El peronismo cree que los mensajes de León XIV legitiman sus reclamos a Milei, pero esquiva politizar la visita

Axel Kicillof entrega una caja con un mate a León XIV durante su visita a Don Orione en presencia de autoridades eclesiásticas.

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La economía al servicio de la persona y no las personas al servicio de la economía; la reivindicación del lugar que ocupan los movimientos sociales, la importancia del reclamo básico de Tierra, Techo y Trabajo; el concepto de justicia social como parte de unas las exigencias de Francisco durante su papado; el resguardo y la atención a los discapacitados; la necesidad imperiosa de generar trabajo y combatir la informalidad.

En lo que va de su visita el Papa León XIV expresó una serie de mensajes contundentes con los que el peronismo se siente muy representado. Muchos de ellos son parte de la agenda diaria de reclamos que el principal partido de la oposición le hace al gobierno de Javier Milei. Son también parte de los intereses que se plasman en la doctrina social de la Iglesia, base formativa del peronismo.

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Después del contundente mensaje que el Papa brindó en el Palacio Libertad el día que llegó, el peronismo entendió con claridad que el sucesor de Francisco al frente del Vaticano había venido a la Argentina a dar un mensaje de fraternidad, unidad y hermandad, pero también a profundizar, con la expansión de su voz, la mirada social y económica que exponen los obispos argentinos cada mes.

En el peronismo resaltan que la mirada política y económica de Milei choca con la doctrina social de la Iglesiav( DANIEL VIDES)

“El Papa está dejando en evidencia el contraste brutal entre la doctrina social de la Iglesia y el gobierno de Milei. Vuelve a poner en el centro la solidaridad, la justicia social y la dignidad humana, valores que el discurso libertario viene atacando sistemáticamente”, le aseguró a Infobae un diputado de renombre dentro del peronismo.

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En el PJ creen que la palabra del Papa interpela a una sociedad que, con la llegada de Milei al poder “había naturalizado la crueldad y comprado consignas fáciles”. En ese sentido, hay coincidencia en que el Sumo Pontífice “vuelve a legitimar valores” básicos de la doctrina, que fueron pasados por encima por las apreciaciones del Presidente respecto a los que no llegan a fin de mes y los que quedaron afuera del nuevo modelo económico implementado por gestión.

En el peronismo tienen la sensación de que el Papa legitimó con su discurso muchos de los reclamos que la oposición le viene haciendo a Milei. Sin embargo, remarcan la necesidad de que haya mucha prudencia en las interpretaciones de sus opiniones. Nadie quiere que termine embarrado en las vicisitudes de la política nacional. Pero tampoco nadie puede negar que sus palabras tienen mas que ver con la mirada de la oposición que con las que tiene el gobierno nacional.

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León XIV junto a Axel Kicllof y Mariano Cascallares antes de visitar el Cotolengo Don Orione (Fuente)

Un experimentado dirigente del PJ ordenó en algunas palabras la prudencia que debe tener la fuerza política. “Se debe tomar como el mensaje de un Papa. No hay clivaje político para explotar. Los mensajes son los que siempre da la Iglesia”, precisó, con la intención clara de ajustar la interpretación partidaria y evitar que la fuerza política sobredimensione el discurso papal respecto a su postura ideológica.

“Desde su posición espiritual, naturalmente choca con el liberalismo exacerbado. El Papa no busca confrontar, Milei puso las cosas en un lugar en el que es imposible que no haya alguna fricción, pero no hay que confundirse y politizar en exceso”, planteo a Infobae uno de los ministros bonaerenses más cercanos a Kicillof.

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La idea de hacer un equilibrio entre lo que dice y lo que representa está impregnada en todo el peronismo. Está presente la intención de no sobregirarse en las interpretaciones frente a una visita estelar y de impacto mundial como la del Papa. Pero, al mismo tiempo, a la dirigencia le resulta inevitable sentirse representada y legitimada en sus posiciones en las miradas que León XIV ha plasmado en todos los lugares donde estuvo durante sus tres días en Argentina.

“El mensaje del Papa es muy directo con los temas de la actualidad argentina. Dice cosas de sentido común, que se ha perdido desde que gobierna Milei”, aseguró un importante legislador de La Cámpora. Y agregó: “Ojalá escuche que la economía debe estar al servicio del pueblo y no al revés”.

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En el PJ rescatan y celebran todos los mensajes del Papa Leóon XIV (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

En el PJ resaltaron que León XIV ha manifestado con claridad la “misma línea pastoral de Francisco”, con la que la fuerza política se siente muy identificada, y que todos sus mensajes han sido contundentes, basados en una lógica de respeto y acompañamiento al prójimo. Y, sobre todo, apuntados a los sectores más golpeados por la gestión libertaria.

Al mismo tiempo, la dirigencia remarca que el que está “fuera de foco” es Milei, y que por eso “retumban tanto las palabras” del Sumo Pontífice. “El Papa ha manifestado la mirada de la Iglesia. El tema es que Milei y su gobierno han expresado y actuado mil veces en contra de esa mirada. Eso genera una tensión que el Papa está lejos de buscar”, reflexionó un diputado nacional de unas de las provincias más católicas de la Argentina.

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En lo que también hay coincidencia es que, según la mirada de la fuerza política, “nada cambiará” en el gobierno después de la visita del Papa, pero que lo más probable es que su mensaje interpele a la sociedad respecto a las consignas que el peronismo viene reclamando desde el inicio de la gestión libertaria.