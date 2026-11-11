Nuevas y viejas internas: el Gobierno evitó politizar la visita del Papa, pero no pudo evitar las tensiones

Javier y Karina Milei junto a Jorge Macri

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Durante toda la visita de León XIV, el Gobierno buscó que los discursos y las actividades del Pontífice no se leyeran en clave política, pero no pudo evitar que desde la oposición y desde algunos sectores internos se aprovechara la visita del Papa para sentar posiciones que incomodaron a la administración nacional.

La primera tensión surgió a partir de algunas definiciones del Santo Padre que el peronismo y el sindicalismo celebraron de inmediato, principalmente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que en varias oportunidades utilizó los dichos del Sumo Pontífice para cuestionar al oficialismo, tanto implícita como explícitamente.

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En las redes sociales, por ejemplo, sostuvo que “sus palabras sobre tolerancia, solidaridad, unidad, pobreza, exclusión, discapacidad y educación marcan un camino imprescindible”.

“Como dijo el Papa, el progreso de una nación también se mide por su acompañamiento a las personas con discapacidad. En nuestra provincia, la dignidad y la integración son una prioridad. Muchas gracias por traernos un mensaje de inclusión, por invitarnos a dejar de lado el egoísmo”, escribió en su cuenta de X.

Axel Kicillof le entregó al Papa una caja con un mate durante su visita a Don Orione en presencia de autoridades eclesiásticas

En la Casa Rosada, sin embargo, insistieron en que el mensaje de León XIV no fue tan a contramano de la visión que pregona el presidente Javier Milei: “No es Francisco, eso está claro”, remarcó a Infobae una persona muy cercana al líder libertario.

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A esa discusión se sumó una polémica vinculada con la organización de la misa en el Monumento de los Españoles, coordinada en conjunto entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires.

En primer lugar fue la vicepresidenta Victoria Villarruel la que volvió a atacar al Poder Ejecutivo, al afirmar que no había podido asistir porque nunca recibió el código QR necesario para ingresar al sector reservado a los funcionarios.

Desde el Gobierno salieron a desmentir esa versión y aseguraron que “se le cursó la invitación el día 4/11 para participar de la misa en el monumento a los españoles”.

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Asimismo, las autoridades dejaron trascender el mail con el que se le había enviado el código de acceso correspondiente y remarcaron que incluso “parte del equipo de ceremonial de Nación tuvo reuniones con su entorno para explicarle cómo eran los ingresos y demás cuestiones referidas a las actividades”.

Villarruel volvió a estar al frente de la interna

La controversia escaló horas más tarde por otro motivo: la presencia de figuras mediáticas en la carpa VIP montada para la ocasión, entre ellas Yanina Latorre y Florencia de la V.

Desde la administración porteña reconocieron que las invitaciones se dividieron entre ambas jurisdicciones y que la Ciudad entregó las suyas a quienes consideró oportuno, aunque sin especificar a quiénes.

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En el Gobierno nacional, en cambio, prefirieron no profundizar en el tema ni cuestionar las decisiones tomadas por la gestión de Jorge Macri. “Este tema está opacando lo bien organizado que estuvo la misa, cosa que no fue sencilla”, señalaron desde Balcarce 50.

Aunque el conflicto no llegó a escalar públicamente al plano político, sí generó malestar entre referentes de La Libertad Avanza, en un momento en el que el oficialismo negocia con el PRO un eventual acuerdo electoral que también incluya a la Ciudad de Buenos Aires, donde ya hay fuertes diferencias sobre quién debería ser el candidato en 2027.

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“Siempre hace una de más Jorge”, protestó ante este medio una de las personas que maneja los destinos del partido libertario en el territorio porteño.

El actual mandatario porteño pretende competir por la reelección en 2027 con un frente conjunto junto a LLA, una posibilidad que genera resistencias tanto propias como ajenas. Su primo, el ex presidente Mauricio Macri, rechazó la invitación para participar de la misa, en un nuevo gesto del distanciamiento que mantiene con el actual jefe de Gobierno porteño.

Jorge Macri le entregó al Papa las llaves de la ciudad

En paralelo a estas tensiones, dentro del oficialismo crece la versión de que, una vez que el Papa abandone el país, el Gobierno avanzará en una decisión sobre el futuro de Patricia Bullrich al frente del bloque de senadores del oficialismo.

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En los últimos días, tanto Javier como Karina Milei se mostraron en varias oportunidades junto a la senadora neuquina Nadia Márquez, cuyo nombre volvió a circular como una eventual sucesora en ese cargo.

En el entorno de la senadora patagónica, sin embargo, insisten en que no recibió ninguna propuesta formal en ese sentido y que las versiones corresponden más a especulaciones políticas que a una decisión tomada.

“Yo no creo que vaya a pasar ni de cerca algo así. Ni nosotros lo queremos ni a ella le conviene. Se está subiendo el precio para cuando tenga que encarar la negociación final el año que viene”, opinó un funcionario que tiene terminales en todos los sectores libertarios.

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Bullrich, por su parte, optó por mantener silencio durante estos días y evitó utilizar las declaraciones del Papa para profundizar sus críticas contra el Gobierno, pese a que viene cuestionando distintos aspectos de la gestión, principalmente en materia económica.

Bullrich dejó por un momento atrás sus diferencias con el Gobierno

Este miércoles, León XIV se trasladará hasta Luján para celebrar la última misa de su paso por la Argentina, antes de dirigirse al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde abordará un vuelo rumbo a Perú, la escala final de su gira por América Latina.

Con esa actividad concluirá una visita que combinó encuentros institucionales, celebraciones religiosas y mensajes sobre pobreza, educación, discapacidad, democracia, economía y diálogo político, que tuvieron distintas lecturas entre el Gobierno, la oposición y los aliados parlamentarios.

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Por la tarde, el vocero presidencial, Adrián Ravier, brindará una conferencia de prensa en la Casa Rosada, en la que se espera que haga una reflexión oficial sobre el balance de la visita del Santo Padre y la posición del Gobierno sobre sus jornadas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.