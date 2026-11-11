El final de la visita de León XIV a la Argentina: una tregua necesaria y el desafío de evitar una interpretación facciosa de sus mensajes

El papa León XIV y el final de una visita histórica

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Una Argentina desbordante. Una Argentina que desborda a cada paso. De fe, de emociones, de afecto, de esperanza. También de problemas, de contradicciones, de conflictos y de necesidades insatisfechas. Durante cuatro días, el papa León XIV recorrió una parte de ese país inmenso, complejo y extraordinario, que encontró en su presencia un motivo para conmoverse, celebrar y compartir una experiencia colectiva que quedará incorporada a la historia.

Hubo multitudes inconmensurables, ceremonias religiosas, encuentros políticos, abrazos, lágrimas, testimonios de sufrimiento, pedidos de perdón y palabras de esperanza. Una movilización que pudo acercarse a los diez millones de participaciones acumuladas, según las estimaciones disponibles sobre las distintas actividades, aunque no existe todavía una cifra oficial consolidada. Y, sobre todo, una demostración de convivencia pacífica que contrastó con el clima de confrontación permanente que domina buena parte de la vida pública argentina.

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León XIV tocó el alma y el corazón de millones de argentinos. Pero la Argentina también pareció tocar el alma del Papa. Robert Francis Prevost llegó con un estilo sereno, una personalidad todavía en proceso de descubrimiento para buena parte del mundo y una misión pastoral de enorme significación: visitar la tierra de Francisco, su antecesor, y encontrarse con un pueblo que conserva una profunda tradición religiosa.

Papa León XIV y un baño de multitudes en la Argentina

Se fue después de haber mostrado su rostro más humano y cercano, de haber protagonizado escenas conmovedoras y de haberse consagrado como un Papa capaz de convocar multitudes. La intensidad de la recepción argentina terminó de revelar una dimensión popular de su pontificado que excedió las expectativas de una visita organizada en medio de dificultades logísticas y desafíos de seguridad extraordinarios.

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La movilización reunió a millones de personas en Buenos Aires, Luján y Córdoba

Unos dos millones y medio de personas participaron de la misa en Palermo, más de un millón estuvieron en el encuentro con los jóvenes y más de dos millones colmaron Luján, según las estimaciones difundidas durante las jornadas. En Córdoba, donde el Vaticano informó una asistencia de 650 mil fieles a la misa, las autoridades locales calcularon una movilización mucho mayor durante toda la jornada, con cientos de miles de personas que acompañaron el recorrido por el centro de la capital provincial.

Las cifras permiten dimensionar la magnitud del acontecimiento. Sin embargo, la imagen más relevante no está necesariamente en los números, sino en el comportamiento de las multitudes.

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La impactante imagen de la misa del papa León XIV en la Basílica de Luján

En un mundo atravesado por guerras, conflictos religiosos, enfrentamientos étnicos, persecuciones y expresiones extremas de violencia, la Argentina mostró una sociedad capaz de reunir pacíficamente a millones de personas. En un país que padece crisis recurrentes, fracturas sociales, pobreza y una confrontación política que por momentos adquiere una intensidad exasperante, las concentraciones transcurrieron sin episodios graves de violencia que alteraran el desarrollo general de las celebraciones.

Fue una tregua necesaria. No una tregua negociada entre dirigentes ni un acuerdo político, sino algo más espontáneo y profundo: una suspensión momentánea de las diferencias que permitió que personas de distintas generaciones, condiciones económicas, creencias y preferencias políticas compartieran una misma experiencia.

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La Argentina exhibió una capacidad de convivencia que muchas veces parece ausente de su discusión cotidiana. Una demostración de que, incluso en una sociedad atravesada por profundas divisiones, todavía existen valores, sentimientos y tradiciones capaces de reunir a millones alrededor de un propósito común.

Pero esa tregua convivió con otra realidad. Mientras las multitudes escuchaban al Papa, buena parte de la dirigencia comenzó a disputar el significado político de sus palabras. Algunos encontraron críticas al gobierno de Javier Milei. Otros identificaron cuestionamientos a las prácticas y responsabilidades de quienes lo precedieron. Cada sector procuró reconocer en los discursos una confirmación de sus propias convicciones.

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La tentación de convertir un mensaje universal en una interpretación partidaria apareció casi de inmediato.

