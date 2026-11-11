El Gobierno busca desactivar la controversia por los mensajes de León XIV: aseguran que era lo esperado

Javier Milei al recibir al papa León XIV (REUTERS)

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“Hasta ahora todo está dentro de los parámetros esperables. El disruptivo era Francisco. León XIV no pareciera ir por esa línea”, planteó un funcionario ante Infobae respecto de los sucesivos mensajes del Sumo Pontífice en el país, en los que pidió por los pobres, los enfermos, los discapacitados y reclamó una respuesta ante el hambre y las injusticias.

En la Casa Rosada buscan evitar una lectura política de las intervenciones del máximo representante de la Iglesia Católica y sostienen que sus planteos se inscriben dentro de la doctrina social de la institución. Además, señalan a los medios de comunicación y a la oposición por intentar “interpretar” la palabra de León XIV contra el Gobierno.

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“El Papa lo dijo en el Palacio Libertad: es un pastor de la Iglesia Universal y no habla de la política local. Nosotros no lo tomamos como propio”, sostuvo un integrante de la mesa política. “Es el mensaje de la Biblia. En el diagnóstico coincidimos todos: queremos mejorarle la vida a la gente, pero no alcanzan los recursos para todos”, coincidió otro funcionario, que destacó el ajuste fiscal que aplicó la administración libertaria.

En el oficialismo sostienen que, si se realiza una lectura en clave local de los mensajes del Papa, la interpelación debería alcanzar también a la oposición y garantizan que, hasta ahora, no hubo ninguna sorprensa en la línea discursiva de la Iglesia.

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El Sumo Pontífice bendice a una mujer en el centro asistencial Cottolengo Don Orione

La misma interpretación hicieron del mensaje que pronunció durante su visita al Cottolengo Don Orione, cuando planteó que “el progreso de una Nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”.

“Me pareció un discurso dirigido al lugar. Muy sentido, como viene siendo cada vez que se expresa”, planteó una dirigente libertaria ante este medio. “La sorpresa hubiera sido que no hubiera hablado de los discapacitados y los enfermos. Nosotros manejamos muy mal el tema desde lo comunicacional. El error estuvo en no salir a explicar”, argumentó un miembro del Gabinete, respecto de un tema sensible para el oficialismo.

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Desde la provincia de Córdoba, León XIV afirmó ante obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales que “el hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta”, y pidió respuestas para solucionar esas problemáticas. En la administración libertaria evitaron responder directamente al planteo y destacaron el incremento de las partidas destinadas a la política social para reivindicar su gestión contra la pobreza.

”El 80% del Presupuesto está destinado a la política social. No por nada (Sandra) Pettovello es la ministra con mejor imagen. Tenemos bastante para hablar de la seguridad social", postularon desde el entorno del mandatario.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el auditorio del Palacio Libertad escuchando al papa León XIV

Sin embargo, otras voces de la mesa chica libertaria encontraron en algunos pasajes de los discursos del Sumo Pontífice puntos de contacto con el programa de La Libertad Avanza. “Podría haber querido marcar una línea y lo que hizo fue respetar la del Presidente. Habló hasta de la propiedad privada”, celebró una fuente con acceso al despacho presidencial tras el primer mensaje en el Palacio Libertad.

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Pese a los reiterados pedidos del Papa para “preservar la vida desde la concepción” en lo que va de la visita, que culminará el próximo miércoles, cuando viaje rumbo a Perú, en el Gobierno descartan la posibilidad de avanzar con la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada el 30 de diciembre de 2020 y promulgada en enero de 2021.

El planteo del Ejecutivo contrasta con la de Villarruel, quien aseguró que, si dependiera de ella, habría derogado la norma hace tiempo. Aunque se trata de una postura que el propio Javier Milei comparte y expresa públicamente cada vez que tiene oportunidad, en Balcarce 50 descartan que exista una decisión política para reabrir el debate.

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