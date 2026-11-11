Política

Frente a una multitud, el Papa celebrará una histórica misa en la Basílica de Luján antes de partir hacia Perú

León XIV visitará temprano la cárcel de Devoto y a continuación cerrará su gira por Argentina con un encuentro religioso en la provincia Buenos Aires, donde ratificará su posición en defensa de los desprotegidos

Un hombre con sotana blanca saluda con la mano derecha levantada desde un balcón adornado con flores blancas y follaje verde
León XIV durante su visita a Córdoba
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(Desde la ciudad de Luján, Argentina) León XIV concluirá su histórica visita a la Argentina con una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Lujan, donde ratificará su compromiso pastoral en defensa de los pobres y excluidos de la tierra.

La misa en Luján será acompañada por miles de fieles. También estará el gobernador bonaerense Axel Kicillof en primera fila, y no se aguarda la presencia de Javier Milei, que despedirá al Papa en Ezeiza.

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Antes de la celebración religiosa en la Basílica de Luján, León XIV visitará la cárcel de Devoto para celebrar una misa con 75 presos.

Su Santidad será recibido en la puerta del penal por Alejandra Monteoliva -ministra de Seguridad Nacional-, y a continuación ingresará -solo- al gimnasio para cumplir una ceremonia que Francisco protagonizó muchísimas veces.

León XIV llegará frente a la Basílica arriba del Papamóvil, tras recorrer cerca de dos kilómetros para saludar a los fieles que se congregarán en Lujan. Se calcula que habrá casi dos millones de creyentes, acorde a los cálculos previos de la iglesia argentina.

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Durante la misa se escucharán testimonios de comunidades y feligreses que son apoyados por Caritas, y también habrá un show artístico que incluye a Luciano Pereyra.

Visita del papa León XIV a la Argentina - vigilia del Papa en el Monumento de los Españoles
El Sumo Pontífice durante su llegada a la vigilia con los jóvenes en Palermo (Maximiliano Luna)

Axel Kicillof -gobernador de la provincia de Buenos Aires-, es el anfitrión institucional del Papa en la Basílica de Lujan, y decidió cursar invitaciones a toda la clase política de la Argentina.

Sergio Massa, Máximo Kirchner, los 135 intendentes provinciales, todos los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño recibieron la invitación oficial cursada desde La Plata.

Kicillof también invitó Diego Santilli -jefe de Gabinete- y Pablo Quirno -canciller- que representarán a Milei. El Presidente optó por marchar directamente al aeropuerto de Ezeiza.

Durante su paso por Argentina, el Papa fijó posición sobre pobreza, economía, desempleo, cambio climático, aborto, eutanasia y discapacidad.

Sus definiciones fueron ecuménicas, absolutamente alejadas de los enfrentamientos políticos que son preludio de la campaña presidencial 2027. León XIV es pastor y sus misas tienen como única finalidad difundir el credo de la Iglesia Católica,

León XIV frente a la tumba de Francisco en Santa María la Mayor (Roma, Italia)
León XIV frente a la tumba de Francisco en Santa María la Mayor (Roma, Italia)

“Hoy en día, el trabajo, en su fundamento antropológico y en la dimensión global que lo caracteriza, se enfrenta no solo a los fundamentos de la economía, sino también al reto de la crisis ecológica y al uso irresponsable de los recursos del planeta. Allí donde el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en explotación de todos los componentes del mundo laboral”, sostuvo el Papa en la UCA.

Y completó:

“Todo trabajo y todos los componentes del mundo laboral deben tener siempre esta nota distintiva: lo realiza una persona, poniendo en juego todo su potencial, y tiende al pleno desarrollo del que lo ejecuta. Nos encontramos aquí ante el primero y más fundamental de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia: el principio de la dignidad de la persona humana. El ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social y por tanto la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”.

La Basílica implica una síntesis religiosa y personal para Su Santidad. El 8 de mayo, es el día de Nuestra señora de Luján: ese día, también, inició el Pontificado de León XIV.

El Papa llegó al país con la intención de rendir tributo a Francisco, y no se irá de la Argentina sin cerrar ese círculo en homenaje a su antecesor.

Visita del papa León XIV a la Argentina - Javier Milei
León XIV y Javier Milei en Aeroparque

León XIV tiene a Francisco en sus oraciones, y hoy en Luján es muy probable que haga honor a su trayectoria en la tierra.

Cuando concluya la misa en Luján, el Papa se moverá hasta el Aeropuerto de Ezeiza. Allí se despedirá del presidente Milei, y a las 14.00 tiene previsto decolar rumbo a Perú.

El instante final de la visita histórica que protagonizó Léon XIV en Argentina,

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