El papa León XIV visitó la tierra de su antecesor, Francisco

La disputa política por las palabras del Papa

En el Palacio Libertad, ante representantes de los poderes públicos, y posteriormente en la Universidad Católica Argentina (UCA), frente a empresarios, sindicalistas, dirigentes sociales y autoridades universitarias, León XIV pronunció discursos de una profundidad política y social poco frecuente.

Habló de pobreza, de desigualdad, de trabajo, de jubilados, de educación, de personas con discapacidad, de las responsabilidades del Estado, de la iniciativa privada y del papel de las organizaciones sociales. También condenó la mentira, la corrupción, la avaricia y la utilización del poder en beneficio propio. Reivindicó el valor de las instituciones, la convivencia democrática y la necesidad de cuidar las palabras.

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En cada auditorio se produjo un fenómeno revelador. Cuando el Papa mencionaba a las universidades, algunos encontraban argumentos para cuestionar al Gobierno. Cuando reconocía la importancia de los empresarios que arriesgan su patrimonio para invertir y producir, otros celebraban una visión que consideraban compatible con sus ideas económicas. Las referencias al sindicalismo, al trabajo y a las organizaciones sociales despertaban adhesiones entre quienes reivindican esas instituciones.

La Argentina parecía escuchar el mismo discurso a través de interpretaciones diferentes.

El papa León XIV y una imagen que mostró su liderazgo en la Iglesia Católica

Una parte del peronismo encontró en las palabras de León XIV una legitimación de sus críticas al programa económico libertario. Las referencias a la justicia social, la dignidad del trabajo, la pobreza y el papel de la comunidad fueron presentadas como cuestionamientos al individualismo y a determinadas orientaciones de las políticas del actual Gobierno.

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Esa lectura tiene fundamentos en la doctrina social de la Iglesia, que coloca a la persona en el centro de la organización económica y rechaza que los resultados financieros constituyan el único criterio para evaluar el desarrollo de una sociedad.

Pero la interpretación también deja expuesta una contradicción política importante: buena parte de los problemas mencionados por el Papa existían mucho antes de que Milei asumiera la Presidencia, y algunos de los dirigentes que hoy encuentran en esas palabras un reproche al oficialismo tuvieron responsabilidades directas en las administraciones que precedieron al libertario.

La pobreza, la informalidad laboral, el deterioro de las jubilaciones, la falta de oportunidades, la crisis educativa y las debilidades institucionales son problemas estructurales de la Argentina. No comenzaron en diciembre de 2023 ni pueden explicarse exclusivamente por las decisiones adoptadas desde entonces.

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El último gobierno peronista, encabezado por Alberto Fernández y con Cristina Kirchner como vicepresidenta, concluyó su mandato en medio de una crisis económica y social profunda. La inflación descontrolada, los desequilibrios macroeconómicos, la pérdida del poder adquisitivo y la desconfianza hacia las instituciones formaron parte del escenario que hizo posible la irrupción y el triunfo electoral de Milei.

El libertario no llegó al poder por un accidente de la historia. Su triunfo fue también la expresión de una sociedad desencantada con una dirigencia que durante años había prometido resolver problemas que persistieron o se agravaron.

El papa León XIV pronuncia su discurso mientras el presidente argentino, Javier Milei, escucha sus palabras

Por eso, la interpretación de los discursos papales como una crítica exclusivamente dirigida al Gobierno actual deja fuera del análisis una parte sustancial de la historia reciente. Los mismos sectores que cuestionan hoy la situación social deben convivir con el balance de sus propias experiencias de gobierno, sus decisiones y sus resultados.

Es una observación que no elimina ni reduce las responsabilidades de la administración libertaria. El Gobierno debe ser evaluado por sus políticas y sus consecuencias. El equilibrio fiscal, las reformas económicas y la reorganización del Estado también tienen efectos sobre las condiciones concretas de vida y forman parte de las discusiones abiertas por los principios que reivindicó León XIV.

Pero el punto de partida importa. Y las responsabilidades por los problemas que encontró Milei no desaparecen porque quienes gobernaron antes hayan pasado a ocupar el lugar de la oposición.

La controversia, en realidad, muestra las dificultades de interpretar un mensaje religioso sin someterlo a la lógica de la confrontación política.

En la UCA, el Papa valoró la función de los empresarios y la iniciativa privada, pero advirtió contra la avaricia, a la que describió como una enfermedad del corazón. Reconoció el papel de los sindicatos cuando defienden genuinamente los derechos de los trabajadores y destacó la contribución del cooperativismo y de las organizaciones comunitarias.

