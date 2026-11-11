Milei vuelve a hacer gestos de acercamiento con Macri y buscan retomar un entendimiento electoral

Mauricio Macri a la salida de la Quinta de Olivos tras una reunión con Milei (RS Fotos)

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El expresidente Mauricio Macri asistió el domingo al Palacio Libertad para recibir al papa León XIV, después de que Karina Milei le enviara una invitación por pedido del presidente Javier Milei. Fue el único exmandatario presente en la ceremonia, aunque su participación no estaba prevista hasta el día anterior.

En la Casa Rosada confirman que se trató de un gesto “recomponedor” luego de que el Presidente y su antecesor tuvieran rispideces públicas por diferentes sucesos en el último año. El último encuentro a solas entre Milei y Macri fue una cena en la Quinta de Olivos el 31 de octubre de 2025. Desde entonces solo coincidieron en actos públicos: la cena de la Fundación Libertad en abril, donde ni se saludaron, y la recepción al Papa de este domingo.

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“Sabemos que tiene que haber algún tipo de conversación en el futuro por los acuerdos electorales”, afirmaron cerca del Presidente, recordando que pidió acelerar las tratativas políticas con sectores afines al oficialismo para poder impulsar proyectos legislativos como el Presupuesto 2027 y la Reforma Política.

El Gobierno no se cierra a consensuar un acuerdo en la Ciudad que le permita al PRO seguir en el liderazgo de Uspallata, aunque con una ganancia de poder en el tratamiento de los proyectos vía la Legislatura e, incluso, pudiendo aspirar a lograr algún cargo legislativo.

El presidente Javier Milei y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en la misa de León XIV en el Monumento de los Españoles

También reconocen que la imagen de Jorge Macri mejoró en los últimos meses y que el episodio judicial de Manuel Adorni deterioró la imagen del candidato más asentado que tenía para buscar competir por la Jefatura de Gobierno. Cuando se produjo la renuncia del funcionario libertario, el expresidente reiteró en público que había tenido razón en su consejo de su último encuentro de que no debía haberlo incorporado como jefe de Gabinete.

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Los hermanos Milei mantuvieron una relación más estrecha con el actual mandatario porteño. Esto es reconocido por sus contrapartes, particularmente a raíz de diferentes eventos que han tenido que organizar entre ambas administraciones.

En el Gobierno de la Ciudad destacaron el nivel de sintonía que hubo con los funcionarios de Nación. “Siempre que llegan eventos de este estilo se puede conversar bien. En particular, eso se evidenció cuando se tuvo que hacer el traslado de presos de Devoto hacia Marcos Paz”, contó a Infobae una fuente de primera línea de Uspallata. En particular, destacan el vínculo entre la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, con su par de la Ciudad, Horacio Giménez.

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La invitación de Milei fue vista de manera relativamente positiva en el entorno de Mauricio. Allí se limitan a citar los dichos del Presidente el domingo en LN+, donde confirmó que le solicitó expresamente la presencia de Macri a su hermana y explicó que consideraba que no podía faltar en un acto de esa magnitud. Tras la ceremonia, destacó la importancia política del fundador del PRO en la historia reciente del país y en la derrota electoral del kirchnerismo.

Karina Milei saluda a Jorge Macri

“Yo pedí explícitamente que él fuera invitado. Es alguien que no puede faltar”, afirmó el Presidente. También señaló que, pese a no tener coincidencias absolutas con Macri, comparten “un determinado conjunto de valores que no son negociables”.

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Quienes hablan seguido con Milei afirman que está de acuerdo en fomentar una fase más dialoguista con el espacio amarillo, pero reconocen que no podrán “hacer mucho” hasta que los primos Jorge y Mauricio resuelvan sus dilemas internos.

Una figura del PRO también lo reconoció en diálogo con Infobae: “La gran mayoría del partido no vería con buenos ojos que se le dispute una interna a Jorge. Al fin y al cabo, es el jefe de Gobierno. Pero Mauricio tiene un círculo chico que lo influye”. La referencia implícita es a las versiones -surgidas desde el propio partido- de que Fernando de Andreis, actual diputado nacional y exsecretario general de la Presidencia— ve con buenos ojos competir en la Ciudad.

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La asistencia al Palacio Libertad no modificó la decisión de Macri de no participar en la misa que León XIV celebró el lunes a la mañana en el Monumento de los Españoles. Hubo personas de su entorno que sostuvieron que no estuvo presente porque ya participó de la recepción del domingo, aunque otras justificaron su decisión en que ya tenía un viaje programado a Punta del Este, Uruguay.

El exmandatario había recibido una invitación para esa ceremonia de parte de su primo, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, pero su presencia había quedado descartada por el deterioro de la relación entre ambos dirigentes. Fuentes políticas del PRO habían señalado a Infobae que Mauricio Macri buscaba evitar un encuentro con el titular del Ejecutivo porteño.

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Las diferencias entre los primos combinan tensiones familiares, desacuerdos sobre la administración de la Ciudad de Buenos Aires y una disputa por la conducción política del partido en su principal distrito electoral. El vínculo se agravó después de las elecciones legislativas porteñas de mayo de 2025, cuando Pro quedó tercero detrás de La Libertad Avanza y el peronismo.

La mesa electoral del PRO y La Libertad Avanza

Mauricio Macri, presidente partidario de Pro, cuestionó aspectos de la gestión porteña y reclamó cambios para recuperar la iniciativa política. Jorge Macri, que llegó a la jefatura de Gobierno en diciembre de 2023 tras su paso por la intendencia de Vicente López, defendió a su equipo y su autonomía.

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El jefe de Gobierno había definido las diferencias como “miradas de gestión” el 15 de octubre. “Él siempre pide más, pero son discusiones normales”, dijo entonces sobre los reclamos de su primo, vinculados con la eficiencia administrativa, la reducción de impuestos y la concesión de los medios públicos de la Ciudad.

La convocatoria de Milei alteró el esquema inicial de la recepción institucional al Pontífice. El Gobierno nacional había decidido no invitar a los expresidentes argentinos, una exclusión que alcanzaba también a Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Eduardo Duhalde y Adolfo Rodríguez Saá.

Luego del llamado de Karina Milei el sábado por la tarde, Macri llegó acompañado por Fernando de Andreis y ocupó un lugar en la primera fila del Palacio Libertad. Allí participaron gobernadores, legisladores nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

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La presencia del líder de Pro ocurrió mientras La Libertad Avanza y Pro mantienen conversaciones para un eventual acuerdo electoral con vistas a 2027. En Presidencia reconocen abiertamente que hay negociaciones que deberán retomarse luego de la visita de León XIV. “La semana que viene van a tener que evaluarse nuevamente ciertas conversaciones, entre ellas las de un acuerdo con el PRO”, agregaron.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, juega un rol en la confección de la mesa de diálogo entre LLA y el PRO. Por el primer partido están su vicepresidente partidario, Martín Menem, y su armador nacional, Eduardo “Lule” Menem. Por el otro, Fernando de Andreis y el presidente del partido bonaerense, Cristian Ritondo. Hace semanas que no se juntan debido a la falta de avances en las cúpulas de cada uno de los espacios. En el entorno de uno de ellos indicaron: “No hay novedades por el lado del PRO porque Mauricio no se decide”. El Gobierno comenzó a demostrar una debilidad política debido a la baja en la consideración de la gestión en diferentes sondeos.