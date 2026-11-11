Política

El Gobierno busca desactivar la controversia por los mensajes de León XIV: aseguran que era lo esperado

En Casa Rosada afirman que lo planteado por el Sumo Pontífice se ajusta a la doctrina social de la Iglesia. Un sector sostiene que varios pasajes de los distintos discursos se ajustan a la línea libertaria

Javier Milei al recibir al papa León XIV (REUTERS)
Javier Milei al recibir al papa León XIV (REUTERS)
Guardar

“Hasta ahora todo está dentro de los parámetros esperables. El disruptivo era Francisco. León XIV no pareciera ir por esa línea”, planteó un funcionario ante Infobae respecto de los sucesivos mensajes del Sumo Pontífice en el país, en los que pidió por los pobres, los enfermos, los discapacitados y reclamó una respuesta ante el hambre y las injusticias.

En la Casa Rosada buscan evitar una lectura política de las intervenciones del máximo representante de la Iglesia Católica y sostienen que sus planteos se inscriben dentro de la doctrina social de la institución. Además, señalan a los medios de comunicación y a la oposición por intentar “interpretar” la palabra de León XIV contra el Gobierno.

PUBLICIDAD

“El Papa lo dijo en el Palacio Libertad: es un pastor de la Iglesia Universal y no habla de la política local. Nosotros no lo tomamos como propio”, sostuvo un integrante de la mesa política. “Es el mensaje de la Biblia. En el diagnóstico coincidimos todos: queremos mejorarle la vida a la gente, pero no alcanzan los recursos para todos”, coincidió otro funcionario, que destacó el ajuste fiscal que aplicó la administración libertaria.

En el oficialismo sostienen que, si se realiza una lectura en clave local de los mensajes del Papa, la interpelación debería alcanzar también a la oposición y garantizan que, hasta ahora, no hubo ninguna sorprensa en la línea discursiva de la Iglesia.

PUBLICIDAD

El Sumo Pontífice bendice a una mujer en el centro asistencial Cottolengo Don Orione
El Sumo Pontífice bendice a una mujer en el centro asistencial Cottolengo Don Orione

La misma interpretación hicieron del mensaje que pronunció durante su visita al Cottolengo Don Orione, cuando planteó que “el progreso de una Nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”.

Me pareció un discurso dirigido al lugar. Muy sentido, como viene siendo cada vez que se expresa”, planteó una dirigente libertaria ante este medio. “La sorpresa hubiera sido que no hubiera hablado de los discapacitados y los enfermos. Nosotros manejamos muy mal el tema desde lo comunicacional. El error estuvo en no salir a explicar”, argumentó un miembro del Gabinete, respecto de un tema sensible para el oficialismo.

Desde la provincia de Córdoba, León XIV afirmó ante obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales que “el hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta”, y pidió respuestas para solucionar esas problemáticas. En la administración libertaria evitaron responder directamente al planteo y destacaron el incremento de las partidas destinadas a la política social para reivindicar su gestión contra la pobreza.

”El 80% del Presupuesto está destinado a la política social. No por nada (Sandra) Pettovello es la ministra con mejor imagen. Tenemos bastante para hablar de la seguridad social", postularon desde el entorno del mandatario.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el auditorio del Palacio Libertad escuchando al papa León XIV
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el auditorio del Palacio Libertad escuchando al papa León XIV

Sin embargo, otras voces de la mesa chica libertaria encontraron en algunos pasajes de los discursos del Sumo Pontífice puntos de contacto con el programa de La Libertad Avanza. “Podría haber querido marcar una línea y lo que hizo fue respetar la del Presidente. Habló hasta de la propiedad privada”, celebró una fuente con acceso al despacho presidencial tras el primer mensaje en el Palacio Libertad.

Pese a los reiterados pedidos del Papa para “preservar la vida desde la concepción” en lo que va de la visita, que culminará el próximo miércoles, cuando viaje rumbo a Perú, en el Gobierno descartan la posibilidad de avanzar con la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada el 30 de diciembre de 2020 y promulgada en enero de 2021.

El planteo del Ejecutivo contrasta con la de Villarruel, quien aseguró que, si dependiera de ella, habría derogado la norma hace tiempo. Aunque se trata de una postura que el propio Javier Milei comparte y expresa públicamente cada vez que tiene oportunidad, en Balcarce 50 descartan que exista una decisión política para reabrir el debate.