No planteó una reivindicación del estatismo ni una defensa del liberalismo económico. Su mensaje tuvo una dimensión diferente: la economía, cualquiera sea su organización, encuentra su justificación en el bienestar y la dignidad de las personas.

El Sumo Pontífice comenzó con sus actividades programadas.

“La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”, afirmó.

Es una definición que atraviesa las fronteras ideológicas y que interpela tanto a quienes reivindican la libertad económica como a quienes defienden una mayor intervención estatal. También alcanza a empresarios, sindicalistas, funcionarios y dirigentes que pueden convertir sus responsabilidades institucionales en instrumentos de beneficio propio.

El Papa introdujo además un debate que excede las controversias argentinas: la creciente concentración de la riqueza vinculada con las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, la influencia de grandes corporaciones que operan más allá de las fronteras nacionales y la necesidad de encontrar respuestas para distribuir los beneficios del progreso.

El problema de fondo no es solamente quién genera la riqueza, sino cómo se distribuyen sus frutos y qué lugar tendrán las personas en una economía donde las transformaciones tecnológicas amenazan con modificar profundamente el trabajo y las relaciones sociales.

Allí aparece también la importancia de la comunidad, de las oportunidades y de una concepción del mérito que no puede desentenderse de las condiciones en las que cada individuo comienza su vida.

La amplitud de esas reflexiones ayuda a comprender por qué resulta insuficiente presentar a León XIV como un aliado circunstancial de alguna de las facciones enfrentadas en la Argentina. La doctrina social de la Iglesia tiene una continuidad histórica y una dimensión universal que trasciende las preferencias electorales y las coyunturas económicas nacionales.

Y quizá uno de los aspectos más reveladores haya sido que, mientras el Papa proponía superar las confrontaciones estériles, algunos de sus oyentes parecían más interesados en determinar a quién estaba cuestionando que en comprender el conjunto de sus palabras.

El papa León XIV acompañado por el Presidente y Karina Milei

Una tregua que mostró otra Argentina

Más allá de las interpretaciones políticas, la visita dejó una serie de imágenes que explican mejor que cualquier discurso la dimensión humana de lo ocurrido.

En el Cottolengo Don Orione de Claypole, Marta Griselda Torres le entregó al Papa el libro en el que reconstruyó su vida. Una historia atravesada por la discapacidad, las dificultades, el sufrimiento, los afectos y la búsqueda de superación. Su encuentro con León XIV condensó una de las ideas centrales del pontífice: la dignidad de una persona no depende de su capacidad económica, de su productividad ni de las limitaciones que pueda enfrentar.

Fue una escena pequeña frente a las multitudes, pero de una profundidad extraordinaria. La experiencia de Marta convirtió en un rostro concreto las reflexiones del Papa sobre las personas con discapacidad, la vulnerabilidad y el valor de cada vida humana.

Otro momento especialmente significativo ocurrió en la cárcel de Devoto, donde León XIV se reunió con unos 70 detenidos y escuchó testimonios de adicciones, delitos, sufrimiento, arrepentimiento y deseos de reconstruir los vínculos familiares.

La visita tuvo una enorme dimensión religiosa, humana y política. En un país donde el delito, la seguridad y las condiciones penitenciarias forman parte de discusiones permanentes, el Papa recordó que la responsabilidad por los errores cometidos no elimina la dignidad de las personas ni cancela definitivamente sus posibilidades de transformación.

Los testimonios fueron elocuentes. Hombres que habían causado sufrimiento a sus familias y a otras personas reconocieron sus faltas y hablaron de la posibilidad de encontrar un camino diferente. León XIV escuchó esas historias y reivindicó la oportunidad de comenzar nuevamente.

La idea del perdón no desconocía la responsabilidad penal ni el derecho de las víctimas a obtener justicia. Incorporaba otra dimensión: la posibilidad de que el castigo no sea incompatible con la recuperación de una vida digna.

En la misma visita en la que se encontró con millones de fieles, el Papa dedicó tiempo a un pequeño grupo de personas privadas de libertad. La diferencia de escala hizo todavía más potente el mensaje.

Una masiva presencia de jóvenes participó del encuentro en Palermo

La noche del martes, en Palermo, dejó otra de las postales extraordinarias de la visita. Más de un millón de personas, mayoritariamente jóvenes, se congregaron frente al Monumento a los Españoles para una vigilia atravesada por la música, los testimonios personales, la oración y una emoción que terminó por desbordar el escenario. Hubo cantos, abrazos, jóvenes que habían viajado desde distintos puntos del país y una multitud que respondió con entusiasmo a los gestos del pontífice. León XIV escuchó historias de dificultades, de búsquedas personales y de fe, y les habló sobre la libertad, las adicciones, las exigencias del mundo contemporáneo y la necesidad de encontrar un sentido a la propia existencia.

