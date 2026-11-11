Política

La visita del Papa entra en su tramo final y el Gobierno ansía volver a la agenda propia

Después de meses de preocupación, León concluye su visita este mediodía. El Presidente lo despide junto a Karina Milei en Ezeiza. Antes, manda a Luján una comitiva encabezada por Santilli

Visita del papa León XIV a la Argentina - Casa Rosada - Javier Milei
La visita del papa León XIV a la Casa Rosada tras su llegada a la Argentina
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Estamos viendo todo muy bien, lindos mensajes y con la centralidad en Dios”. La frase, pronunciada ayer por un alto dirigente nacional con vínculos con la Iglesia, resume el clima que el Gobierno buscó transmitir tras las primeras jornadas de la visita de León XIV, y disimula la tensión por las referencias sociales y económicas del discurso papal, que incomodaron a la administración de Javier Milei, y en torno a la organización de los eventos.

Hoy, con el tercer día de actividades y la despedida prevista para el mediodía, el oficialismo espera respirar aliviado y cerrar meses de creciente preocupación. Por un lado, por el mensaje papal. Pero también por la posibilidad de errores en la organización.

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Visita del papa León XIV a la Argentina - misa del Papa en el Monumento de los Españoles - Javier Milei - Jorge Macri
El presidente Javier Milei, junto a otros funcionarios durante la misa del Papa en el Monumento a los Españoles (Foto: Tiziana FABI / AFP)

Mientras, en las redes sociales los acólitos de Santiago Caputo y Karina Milei resaltaban -e incluso buscaban apropiarse- del mensaje del Papa, como si sus planteos por temas sociales no llamaran, al menos, a la reflexión de la administración libertaria.

La estrategia oficial fue insistir en que no eran mensajes para Milei ni críticas a sus políticas, sino que el pontífice habló para toda la dirigencia y sus palabras debían leerse dentro de la doctrina social de la Iglesia. La insistencia en despegar al Presidente de los pasajes más incómodos mostró, de todos modos, la preocupación por el impacto.

Mientras el kirchnerismo presentaba las palabras del Papa como advertencias al rumbo económico, las tropas virtuales libertarias destacaban los fragmentos compatibles con las ideas del Presidente y disputaban la interpretación. León XIV también citó a Francisco y recibió ovaciones: para el oficialismo, el desafío durante toda la visita fue evitar que su figura quedara asociada solo a una lectura opositora.

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Hoy, será el último esfuerzo organizativo y narrativo. A las 10, el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Salud, Mario Lugones; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, y el diputado Sebastián Pareja participarán de la misa en la plaza de la Basílica de Luján. Y a las 13.30, Milei y Karina asistirán a la despedida del Papa en el Aeropuerto de Ezeiza. Recién a las 15, con el sumo pontífice fuera del país, el vocero presidencial, Adrián Ravier, dará una conferencia de prensa que buscará cerrar la visita con un relato de resumen positivo.

Visita del papa León XIV a la Argentina - Palacio Libertad - Javier Milei
El papa León XIV en el Palacio Libertad (Foto: Tiziana FABI / AFP)

Con el Papa ya en Perú, Milei volverá a ocupar el centro con actividades propias. El jueves, Karina Milei, Santilli, Monteoliva, Fernández y Martín Menem viajan a Corrientes por las acciones preventivas de la Agencia Federal de Emergencias ante El Niño. Esa noche, el Presidente planea asistir a la Gala Endeavor Argentina 2026. Y el sábado, junto a su hermana, abrirá en la Casa Rosada la muestra “Belgrano, la revolución de las ideas”, en el marco de La Noche de los Museos.

El desafío será recuperar con éxito la agenda legislativa antes de fin de año. La Casa Rosada debe ordenar prioridades: PASO, Ley de Soberanía Nacional, delitos sexuales y reforma de la Ley de Sociedades. Además, deberá definir qué lugar darle a dos iniciativas que Patricia Bullrich quiere impulsar en el Senado, discapacidad y ludopatía, temas que ganaron peso tras los mensajes del Pontífice y los reclamos de la Iglesia. Discapacidad tiene un costo adicional por las resistencias iniciales en el oficialismo y los cambios del debate presupuestario; la regulación de las apuestas online recoge un reclamo eclesiástico de larga data. Son proyectos que pueden obligar al Gobierno a convivir con una agenda que no coincide con sus prioridades.

Un día antes de la despedida, la cuenta oficial de La Libertad Avanza publicó un video de Karina Milei sacándose fotos con fieles en Córdoba, con la leyenda “GRACIAS, PAPA LEÓN XIV. Por estos días tan especiales que quedarán para siempre en el corazón del pueblo argentino”.

Karina Milei tuvo un papel central en los preparativos. Desde agosto encabezó las reuniones con los ministerios, la Iglesia y las autoridades porteñas. La coordinación con el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, y con los gobiernos de Jorge Macri, Axel Kicillof y Martín Llaryora exigió una mesa de trabajo permanente que, por necesidad, mostró cooperación institucional por encima de las diferencias. Milei, a pesar de la polémica por la carpa VIP, se ocupó de revindicar la “gestión a la altura”, en referencia al despliegue que coordinó su hermana.

La visita al Palacio Libertad era el momento que más inquietud generaba, por la concentración de autoridades y dirigentes opositores en una misma ceremonia. Superada esa instancia, el Gobierno debió administrar las lecturas del mensaje. El Papa habló de pobreza, trabajo, educación, discapacidad, jubilaciones, corrupción y democracia, y planteó que la economía debe estar al servicio de las personas. Son referencias sensibles para una administración que hizo del equilibrio fiscal y la reducción del Estado sus banderas.

El Gobierno buscó destacar las postales más distendidas. En la misa del Monumento de los Españoles, funcionarios y dirigentes compartieron un clima informal, con familiares. En Córdoba, Karina Milei y Luis “Toto” Caputo aparecieron, incluso con gorras hacia atrás, en una selfie publicada por la cuenta extraoficial “Me dicen el Jefe”, vinculada al entorno de la secretaria general y difundida con su aprobación.

Mientras, el Presidente se abrazó al operativo de seguridad, que funcionó sin inconvenientes, con una visita al Comando Unificado en el Ministerio de Seguridad.

Ayer, ensayaron un intento de retomar la agenda. Sin demasiado éxito en que tuviera centralidad, el Presidente mencionó el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y la necesidad de trabajar sobre los recursos y la explotación de los espacios marítimos vinculados al reclamo argentino.

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