Temas Relacionados

León XIVGobiernoJavier MileiIglesia CatólicaKarina MileiÚltimas Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tensión y operaciones internas: batallas en el Gobierno mientras hospedan a León XIV

La visita del sumo pontífice incluyó defensas de sindicatos, cartoneros y economía popular, además de pedidos para regular la inteligencia artificial, posiciones que contrastaron con el ideario libertario del Ejecutivo nacional

Tensión y operaciones internas: batallas en el Gobierno mientras hospedan a León XIV

Frente a una multitud, el Papa celebrará una histórica misa en la Basílica de Luján antes de partir hacia Perú

León XIV visitará temprano la cárcel de Devoto y a continuación cerrará su gira por Argentina con un encuentro religioso en la provincia Buenos Aires, donde ratificará su posición en defensa de los desprotegidos

Frente a una multitud, el Papa celebrará una histórica misa en la Basílica de Luján antes de partir hacia Perú

Fuerte advertencia del Papa a los jóvenes por las redes, el dinero y la pornografía: "Hay quienes hacen negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos"

Ante un millón de personas, el Pontífice cerró el tercer día de actividad con un discurso en el Monumento a los Españoles y apuntó contra los "ídolos que reclaman nuestra adoración". Volvió a mencionar a Francisco y afirmó: "Nadie ha caído tan bajo que Cristo no pueda levantarlo"

Fuerte advertencia del Papa a los jóvenes por las redes, el dinero y la pornografía: "Hay quienes hacen negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos"

Murió Ximena De Tezanos Pinto, la vecina de Cristina Kirchner en el edificio de Recoleta

La mujer falleció este martes. Vivía en un dúplex ubicado arriba del inmueble de la ex presidenta en la calle Juncal. Cobró notoriedad al exhibir banderas con consignas políticas desde su balcón contra la líder del kirchnerismo

Murió Ximena De Tezanos Pinto, la vecina de Cristina Kirchner en el edificio de Recoleta

Axel Kicillof: “No hay que partidizar, pero el Papa está haciendo una intervención en la realidad”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires recorrió la basílica de Luján en las horas previas a la llegada de León XIV, que cerrará allí su histórica visita a la Argentina. “No sorprende lo que vino a decir”

Axel Kicillof: “No hay que partidizar, pero el Papa está haciendo una intervención en la realidad”

DEPORTES

La estricta dieta del hijo de Arnold Schwarzenegger para destacar en el fisicoculturismo natural y su “permitido” favorito

La estricta dieta del hijo de Arnold Schwarzenegger para destacar en el fisicoculturismo natural y su “permitido” favorito

Los secretos del doble crimen en un Boca-River que cambió para siempre la historia de La Doce

La intimidad de la despedida definitiva de Rubens Barrichello de la Fórmula 1: la emotiva sorpresa que lo hizo llorar

“Memoria muscular”: el video de Adriano haciendo jueguitos en ojotas por las calles de Brasil que se volvió viral

“Creo que está más avanzado”: una ex figura de Inglaterra afirmó que Lamine Yamal se desarrolló mejor que Messi y Cristiano Ronaldo

TELESHOW

Daniela Celis rompió en llanto en vivo por el papa León XIV: “¡Quiero estar ahí!”

Daniela Celis rompió en llanto en vivo por el papa León XIV: “¡Quiero estar ahí!”

El emotivo abrazo de Valentino Merlo al reencontrarse con el cura de su colegio durante la vigilia del papa León XIV

La pesadilla de una famosa en MasterChef Celebrity: su relleno de empanadas se cayó al piso y terminó eliminada

Mario Pergolini celebró los 33 años de su hijo mayor al aire y contó cómo será el festejo en familia: “Perdón por todo”

Los Palmeras comunicaron cuándo y dónde será el velatorio de Marcos Camino: “Con profundo dolor”

INFOBAE AMÉRICA

La Justicia brasileña multó a Meta por incumplir las órdenes para un trato igualitario a Lula y Bolsonaro durante la campaña electoral

La Justicia brasileña multó a Meta por incumplir las órdenes para un trato igualitario a Lula y Bolsonaro durante la campaña electoral

Tras siete años de silencio, Lee Chang-dong estrena ‘Un amor posible’, una historia sobre el matrimonio, el trabajo y las clases sociales

La COP31 reúne a líderes mundiales en Turquía en medio de ausencias de figuras clave y dudas sobre los compromisos climáticos

Aerolínea venezolana retomará los vuelos entre Caracas y La Habana pese a restricciones de combustible

Crisis bancaria en Paraguay: ¿Cuánto dinero está en juego?