El momento más conmovedor llegó cuando miles y miles de velas se encendieron en la oscuridad de Palermo. Las pequeñas llamas fueron multiplicándose hasta convertir la noche en un paisaje de luces, una imagen excepcional de la juventud argentina reunida alrededor de una misma experiencia. El Papa explicó que aquel fuego representaba el amor capaz de transformar los corazones y recordó que ninguna persona está definitivamente excluida de la posibilidad de comenzar nuevamente. Fue una escena de enorme belleza y significado: una generación que creció entre crisis económicas, incertidumbre y dificultades para imaginar el futuro apareció reunida en una expresión colectiva de esperanza. León XIV, que acompañó los cantos y recibió muestras incesantes de afecto, agradeció una bienvenida que consideró propia de la Argentina. La celebración terminó entre canciones y una lluvia que comenzó a caer cuando la vigilia llegaba a su fin.

Hubo también un acontecimiento de enorme trascendencia institucional que quedó parcialmente opacado por la intensidad de las celebraciones: la organización de la visita demostró que el Estado argentino y la Iglesia Católica pueden trabajar de manera coordinada, con una eficacia que involucró a administraciones de distintos signos políticos y a una extensa estructura eclesiástica.

La Iglesia argentina tuvo un papel central en la preparación, la articulación pastoral y la ejecución de las actividades. El presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Marcelo Colombo, encabezó la Comisión Nacional que estableció los criterios generales de la visita y sostuvo la coordinación institucional con el Vaticano y las autoridades civiles. El cardenal Ángel Sixto Rossi, arzobispo de Córdoba, fue una figura decisiva en la organización de la jornada provincial, mientras que Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires y uno de los referentes eclesiásticos argentinos de estrecha vinculación con León XIV, asumió un protagonismo especial en las actividades porteñas, particularmente en el encuentro con los jóvenes. Monseñor Raúl Pizarro, secretario general de la Conferencia Episcopal, formó parte de la conducción organizativa, junto con otros obispos, sacerdotes y responsables de los equipos técnicos y pastorales.

Esa estructura incluyó también a Jorge Eduardo Scheinig, arzobispo de Mercedes-Luján, y a numerosos colaboradores que trabajaron durante meses. La Nunciatura Apostólica, las diócesis, las parroquias, las comunidades religiosas y miles de voluntarios aportaron una capacidad de movilización indispensable para sostener las celebraciones. Fue una organización compleja, construida a partir de la cooperación entre la Iglesia y el Estado, en la que cada institución mantuvo sus responsabilidades y su identidad.

Del lado del Gobierno nacional, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, tuvo bajo su responsabilidad la articulación de las distintas áreas oficiales con tres administraciones de orientaciones y posicionamientos políticos muy diferentes.

En la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, del PRO, encabeza un gobierno aliado de la Casa Rosada, aunque con tensiones propias de una relación política compleja. En la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof representa al peronismo opositor y es uno de los principales antagonistas del Presidente, con aspiraciones de competir por la Presidencia. En Córdoba, Martín Llaryora conduce un peronismo de identidad provincial que mantiene una posición oscilante respecto del Gobierno nacional, con acuerdos circunstanciales y diferencias relevantes.

La coordinación exigió resolver cuestiones de seguridad, infraestructura, desplazamientos, servicios, organización de multitudes y responsabilidades administrativas. Participaron funcionarios de distintas jurisdicciones, fuerzas de seguridad, autoridades eclesiásticas y equipos técnicos que debieron trabajar durante meses para garantizar el desarrollo de las actividades.

El resultado fue exitoso. El operativo general funcionó con eficacia, las celebraciones pudieron desarrollarse sin incidentes graves y las dificultades logísticas de concentraciones extraordinarias fueron administradas mediante una cooperación que involucró a administraciones habitualmente enfrentadas en la discusión política.

El papa León XIV estuvo en Córdoba ante millones de personas

Para Karina Milei, la experiencia significó una consolidación de su papel como organizadora y articuladora de decisiones dentro del Gobierno. Pero el resultado también excedió su figura y la del propio oficialismo.

