. Cómo el huevo o la papa. Ante más calor el huevo se endurece. La papa se ablanda. Los que estamos con Patricia somos lo primero”, reaccionaron. El Gobierno sobreactúa una supuesta respuesta “cuando el Papa se vaya de la Argentina”. Lo cierto es que Milei tiene más para perder en una batalla a matar o morir. No puede echarla de su cargo, ya que es senadora. Podría sacarle la jefatura del bloque. Pero no hay nadie en el espacio con la fuerza de Bullrich para imponerse al frente y llevar adelante negociaciones clave. “No sale una ley más”, repiten.

Karina Milei evalúa una respuesta interna contra Patricia Bullrich tras la difusión de una foto con su equipo legislativo

Bullrich no piensa bajarse del tono desafiante. En voz baja y con otra estrategia, Infobae pudo hablar con libertarios que esperan ver cómo avanzan los acontecimientos. La bronca de muchos es que no hay definiciones de apoyo de Casa Rosada a la campaña en las provincias. El temor, concreto, es que los Menem acuerden con gobernadores aliados y exijan a libertarios a bajarse de la pelea. Que les hayan puesto a muchos la zanahoria del liderazgo para negociar. Del otro lado, los gobernadores exigen de manera urgente un acuerdo para seguir apoyando al Ejecutivo. “Quieren los votos para el Presupuesto mientras le dan caja y oxígeno a mandatarios que no sostuvieron la gobernabilidad. Además quieren bajar las PASO. Además que compartamos toda la lista. ¡No ceden una!”, dijo un diputado del norte a este medio. La demora hace que la negociación sea cada vez más complicada. Un ejemplo: Rolando Figueroa, de Neuquén, puso fecha a la elección provincial. Será el 14 de febrero. “A alguno va a tener que cagar. Y mientras pase más tiempo será más duro. Con la primera votación ya se detona”, reconoció un libertario que adelantó a este medio que Presupuesto irá a extraordinarias y ya se resignó con juntar los votos para suspender las PASO. “Si dejan afuera a varios, Patricia presenta cuatro mil avales y va a la interna. Muchos van a ir con ella. Por eso, no te quedes solo con los que están ahí en la foto de su equipo. Muchos miran de reojo la pelea para elegir bando”, adelantaron en el Senado. Preocupante.

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Por fuera del ecosistema del Congreso, la interna entre el equipo de Santiago Caputo y Karina Milei no se detiene. Todo lo que sucede es visto en clave interna. El último capítulo fue la información que publicó el colega Rodis Recalt en la revista Noticias. Allí se detallaron una serie de transferencias millonarias en una cuenta bancaria del diputado nacional y armador de Karina en Buenos Aires, Sebastián Pareja. El legislador la comparte con sus padres y se encontraron posibles inconsistencias respecto de su declaración jurada patrimonial y la compra de un departamento en Puerto Madero por 350.000 dólares, escriturado a nombre de su madre, de 80 años. En lugar de responder a la información, quienes trabajan con el diputado vieron la mano de Caputo en la filtración. “Se están pasando de rosca”, aventuraron con paranoia evidente. Las Fuerzas del Cielo lo niegan.

El papa León XIV dejó mensajes contrarios al discurso del Gobierno

El día después. El impacto de la estrepitosa derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término aún no termina de cerrar. El partido republicano entró en crisis y entienden que serán dos años de gestión a la defensiva. Infobae estuvo en Washington los días siguientes del “martes negro”. Fuentes republicanas en el Congreso reconocieron a este medio que los demócratas impulsarán investigaciones sobre la administración. “Tendrán la fuerza para armar las comisiones y solicitar datos. Tenemos la capacidad de bloquearlos. El problema es que la agenda será de auditoría. Nunca es bueno ser auditado”, explicaron. Con la asunción de los nuevos legisladores el próximo 3 de enero, uno de los reclamos será acceder al contrato firmado entre Estados Unidos y Argentina para el financiamiento extraordinario que sucederá en 2025.

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¿Sigue vigente? Esa es la gran pregunta. El ministro de Economía Luis Caputo, lo da por hecho. En París hizo una presentación ante diplomáticos y empresarios y tituló: “Los flujos y los stocks son muy sólidos en relación con las necesidades potenciales”. Un ítem marcaba los “additional buffers” y entre los puntos estaba el monto de los 20 mil millones de dólares. ¿Eso está vigente? “Nosotros nunca pudimos acceder a los documentos. No será fácil a la administración de Trump volver a hacer ese juego con el costo político que se pagó entre el sector agropecuario de Estados Unidos”, dijeron a Infobae. En Argentina, el Congreso tampoco pudo ver el acuerdo. El tiempo dirá.