Jorge Macri, Kicillof y Llaryora, con sus diferencias y sus respectivos intereses políticos, formaron parte de una organización que consiguió cumplir un objetivo común. La Iglesia, por su parte, demostró una capacidad de convocatoria, planificación y trabajo territorial que resultó determinante para el éxito de la visita.

La experiencia reveló una posibilidad que muchas veces parece lejana en la Argentina: que la dirigencia puede ponerse de acuerdo para resolver problemas concretos sin necesidad de renunciar a sus identidades partidarias ni a sus diferencias.

Fue acaso una de las expresiones más tangibles de la tregua que acompañó el paso de León XIV.

Javier Milei evitó usar los mensajes del Papa en la confrontación política

Queda, finalmente, una incógnita sobre Javier Milei. El Presidente participó de los principales acontecimientos y evitó interpretar públicamente las palabras del Papa como un instrumento de confrontación con la oposición. En una entrevista, explicó que prefería reservarse sus reflexiones personales para impedir que fueran utilizadas en una nueva controversia.

Fue una actitud diferente de la que suele exhibir en buena parte de sus intervenciones públicas, caracterizadas por la confrontación directa y una utilización intensa del lenguaje.

No resulta posible anticipar qué efecto tendrá esta experiencia sobre su manera de ejercer el poder. Milei posee convicciones profundas y una personalidad que no responde necesariamente a los cálculos convencionales de la política. Su estilo confrontativo integra la identidad con la que llegó a la Presidencia y sobre la que construyó buena parte de su relación con sus seguidores.

La experiencia religiosa puede dejar una huella personal sin traducirse en una transformación visible de las conductas. El alcance de ese encuentro permanece abierto.

Pero el significado de la visita tampoco depende exclusivamente del Presidente.

En Luján, durante la última misa de su paso por la Argentina, León XIV propuso un itinerario compuesto por cuatro pasos: reconciliación, iluminación, comunión y misión.

Habló de las familias que atraviesan dificultades, de las enfermedades, de la pobreza, de la falta de trabajo, de la discriminación y de las heridas que dejan las experiencias personales y colectivas.

“Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra”, afirmó.

La frase tuvo una resonancia particular en una Argentina donde buena parte de la discusión política consiste en atribuir al adversario las responsabilidades por los problemas del presente.

León XIV no planteó la eliminación de las diferencias. Por el contrario, reconoció que las convicciones fuertes y las distintas sensibilidades pueden constituir una riqueza cuando permanecen vinculadas con la conciencia de pertenecer a una misma comunidad.

(Fuente)

Tampoco confundió reconciliación con olvido ni perdón con ausencia de responsabilidades. El itinerario que describió partía precisamente del reconocimiento de las propias faltas y de la historia compartida.

La última etapa era la misión: transformar las palabras, los sentimientos y las convicciones en acciones concretas.

“Argentina, levántate y camina. Ama”, proclamó ante la multitud reunida en Luján.

Fue una exhortación religiosa, pero también una despedida que condensó buena parte de los mensajes pronunciados durante cuatro días.

León XIV encontró una Argentina que conserva una extraordinaria capacidad de emocionarse, de expresar su fe y de convivir pacíficamente en medio de las diferencias. Encontró también una sociedad atravesada por dificultades profundas y una dirigencia que no siempre consigue escapar de sus disputas para reconocer los problemas compartidos.

La visita permitió observar las dos dimensiones de un mismo país: el que se reunió multitudinariamente alrededor de una figura religiosa y el que comenzó a dividirse cuando llegó el momento de interpretar sus palabras.

La tregua fue real, aunque transitoria. Y dejó una evidencia significativa: las diferencias políticas no impidieron que millones de argentinos compartieran una experiencia común ni que gobiernos enfrentados consiguieran organizarla junto con la Iglesia.

En el final de su recorrido, León XIV dejó un mensaje que ningún partido puede reclamar como patrimonio exclusivo y que tampoco se agota en las responsabilidades de un solo gobierno.

El Papa tocó el corazón de millones de argentinos. La Argentina, a su vez, pareció haber conmovido el suyo.

Durante cuatro días, una nación acostumbrada a contemplarse a través de sus fracasos y divisiones pudo reconocer también su capacidad de convivencia, organización y solidaridad.

Una Argentina desbordante, que desborda a cada paso. Y que, por un momento extraordinario de su historia, encontró en una misma experiencia razones para reconocerse como comunidad, aun sin dejar de ser profundamente distinta.